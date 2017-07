von Rotger Kindermann



Yerseke, das niederländische „Muschel- und Austerndorf Nr. 1“, liegt nur knapp 300 Kilometer von Luxemburg entfernt. Da lohnt sich für Genussfreunde schon mal ein Wochenendtrip. Das Städtchen auf der Halbinsel Zuid-Beveland, gleich hinter dem Deich der Oosterschelde, ist heute einer der wichtigsten Austernzuchtorte Europas. Bereits vor 130 Jahren erkannten die Fischer von Yerseke, dass Austern und Muscheln in den sauberen und warmen Gewässern rund um die zeeländischen Inseln gut gedeihen. Im benachbarten Belgien – besonders in den Nobelrestaurants von Antwerpen und Brüssel – trafen sich bereits damals Feinschmecker, die den Austern verfallen waren.

„Davor war Yerseke ein kleines Bauerndorf, in dem die 500 Einwohner mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft lebten“, erläutert Leo Bekaar beim Rundgang durch das kleine Oosterschelde-Museum am Kerkplein. Heute werden in Zeeland jährlich über 4 000 Tonnen Austern produziert; damit belegt das niederländische Inselreich europaweit den dritten Platz.



Vor dem Verzehr kommen die Austern in flache Becken mit frischem Meerwasser, „Claires“ genannt.

Foto: Rotger Kindermann

Hier darf geschlürft werden

In Yerseke dreht sich beinahe alles um Austern und Muscheln. Es gibt Familienbetriebe, die in der vierten Generation diese Meeresfrüchte kultivieren. Dahinter steckt unendlich viel Wissen und Engagement. Die Zucht von Speiseaustern ist sehr zeitaufwendig und mit rund 30 verschiedenen Arbeitsschritten verbunden.

Bis zur Reifung benötigt das Schalentier zwischen drei und vier Jahre, davon die meiste Zeit in so genannten Austernparks. In diesen abgegrenzten Parzellen im Meer sind sie vor natürlichen Feinden geschützt und können intensiv gepflegt werden. Sobald Austern ihre Marktgröße erreicht haben, kommen sie in sogenannte „Claires“, das sind flache, mit frischem Meerwasser gefüllte Becken, in denen sich ihr Geschmack intensiviert.

Von den Terrassen der Fischrestaurants am Yerserker Hafendeich kann man auf Dutzende solcher „Claires“ schauen, die ständig mit sprudelndem Frischwasser versorgt werden. Hier sitzen dicht gedrängt auf einfachen Holzbänken die Liebhaber dieser Gaumenfreude, hier entsteht menschliche Nähe unter Gleichgesinnten, nur hier darf leidenschaftlich geschlürft werden.

Kenner empfehlen, sie gut zu kauen, nur Anfänger schlucken Austern im Ganzen herunter. Ob vor dem Genuss mit einem Spritzer Zitrone oder etwas Pfeffer nachgeholfen wird, ist eine höchst individuelle Entscheidung. Manche mögen’s am liebsten mit Sojasauce ... nun ja. Die wahren Gourmets halten dies für überflüssig, da so der Eigengeschmack überlagert werde. Auch bei überbackenen Austern scheiden sich die Geister. Was keinesfalls fehlen darf, ist in jedem Fall ein Glas gut gekühlter Chardonnay.



Verköstigung in den Restaurants am Hafendeich.

Foto: Rotger Kindermann

Mit dem Eimer zur privaten Ernte

Wer die Begeisterung für diesen Gaumenkitzel nicht teilt, dem bleibt die klassische Muschel – auch fangfrisch aus dem Meer. „Zeeuwswe Mosselen“, das ist eine echte Alternative. Über 50 Muschelzüchter in und rund um Yerseke ernten mit ihren Schiffen die Schalentiere aus den Muschelparks im Wattenmeer. 60 Prozent aller Zeeland-Muscheln werden von Yerseke aus nach Belgien und Luxemburg exportiert, weitere 30 Prozent zu den Feinschmeckern nach Frankreich.

Die berühmtesten zeeländischen Regionalprodukte sind nun mal Miesmuscheln und Austern, und so ist es kein Wunder, dass dieses Land der salzigen Köstlichkeiten bei Naturfreunden und Gourmets so hoch im Kurs steht. Sieben Michelin-Sterne zählt die Provinz Zeeland aktuell auf 380 000 Einwohner. Das ist ein europäischer Spitzenwert und entspricht fast den luxemburgischen Verhältnissen.

Aber Meeresfrüchte genießen kann man nicht nur im Restaurant. Deshalb hier noch ein Tipp für Urlauber, die sich lieber selbst verpflegen: In Zeeland wird das private Ernten von Miesmuscheln, Strandschnecken oder Austern immer beliebter. Fast überall ist es erlaubt, für den Eigenbedarf zu sammeln. Am kilometerlangen Strand von Tholen sieht man am Wochenende Dutzende Familien, die sich mit „Fischfang beim Spaziergang“ die Zeit vertreiben. Es sind nicht wenige, denen es zu Hause am besten schmeckt. „Als je wilt!“ (Wie’s gefällt)

www.mosseldagyerseke.nl

www.oosterscheldemuseum.nl

www.oesterij.nl

www.vvvzeeland.nl