Neue Farben, neuer Style: Die Espresso- und Kaffeemaschine „Y3.3" von Illy sorgt nicht für eine Revolution der Kaffeekultur, bringt aber viele Vorzüge mit sich.

Wieso sich die Kaffeemaschine „Y3.3“ von Illy bezahlt macht

Nora SCHLOESSER

Schlichtes, minimalistisches Design sowie schnelle und einfache Bedienung: Die Espresso- und Kaffeemaschine „Y3.3“ von Illy ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern lässt auch die Herzen von Kaffeeliebhabern höher schlagen. Egal ob Ristretto, Espresso oder Lungo - mit dieser Kapselmaschine gelingt kinderleicht ein guter Kaffee ... so zumindest das Versprechen. Die Redaktion hat sich die vom Architekten Piero Lissoni jüngst stilistisch überarbeitete Maschine einmal genauer angeschaut.



Dass das Kaffeekochen eine Kunst für sich ist, beweisen die verschiedenen Methoden, mit denen das begehrte Heißgetränk zubereitet werden kann. Von klassischem Filterkaffee über die Zubereitung mittels French Press oder Mokkakanne bis hin zu frisch gemahlenem Bohnenkaffee - die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

3 Die glatte Oberfläche der Kaffeemaschine ist im Nu gesäubert. Foto: Nora Schloesser

Die glatte Oberfläche der Kaffeemaschine ist im Nu gesäubert. Foto: Nora Schloesser Egal ob Ristretto, Espresso oder Americano - die Illy „Y3.3" kann sogar Filterkaffee in Kapseln kochen. Foto: Nora Schloesser Die Kapseln sind recyclebar - und können ganz einfach an Illy zurückgesendet werden. Foto: Nora Schloesser

Neue Farben und recycelbare Kapseln

Über die von der Redaktion getestete Illy „Y3.3“ können sich sogar Kaffeesnobs freuen. Die Maschine, die neuerdings auch in Pastelltönen - also Bonbonfarben - erhältlich ist, bereitet per Knopfdruck intensiven, cremigen Kaffee zu. Damit macht sie den marktbeherrschenden Nespresso-Maschinen definitiv Konkurrenz. Die zur Zubereitung verwendeten Illy-Kapseln - die Iperespresso-Kapseln - sind dabei etwa ähnlich teuer wie die des Mitbewerbers (rund 45-50 Cent).

Aus den recycelten Illy-Kaffeekapseln entstehen etwa Designerstühle: „Re-Chair“ von Kartell, zwei Stück um 364 Euro. Foto: kartell.com

Die Iperespresso-Kapseln können auf der Homepage des in Triest gegründeten Unternehmens erworben werden, entweder in 18er- oder 100er-Packungen. Ein Abonnement, das die regelmäßige Versorgung mit Kaffeekapseln sichert, ist dabei noch die günstigste Alternative.

Besonders umweltschonend sind die Kaffeekapseln zwar nicht, da sie aus Kunststoff bestehen. Sie können aber gesammelt und zur Wiederverwertung zurück an Illy gesendet werden.



Den recycelten Kaffeekapseln wird ein zweites Leben geschenkt, etwa als Designobjekt. In Zusammenarbeit mit der italienischen Designfabrik Kartell ist beispielsweise der nachhaltige „Re-Chair“ entstanden. Wer hätte gedacht, dass man auf recycelten Kaffeekapseln Platz nehmen kann?

Kaffee in Sekundenschnelle

Die Kapseln sind mit verschiedenen Kaffeesorten befüllt - für den ganz individuellen Espresso-Geschmack. Wer möchte, kann aber auch ganz einfach eine „große Tasse“ genießen, die bei Illy ganz schnöde „Filterkaffee“ heißt. Zwei Knöpfe an der Vorderseite der Maschine ermöglichen die Auswahl zwischen den unterschiedlichen Kaffeevolumina - auch eine individuelle Einstellung ist möglich.

Das Einlegen der einzelnen Kapseln funktioniert mühelos an der Oberseite der Maschine. In weniger als einer Minute zaubert die „Y3.3.“ dann eine „große Tasse Kaffee“, mit etwa 100 Millilitern Flüssigkeit. Ein Espresso - ca. 50 Milliliter - ist in nur 20 Sekunden bereit zum Genießen. Der 700 Milliliter umfassende Wasserbehälter ermöglicht damit die kinderleichte und schnelle Zubereitung von rund sieben „großen Tassen“ und 14 Espressi. Nach 15 Minuten schaltet das Gerät in den Stromsparmodus um. Als praktisch erweist sich zudem die ein- und ausklappbare Tassenablage.

Beim erneuten Öffnen des Kapselfachs plumpst die benutzte Kapsel in einen herausnehmbaren Behälter. Leider funktioniert dieser Prozess nicht immer reibungslos, sodass die Kapsel durchaus auch einmal mit der Hand entfernt werden muss.

Puristisch und kompakt

Die glatte Oberfläche der „Y3.3“ lässt sich ganz einfach säubern, sodass die wenigen Kaffeespritzer, die beim Einsatz der Maschine entstehen können, im Handumdrehen verschwinden. Dabei sind der Wasserbehälter und der Kapselbehälter mitsamt der Tassenablage ganz einfach abnehmbar. In die Spülmaschine gehören die Einzelteile allerdings nicht. Empfohlen wird die Reinigung mit einem feuchten Lappen.

Überzeugend ist neben der Optik und dem Geschmack des Endprodukts auch das simple und kompakte Design der Maschine: Mit einer Breite von nur zehn Zentimetern ist sie nahezu überall verstaubar. Sie findet daher selbst in den kleinsten Küchen oder Wohnzimmern ihren Platz.

Modern, schnell und unkompliziert: So lässt sich die „Y3.3“ von Illy ganz gut beschreiben - und hält damit auch, was sie verspricht. Die Maschine schlägt mit rund 89 Euro zu Buche, die Kapseln mit jeweils 50 Cent - nicht das perfekte Gerät für Kaffeesüchtige, sondern eher für Genießer, die ab und an mal eine Tasse des Getränks zu sich nehmen wollen.

Kinderleichte Bedienung: den Wassertank auffüllen, Kapsel einlegen, auf den Knopf drücken, kurz warten, fertig! Foto: Nora Schloesser

Das einzige Manko: der Geräuschpegel bei der Kaffeezubereitung. Etwas leiser dürfte die Maschine dann doch sein. Ein Minuspunkt, über den sich dennoch ohne Probleme hinwegsehen lässt ... spätestens dann, wenn der köstliche Kaffee vor einem steht.

