Es grünt derzeit nicht nur in Gärten und auf Wiesen: Auch modetechnisch zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite.

Zehn florale Must-haves für den perfekten Start in den Frühling

(LW) - Von ein wenig Regen und nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt lässt sich die Natur momentan nicht aufhalten: Es grünt so grün allerorts - und überall recken langsam, aber stetig auch zarte Knospen ihre Köpfe in Richtung Sonnenlicht. Was sie verbergen, wird in den kommenden Wochen für gute Laune sorgen: ein Farbenmeer an Blüten. Diese Farbexplosion hält auch in unserem Kleiderschrank Einzug, wie diese Auswahl an floralen Lieblingsstücken unter Beweis stellt.

Bunter Stauraum

Tasche von Dior Foto: Hersteller

Für alle, die mal wieder mehr Gepäck - oder Snacks - mit in die Natur nehmen wollen: Tote Bag aus der „Petites Fleurs“-Linie von Dior, um 2.900 Euro.

Sanfte Flieger

Tuch von Max Mara Weekend Foto: Zalando.be

Wo Blüten sind, dürfen Schmetterlinge nicht fehlen: Seidenschal (90 x 90 cm) von Max Mara Weekend über Zalando.be, um 100 Euro.

Florale Frische

Bluse von Twinset Foto: Hersteller

Bitte nicht kleckern! Das perfekte Oberteil für den ausgedehnten Osterbrunch mit der Familie: Bluse von Twinset, um 233 Euro.

Der Sommer lässt grüßen

Kleid von Taifun Foto: Gerry Weber

Eigentlich viel zu schick, um sich damit auf dem Boden zu rekeln: Blusenkleid von Taifun by Gerry Weber, um 120 Euro.

Frisch und fruchtig

Cardigan von Scotch & Soda Foto: Hersteller

Für Blumenmädchen, die auf freche Früchtchen stehen: Cardigan mit Stickereien von Scotch & Soda, um 220 Euro.

Buntes Allerlei

Bucket Hat von La Redoute Foto: Hersteller

Darf es ein bisschen (Blumen)Meer sein? Bucket Hat aus der „Liberty“-Kapselkollektion von La Redoute, um 32 Euro.

Blumenkranz

Haarreif von Becksöndergaard Foto: Juttu.be

Diese Blüten lassen niemals den Kopf hängen: bestickter Haarreif von Becksöndergaard über Juttu.be, um 46 Euro.

Floraler Nachtlook

Pyjama von Gant Foto: Hersteller

Blühende Landschaften gibt es auch bei Nacht: Pyjama-Kombination „Iris“ von Gant, Preis auf Anfrage.

Gute Basis

Hose von BSB Foto: Hersteller

Ein Kleidungsstück, auf dem sich ein ganz neuer Look aufbauen lässt: Highwaist-Jeans „Millie“ von BSB, um 115 Euro.

Von Kopf bis Fuß

Slides von Kurt Geiger Foto: Hersteller

Ab jetzt soll es an Wochenenden nur noch Rosen vom Himmel regnen: Slides von Kurt Geiger, um 160 Euro.

