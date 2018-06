Englischer Rasen bedeutet Tabula rasa für Insekten und viele Kleintiere.

Wieder nichts zu essen

Ein englischer Rasen gilt als die Krönung der Mähkunst. Doch Bienen und Kleintiere verhungern durch ihn.

Gastbeitrag von Marianne Kollmesch *

„Ach, der Rasen macht ja so viel Arbeit“, hört man viele Hausbesitzer stöhnen. Angefangen beim Vertikutieren im Frühjahr, über das regelmäßige Düngen bis zum wöchentlichen Mähen und dem leidigen Entsorgen des Schnittgutes in den Sommermonaten.

Ein englischer Rasen ist leider nur unter Einsatz von giftigen Unkrautvernichtungsmitteln, Moosvernichtungsmitteln und sehr häufigem Mähen zu halten. Besonders trügerisch sind hierbei die im Handel erhältlichen „3 in 1“-Produkte. Viele Rasenbesitzer meinen, damit einen besonders wirksamen Dünger zu benutzen, doch sind dem Dünger Herbizide und Moosvernichter beigemischt. Die Natur tendiert immer zu Diversität: Samen fliegen ein und andere krautige Pflanzen kommen hoch, die dann wieder „vernichtet“ werden müssen.

Einfach etwas wachsen lassen

Ein englischer Rasen bedeutet nicht nur viel Arbeit und Anwendung von Herbiziden, sondern ist auch ziemlich wertlos für Insekten, Vögel, Igel und andere Gartenbewohner: Wo ausschließlich Grashalme wachsen, findet sich für sie keine Nahrung.

Betrachtet man den Rasen nicht nur als grüne Fläche, sondern als eine Ansammlung von Pflanzen, die einen ökologischen Nutzen haben und Tieren einen Lebensraum bieten, dann kann man sich überlegen, wie man die Rasenpflege und das Rasenmähen eventuell anders angehen kann.

Eine Wiese anstatt von Rasen kann eine kleine Zuflucht für Bienen, Wildbienen, Schwebfliegen, Schmetterlinge und viele andere sein. Lässt man die Blumen zwischen den Grashalmen sprießen, so haben die Bestäuber einen reich gedeckten Tisch. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass ein Mähintervall von zwei Wochen die größte Zahl an Individuen anlockt.

Mäht man mit einem Mulchmäher, der das abgemähte Gras und Kraut ganz fein pulverisiert auf der Fläche belässt, so spart man sich das Düngen. Das Schnittgut wird zersetzt und die enthaltenen Nährstoffe stehen als natürlicher organischer Dünger zur Verfügung. Zudem entfällt das lästige Abfahren des geschnittenen Grases.

Mehr Farbe, weniger Arbeit

Der organische Dünger versorgt nicht nur die Pflanzen der Wiese mit Nährstoffen, er füttert auch das Bodenleben und unterstützt so den natürlichen Nährstoffkreislauf. Der verbesserte Zustand des Bodens wirkt indirekt gegen verfilzten oder lückigen Rasen sowie Moos. Die Anwendung der ätzenden Moosentferner entfällt damit.

Wer der Natur einen weiteren Gefallen tun und die Biodiversität fördern möchte, überlässt einen etwas abgelegenen Teil oder eine kleine Ecke des Gartens der Natur und mäht dort nur zwei Mal im Jahr. Man wird erstaunt sein, welche Vielfalt an Pflanzen und Tieren sich dort ganz von selbst einfindet. Weiter fördern lässt sich eine blühende Wiese mit regionalem Saatgut. Die gleiche Taktik kann man an schattigen Stellen anwenden, an denen ein Rasen ohnehin wenig Erfolg verspricht.



* Mit diesem Gastbeitrag macht die Kampagne „Ouni Pestiziden“ auf die Gefährdung durch Anwendung von Pestiziden im Privatgarten aufmerksam.