Bei den Golden Globes begeisterten die Hollywoodstars erneut in fantastischen Roben. Wir durften im Vorfeld einen Blick hinter die Kulissen der Desingateliers von Dior und Louis Vuitton werfen.

Lifestyle 27

Wo Designerträume entstehen

Michael JUCHMES Bei den Golden Globes begeisterten die Hollywoodstars erneut in fantastischen Roben. Wir durften im Vorfeld einen Blick hinter die Kulissen der Desingateliers von Dior und Louis Vuitton werfen.

Was soll ich nur anziehen – diese Frage stellen sich viele vor einem wichtigen Ereignis. Das gilt nicht nur für den Normalbürger, sondern auch für Stars, vor allem dann, wenn die Award-Saison ansteht. Bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles waren nun die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses zu sehen: elegante Roben, natürlich nicht von der Stange, sondern auf den Leib geschneidert von den besten Designern der Welt.



In diesem Jahr griffen viele Stars zu bekannten Couture-Häusern. Besonders begehrt waren etwa Roben von Dior: Helen Mirren, Meryl Streep, Jennifer Aniston und Charlize Theron vertrauten auf die Dienste des Pariser Traditionshauses. Daneben waren auch Kreationen von Versace, Fendi, Armani, Saint Laurent, Chanel und sogar Iris van Herpen zu sehen. Außerdem natürlich: Couture der Luxusmarke Louis Vuitton, die uns neben Dior einen Einblick in die Ateliers gewährte.

Helen Mirren - Dior

Die britische Aktrice begeisterte auf dem Red Carpet in einem Traum aus mehreren Lagen Chiffon von Dior. Die aufwendige Robe – das Atelierteam war insgesamt 600 Stunden beschäftigt – wurde inspiriert von früheren Kreationen von Christian Dior.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Dior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Dior Foto: Dior Foto: Getty Images Foto: Dior

Lucy Boynton - Louis Vuitton

Die britische Schauspielerin überraschte in einem silbernen Kleid von Louis Vuitton, das aus 15 Metern Samt - verwoben mit Seide und Lurexfäden - gefertigt wurde. Auffallend sind die 8.000 Glasperlen, die an den Spitzenapplikationen angebracht wurden. Arbeitseinsatz: 215 Stunden - plus 220 Stunden für die Stickereien.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: Grégoire Vieille Foto: Grégoire Vieille Foto: Grégoire Vieille Foto: Grégoire Vieille

Charlize Theron - Dior



Ein echter Blickfang: Die Südafrikanerin Charlize Theron zog die Aufmerksamkeit in einem apfelgrünen Kleid von Dior auf sich, das aus einem Bustier und von Hand drapiertem Seidenkrepp zusammensetzt ist. In den Ateliers von Dior wurde rund 200 Stunden an dieser Haute-Couture-Creation gearbeitet.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: Dior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: Getty Images Foto: Dior

Michelle Williams - Louis Vuitton



Die US-Schauspielerin ist schwanger, wie das Magazin „People“ erst vor wenigen Tagen berichtete. Die Golden-Globe-Preisträgerin – Beste Darstellerin in einer Mini-Serie/Fernsehfilm – versteckte ihren Babybauch unter einer Louis-Vuitton-Kreation aus apricotfarbenem Seidenkrepp. Die asymmetrische Robe mit Knotendetails wurde in rund 156 Arbeitsstunden in den Ateliers des Hauses gefertigt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: Grégoire Vieille

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Grégoire Vieille Foto: Grégoire Vieille Foto: Grégoire Vieille Foto: Grégoire Vieille Foto: AFP Foto: Grégoire Vieille

Dakota Fanning - Dior

Die 25-jährige Erfolgsschauspielerin bezauberte das Publikum in einem Tüllkleid in zartem Lila. Die Robe wurde aus insgesamt 20 Metern Stoff hergestellt - in insgesamt 300 Arbeitsstunden. Das Design steht stellvertretend für den frischen, leichten Stil von Maria Grazia Chiuri, der Chefdesignerin des Hauses Dior.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: Dior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Dior Foto: Getty Images Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior Foto: Dior