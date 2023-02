Der Tag der Liebenden nähert sich mit großen Schritten. Die Redaktion hat einige Ideen auf Lager, wie man seinen Liebsten eine Freude bereiten kann.

Zum Valentinstag

30 Geschenke, die von Herzen kommen

Für Floristen ist der 14. Februar einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. Auch Chocolatiers und Bijouterien können sich an diesem Tag über großen Zulauf freuen. Zudem sind die Restaurants für den Vältesdag bereits weit im Voraus ausgebucht.

Am Valentinstag wechseln aber nicht nur Schokolade und Blumensträuße den Besitzer oder die Besitzerin. Auch andere Aufmerksamkeiten lassen das Herz der oder des Geliebten höher schlagen. Wer noch auf Ideensuche ist, findet vielleicht in den Vorschlägen der Lifestyle-Redaktion das Passende für sein Herzblatt.

1. Zuckersüß

Schokolade von Genaveh. Foto: Hersteller

Schenk mir dein Herz … oder wenn möglich gleich mehrere, die man vernaschen kann! Schokoladenkunst von Genaveh: 16 Herzpralinen um 20 Euro (l.); fünf Schokoladenherzen um 7 Euro (r.).

2. Ewiges Glück

Ring von Ole Lynggaard. Foto: Hersteller

Funkelnder Liebesbeweis für die Frau des Herzens: Ring „Hearts“ von Ole Lynggaard aus Gelbgold mit 15 Diamanten in Pavé-Fassung (insgesamt 0,29 Karat); Preis auf Anfrage.

3. Bunter Begleiter

Tasche von Longchamp. Foto: Hersteller

Der Sommer steht zumindest modisch in den Startlöchern: Umhängetasche „Box-Trot“ von Longchamp aus Kalbsleder im Farbton Candy mit Reitermotiv-Medaille, um 480 Euro.

4. Die Zeit ist reif

Uhr von Maurice Lacroix. Foto: Hersteller

Wenn Modedesign auf Handwerkskunst trifft: Uhr „Eliros x Adeline Ziliox“ (40 mm) von Maurice Lacroix, mit Datumsanzeige, um 780 Euro.

5. Frisch gepflückt

Eau de Parfum von Tom Ford. Foto: Hersteller

Ein neuer Duft mit frechen Früchtchen: Im Eau de Parfum „Electric Cherry“ von Tom Ford vereinen sich Sauerkirsche, Ingwer und Arabischer Jasmin auf einer Moschus-Basis, 50 ml um 315 Euro.

6. Für den perfekten Kuss

Lippenpflege von Sisley Paris. Foto: Hersteller

Damit die Lippen des Gegenübers auch sanft bleiben: pflegender und reparierender „Baume Confort Lèvres“ von Sisley Paris, um 77 Euro.

7. Immer im Doppelpack

Socken von Burlington. Foto: Hersteller

Ein kleines und ganz individuelles Zeichen für die Königin der Herzen: Socken von Burlington, um 13 Euro; Stickerei um 5 Euro (via burlington.de).

8. Kuschelweich

Decke von Arket. Foto: Hersteller

Das perfekte Geschenk für Frostbeulen: Wolldecke (200 x 130 cm) mit einem Motiv der japanischen Illustratorin Takashi Tsushima von Arket, um 89 Euro.

9. Gartenfrisch

Badebombe von Lush. Foto: Hersteller

Bitte nicht zubeißen - auch wenn es verdammt verführerisch und fruchtig duftet! Badebombe „Strawberry Crumble Bubbleroon“ von Lush, um 8 Euro.

10. Zum Mitnehmen

Tasche von Kurt Geiger. Foto: Hersteller

Auch dieses Herz muss wie ein Schatz gehütet werden: Umhängetasche „Kensington Heart“ von Kurt Geiger, um 185 Euro.

11. Für Ja-Sager

Ringe von Dior. Foto: Hersteller

Für den Antrag - oder den Tag der Liebe: Ringe aus der „Dioramour“-Kollektion von Dior aus Gelbgold mit Diamantenbesatz, um 1.600 Euro (l.) und 1.100 Euro.

12. Made in Luxembourg

Brosche von Anne-Marie Herckes. Foto: Hersteller

Sorgt für Urlaubsstimmung am Revers: Brosche „Due Pozzi“ aus der „Venezia“-Kollektion von Anne-Marie Herckes, um 108 Euro.

13. Klassische Frische

Eau de Cologne von 4711. Foto: Hersteller

Den bekannten Klassiker gibt es jetzt auch in einer floralen Neuauflage: Eau de Cologne „Lily of the Valley“ aus der „Floral Collection“ von 4711, 100 ml um 25 Euro.

