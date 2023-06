Der Flug zum Urlaubsziel trägt maßgeblich dazu bei, ob die Ferien entspannt oder chaotisch beginnen. Das kann schon bei der Sitzplatzwahl losgehen.

Entspannte Anreise

Wo ist der beste Platz im Urlaubsflieger?

Von Christian Satorius



Wer schon im Urlaub ankommen will, bevor der Flieger überhaupt gestartet ist, der sollte seinen Platz im Flugzeug mit Bedacht auswählen. Was bringt einem schon der schönste Ausblick direkt neben den Flügeln? Warum mit einem nervösen Magen im Heck sitzen, wo die Vibrationen am stärksten sind? Um es aber gleich vorwegzunehmen: Der allerbeste Platz im Flugzeug mit dem besten Ausblick ist leider schon vergeben - da sitzt nämlich der Pilot. Dennoch müssen die Passagiere nun nicht gleich aufgeben: Denn für jeden gibt es einen perfekten Sitzplatz – und zwar ganz nach Wunsch.

Die beliebtesten Plätze im Flieger sind wohl die Fenster, doch nicht immer sind die auch die beste Wahl. Wer nämlich direkt auf Höhe der Tragflächen sitzt, sieht beim Herausschauen vor allem erst einmal diese und weniger von der Landschaft oder den Wolken, je nach Flughöhe und Wetter. Auch für Passagiere mit einem nervösen Magen oder Flugangst kann ein anderer Platz durchaus sinnvoller sein. Einigen bekommt der Blick über Horizont zwar besonders gut, anderen wiederum dreht er erst recht den Magen um. Wer dann schnell zur Toilette will, muss erst einmal an den Passagieren neben sich auf dem Mittelplatz und am Gang vorbei. Wichtige Sekunden können so verloren gehen. Ein Sitzplatz direkt am Gang bietet sich in so einem Fall also sehr viel eher an.

Weiterer Vorteil: Dort kann man auch die Beine so richtig schön ausstrecken. Andererseits hat ein Fensterplatz natürlich auch seine Vorteile. Der Ausblick kann ganz bezaubernd sein, und ungestört ist man am Fenster meist auch - schließlich fragt einen dort ja niemand alle paar Minuten, ob er mal vorbeidarf zur Toilette. Sogar das Schlafen und Ausruhen geht direkt am Fenster besonders gut, denn nur hier kann man seinen Kopf auch seitlich an die Bordwand anlehnen.

Sicherheit und mehr Beinfreiheit

Wer lieber auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich vielleicht besser in die Nähe des Notausgangs setzen. Hier sind die Überlebenschancen im Falle eines Falles am größten, sagen Fachleute. Aviatik-Experten der Universität Greenwich haben sich mehr als einhundert Flugzeugunglücke genauer angeschaut und mehr als 2.000 Betroffene befragt. Das Ergebnis: Die besten Chancen noch einmal davonzukommen, hat man direkt am Notausgang und in den fünf Reihen davor und dahinter. Ein weiterer Vorteil: Die Beinfreiheit ist direkt am Notausgang meist größer.



Es gibt allerdings auch Nachteile: Der größere Freiraum unmittelbar vor dem Notausgang darf nicht mit Handgepäck oder anderem Kram zugestellt werden, schließlich ist und bleibt es ja ein wichtiger Rettungsweg. Auch die Sitze können etwas schmaler ausfallen als anderswo im Flieger, denn in den Seitenteilen müssen oft noch die Tischbrettchen verstaut werden, da die Rückenlehne des Vordermannes dafür zu weit entfernt ist.

Apropos weit entfernt: Wer es etwas ruhiger und leiser mag, der sollte sich nicht unbedingt in die unmittelbare Nähe der Bordküche setzen, denn da ist eigentlich immer etwas los. Essensgerüche sind bei einem nervösen Magen ebenfalls nicht unbedingt hilfreich. Zwar kann man die Bordbegleiter hier schneller mit Sonderwünschen nerven, wer aber sicherstellen will, dass er stets die volle Menüauswahl genießen kann, der sollte besser möglichst weit vorn sitzen. In der Regel beginnt die Essensausgabe nämlich im Bug, und wer dann Pech hat und zu weit hinten sitzt, der kann unter Umständen nicht mehr aus allen Gerichten auswählen und bekommt nur noch das, was übrig ist. Wem das auf den Magen schlägt, der wünscht sich einen kurzen Weg zur Toilette.

Lärm und Vibrationen im Heckbereich

Ein nervöser Magen ist allerdings auch der einzige Grund, warum man ausgerechnet in der Nähe der Toiletten Platz nehmen will. Die davor wartenden Passagiere, das Geklapper der Türen, die Geräusche der Spülung und die entweichenden Gerüche kann man sich ansonsten nämlich getrost sparen. Magenempfindliche sollten auch den Heckbereich des Fliegers meiden, da dort die Vibrationen und Turbulenzen am stärksten zu spüren sind.

Besonders vibrationsarm ist in der Regel die Mitte des Fliegers, was übrigens auch Flugangstgeplagte freuen dürfte. Wer nun immer noch keinen Platz gefunden hat, der sollte sich vielleicht doch besser in First und Business Class umschauen, denn dort gibt es alles, was man sich nur wünschen kann - außer einem winzig kleinen Preis natürlich.

