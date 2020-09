WLAN: Optimal zu Hause vernetzt

Die meisten Menschen nutzen den WLAN-Router ihres Internet-Anbieters – doch es gibt bessere Alternativen.

Vor 20 Jahren war der private Zugang zum Internet noch Neuland. DSL war noch weithin unbekannt und man gelangte über ein Analogmodem ins Netz. Inzwischen ist der Netzzugang simpel wie nie. Dennoch kann eine zu schwache Router-Performance für allerhand Probleme sorgen: Netflix läuft nicht flüssig oder das WLAN reicht nicht bis in alle Räume.

DSL-Router: das Komplettpaket

Moderne Router greifen auf eine Vielzahl an Tricks zurück, um für ein starkes Tempo sowie eine hohe Reichweite in den eigenen vier Wänden zu sorgen und alle Geräte optimal per WLAN zu verbinden ...