14. Zeit für die Liebe

Uhr von Breguet. Foto: Hersteller

Erhellt der Mond die Nacht des 14. Februars? Ein Blick auf die Sonderedition zum Valentinstag der „Classique Phase de Lune 9085“ von Breguet verrät die Antwort, Preis auf Anfrage.

15. Zurück zum Absender

Armband von Tiffany & Co. Foto: Hersteller

Mit Amors Pfeil versehen: Sterlingsilber-Armband mit Herzanhänger aus der „Return to Tiffany“-Kollektion von Tiffany & Co., um 600 Euro.

16. Two in One

Lautsprecher von IKEA. Foto: Hersteller

Ein Bild, das im wahrsten Sinne des Wortes für sich spricht: Lautsprecher „Symphonisk“ mit Love-Motiv von IKEA; Lautsprecher-Rahmen um 199 Euro, Bild um 40 Euro.

17. Hoch die Tassen

Champagner von Piper-Heidsieck. Foto: Hersteller

Auf die Liebe und auf das Leben! Champagner „Rosé Sauvage“ von Piper-Heidsieck, 750 ml um 37 Euro.

18. Ready, set, kiss!

Lippenstift von MAC. Foto: Hersteller

Weder ein Kuss noch ein Getränk können ihm etwas anhaben: flüssiger Lippenstift „Locked Kiss Ink“ von MAC, um 33 Euro.

19. Reichhaltige Pflege

Creme von Chanel. Foto: Hersteller

Nährend, glättend und schützend: „Crème Riche Revitalisante“ aus der N°1-Linie von Chanel, 50 g um 100 Euro.

20. Leib- und Magenspeise

„L'Amour“-Kollektion von Le Creuset. Foto: Hersteller

Liebe geht bekanntlich durch den Magen: Bräter (1,9 Liter Fassungsvermögen) aus der „L'Amour“-Kollektion von Le Creuset, um 225 Euro.

21. Drunter und drüber

Kimono von Hunkemöller. Foto: Hersteller

Etwas Bequemes für den Morgen, für den Abend oder einfach für zwischendurch: Spitzenkimono von Hunkemöller, um 50 Euro.

22. Dufte Angelegenheit

Eau de Parfum von Paco Rabanne. Foto: Hersteller

Hier treffen florale Noten von Rose und Pfingstrose auf fruchtige Cassis: Eau de Parfum „Olympéa Flora“ von Paco Rabanne, 80 ml um 153 Euro.

23. Das Herz am rechten Ohr

Ohrringe von Romantico Romantico Studios. Foto: Hersteller

Fanny Bervard versorgt ihre Fans vom 7. Februar an eine Woche lang in der Rue Philippe II in einem Pop-up-Store mit ihren Kreationen; Ohrringe von Romantico Romantico Studios, zwei Stück um 230 Euro.

24. Herzen im Überfluss

Tasche von Chopard. Foto: Hersteller

Viele kleine Herzen für große Modefans: Mini-Shopper „Happy Hearts“ aus perforiertem Kalbsleder von Chopard, um 1.880 Euro.

25. Im Einklang

T-Shirts von s.Oliver. Foto: Hersteller

Für alle, deren Herzen nicht nur am Tag der Liebenden im Gleichklang schlagen: T-Shirts von s.Oliver, jeweils um 20 Euro.

26. Frische-Trio

Blush von Bobbie Brown. Foto: Hersteller

Drei Farben, die für strahlende Wangen sorgen: Rouge aus der „Brightening Blush Collection“ von Bobbie Brown, um 49 Euro.

27. Tassenpoesie

Sweatshirt von Sézane. Foto: Hersteller

Liebe und Kaffee? Eine aromatische und gleichzeitig anregende Kombination: Sweatshirt von Sézane, um 90 Euro.

28. Ein flotter Dreier

Boxershorts von Lacoste. Foto: Hersteller

Dessous am Valentinstag - die gibt’s nicht nur für Damen: Boxershorts im Dreierset von Lacoste, um 50 Euro.

29. Blumenschmuck

Ohrringe von Pasquale Bruni. Foto: Hersteller

Glücksbringer für die Ewigkeit: Ohrringe aus der „Bon Ton“-Serie von Pasquale Bruni aus Roségold mit Rosenquarz und Diamanten, Preis auf Anfrage.



30. Die richtigen Zutaten

Uhr von Swatch. Foto: Hersteller

Für alle, deren Gefühle regelmäßig überkochen: Armbanduhr „Recipe for Love“ von Swatch, um 110 Euro.

