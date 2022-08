Kleine Aufmerksamkeiten für Freunde und Familie: Die Redaktion stellt Beauty-Produkte für Sie und Ihn vor, die sich als Mitbringsel eignen.

Dufte Souvenirs

Zehn Beauty-Produkte für die Daheimgebliebenen

Kleine Aufmerksamkeiten für Freunde und Familie: Die Redaktion stellt Beauty-Produkte für Sie und Ihn vor, die sich als Mitbringsel eignen.

(LW) - Der Urlaub ist vorbei – und noch fehlen die Souvenirs für die Daheimgebliebenen. Doch was soll es sein? Mal wieder ein exotisches Gewürz, das dann im Küchenschrank auf ewig unangetastet bleibt? Oder ein „Stehrümchen“, das mit der Zeit zum Staubfänger mutiert? Wie wäre es stattdessen mit einem Produkt, das nicht nur ein Verbrauchsgegenstand ist, sondern auch für Wohlfühlmomente sorgt?

Beauty-Produkte sind in diesem Fall die perfekte Wahl. Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass sie am Ende der Reise ganz einfach im Duty-Free-Shop erworben werden können. Und wer es doch nicht mehr schafft, kann auf eine kleine Notlüge zurückgreifen – und ein in Luxemburg erhältliches Geschenk mit einer spannenden Anekdote zum Souvenir aufwerten: „Ach, das hab ich beim Shoppen in Barcelona entdeckt und dabei sofort an dich gedacht!“ Diese Geschichte wird der Empfänger oder die Empfängerin mit etwas Glück nicht anzweifeln.

1. Reine Kopfsache

Haarmaske „Botanical Repair“ von Aveda. Foto: Hersteller

Die Sommersonne greift nicht nur die Haut, sondern auch das Haar an. Daher freuen sich nicht nur Frauen, sondern auch Männer über die Haarmaske „Botanical Repair“ für intensive Pflege von Aveda; 200 ml um 54 Euro.

2. Fleißiges Bienchen

Hautserum „Double R Renew & Repair Advanced Serum“ von Guerlain. Foto: Hersteller

Mutter Natur liefert den Stoff für perfekte Haut: Das „Double R Renew & Repair Advanced Serum“ von Guerlain sorgt mit Wirkstoffen aus Honig für einen strahlenden Teint; 50 ml um 190 Euro.

3. Von der Küche auf die Haut

Duft „Eau de Basilic” von Hermès. Foto: Hersteller

Auch so duftet der Sommer: Parfümeurin Christine Nagel kombinierte für das Eau de Cologne „Eau de Basilic“ von Hermès die Frische des Roten Basilikums mit spritziger grüner Bergamotte und dem besten aus der Geranie; 100 ml um 106 Euro.

4. Eine gute Grundlage

Basiscreme „Vitamin Enriched Face Base“ von Bobbi Brown. Foto: Hersteller

Doppelt gemoppelt hält besser: Die „Vitamin Enriched Face Base“ von Bobbi Brown (unter anderem mit Vitamin B, C und E sowie Shea-Butter und pflanzlichen Ölen) kombiniert die Wirkstoffe einer Feuchtigkeitscreme mit den Funktionen eines Primers; 50 ml um 59 Euro.

5. Tahiti lässt grüßen

Schimmerndes Pflegeöl von Yves Rocher. Foto: Hersteller

Das pflegende und feuchtigkeitsspendende Öl mit Monoï de Tahiti (eine Verbindung aus Extrakten der Tiare-Blume mit Kokosnussöl) von Yves Rocher sorgte dank Schimmerpartikel für einen natürlichen Glanz der sonnengebräunten Haut, 100 ml um 15 Euro.



6. Versteckspiel

„Hydrating Bio-Cellulose Mask“ von Barbor. Foto: Hersteller

Die einzige Maske, die wir derzeit gerne an unser Antlitz lassen: Die „Hydrating Bio-Cellulose Mask“ von Barbor versorgt trockene und gestresste Haut mit jeder Menge Feuchtigkeit und bekämpft erste Alterungsanzeichen - inklusive Booster-Effekt für einen sofort sichtbaren Erfolg; um 10 Euro.

7. Coco lässt grüßen

Duft „Gabrielle Essence” von Chanel Foto: Hersteller

Ein Neuzugang in der „Gabrielle“-Duftfamilie aus dem Hause Chanel: Das Eau de Parfum ist jetzt auch als „Essence“-Variante erhältlich. Für die Hauptakzente sorgen vier sinnliche weiße Blüten: Jasmin, Ylang-Ylang, Orangenblüte und Tuberose; 100 ml um 147 Euro.

8. Frei wie der Wind

Körperöl „Libre“ von Yves Saint Laurent. Foto: Hersteller

Das perfekte Mitbringsel für alle Fans des gleichnamigen Damenduftes: Das Körperöl „Libre“ von Yves Saint Laurent versorgt die Haut unter anderem mit pflegenden Extrakten von Feigenblüten aus den Gemeinschaftsgärten entlang des marokkanischen Flusses Ourika; 150 ml um 82 Euro.

9. Zum Anbeißen

Eau de Parfum „Idôle Nectar“ von Lancôme. Foto: Hersteller

Das Eau de Parfum „Idôle Nectar“ wird von Hersteller Lancôme als „Neo-Gourmand-Duft“ bezeichnet: Tonangebend sind neben dem Rosensoufflée- und dem Popcorn-Akkord auch die Isparta-Rose und süße Bourbonvanille; 50 ml um 103 Euro.

10. Kiss Kiss

Die neuen matten Lippenstifte „Rouge G Luxurious Velvet Metal“ mit Metallic-Finish wirken aufgetragen frisch und saftig - und das auch über Stunden hinweg. Passend dazu liefert Guerlain auch neue Lippenstifthüllen mit integriertem Spiegel im Schmetterlingslook; Lippenstift um 37 Euro, Hülle um 36 Euro.

