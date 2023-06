Ob Spray, Creme oder Serum - in den kommenden Wochen muss die Haut besonders gut vor UV-Strahlung geschützt werden.

Wie man mit Pflegeprodukten der Sonne ein Schnippchen schlägt

Ob Spray, Creme oder Serum - in den kommenden Wochen muss die Haut besonders gut vor UV-Strahlung geschützt werden.

Sie ist Freund und Feind zugleich: Die Sonne sorgt für gute Laune und Vitamin D - kann aber gleichzeitig auch die Haut nachweislich schädigen. Daher sollte Sonnenschutz Teil des täglichen Pflegerituals sein ... und das gleich aus mehreren Gründen.

UV-Strahlung

Ultraviolette Strahlen - kurz: UV-Strahlen - sind eine Form von elektromagnetischer Strahlung, die unsichtbar ist. Extrem kurzwellige UV-C-Strahlung ist für den Menschen ungefährlich, da sie von der Erdatmosphäre blockiert wird. Anders die UV-A- und die UV-B-Strahlung: Sie dringt zu uns durch und damit auch auf unsere Haut. Eine positive Folge dieser Strahlen ist eine schöne Bräune, doch die negativen Folgen überwiegen: UV-A-Strahlung kann zu Hautalterung führen, die UV-B-Strahlung verursacht Sonnenbrände. Im schlimmsten Fall kann beides zu DNA-Schäden und sogar Hautkrebs führen.

Nicht nur bei wolkenfreiem Himmel trifft UV-Strahlung auf die Haut.

Schutz vor diesen Formen der Strahlung (bestenfalls vor beiden Formen) bieten Sonnencremes und -lotionen. Diese enthalten lösliche (chemische, organische) und beziehungsweise oder unlösliche (physikalische, mineralische) UV-Filter, wie das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz erklärt. Die löslichen Filter absorbieren UV-Strahlung und geben diese als Wärmestrahlung wieder ab. Die unlöslichen Filter, also mikroskopisch kleine Partikel (Nanopartikel), zum Beispiel von Titan- oder Zinkoxid, absorbieren, streuen und reflektieren UV-Strahlung.



Schädigung der Haut

Experten betonen, dass jeder Sonnenbrand den Zellen und der DNA Schaden zufügt. Eine Studie der Brown University in Rhode Island konnte dies sogar eindrucksvoll nachweisen: Schon fünf Sonnenbrände vor dem 20. Lebensjahr reichen aus, um das spätere Risiko für Hautkrebs um 80 Prozent zu steigern.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO treten jährlich zwei bis drei Millionen neue Fälle von hellem Hautkrebs auf und eine Viertelmillion maligne Melanome, auch bekannt als schwarzer Hautkrebs. Das Risiko, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken, steigt auch, wenn man das Solarium besucht: Wer unter 35 ist, erhöht damit die Gefahr um 100 Prozent.

Nicht nur bei wolkenfreiem Himmel trifft UV-Strahlung auf die Haut, daher ist es ratsam, selbst an grauen Tagen Gesicht und sichtbare Körperstellen einzucremen. Und das übrigens auch im Winter. In handelsüblichen Tagescremes ist ein geringer Lichtschutzfaktor enthalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu einem der höher dosierten Produkte.

Der Handel hat sich darauf eingestellt und bietet Lösungen für jedermann, die problemlos täglich angewendet werden können und - was für viele besonders wichtig ist - sehr schnell einziehen. Die Tagespflege wird übrigens immer vor der Sonnencreme aufgetragen. Das Make-up - falls gewünscht - kommt dann über den Sonnenschutz. Für das Gesicht empfehlen sich meist leichtere Cremes, die nicht stark fetten. Einige Hersteller bieten mittlerweile auch Produkte mit mattierender Wirkung an.

Und aufgepasst: Die bereits angebrochene Cremetube vom Portugal-Urlaub aus dem Sommer 2021 sollte nicht im Badezimmerschrank oder Urlaubsgepäck, sondern im Abfallkorb landen. Ein internationales Forscherteam (Veröffentlichung im „Chemical Research in Toxicology“) hat bekannte Markenprodukte untersucht und festgestellt, dass sich in älteren Cremes das Molekül Benzophenon, was möglicherweise krebserregend ist, entwickelt - in all diesen war der UV-Filter Octocrylen enthalten. Bei Naturkosmetik besteht das Problem zwar nicht; trotzdem sollte man einmal im Jahr seine Sonnencremevorräte genau unter die Lupe nehmen.



Viel hilft viel

Als Formel gilt: Pro Quadratzentimeter Hautfläche sollten mindestens zwei Milligramm Creme aufgetragen werden, so der deutsche Krebsinformationsdienst. Das bedeutet: Bei Erwachsenen reicht eine 200-ml-Flasche nicht für einen einwöchigen Urlaub aus, sondern nur für wenige Tage. Wer Spray benutzt, sollte gleich zweimal sprühen ... und wie bei der Creme rund 30 Minuten bis zum Sonnenbad warten, erst dann ist der Schutz wirksam.

Sonnenanbeter sollten sich auch mit Cremes und Co. nicht allzu lange in der prallen Sonne aufhalten.

Der auf der Verpackung angegebene Lichtschutzfaktor sagt aus, wie lange sich der Eigenschutz der Haut durch die Verwendung des Produkts verändert. Ein Beispiel: Wer Hauttyp 1 hat, kann rund 15 Minuten in der Sonne bleiben - danach wird es problematisch. Trägt man eine Creme mit Lichtschutzfaktor 20 auf, verlängert sich diese Zeit um das 20-Fache.

Eine Creme mit einem Lichtschutzfaktor von 20 (LSF 20 oder Sun Protection Factor 20/SPF 20) ist generell empfehlenswert. Wer helle Haut hat, sollte zu 30 oder 50 greifen - das gilt auch für Kinder. Dunkle Hauttypen sind ebenfalls nicht vor UV-Strahlung sicher, auch sie sollten sich schützen.

Wichtig ist ebenfalls, auf den UV-Index zu achten (einsehbar etwa in den üblichen Wetter-Apps), der „den am Boden erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Bestrahlungsstärke“ beschreibt, wie es das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz erklärt. Der Wert liegt zwischen 0 (niedrig) und 12 (hoch). An Frühsommertagen wie in dieser Woche beträgt er zur Mittagszeit in hiesigen Breiten meist 6 oder 7.

Kein Freibrief

Wer Sonnenschutz verwendet, muss trotzdem vorsichtig sein: Frischluftanbeter sollten sich auch mit Cremes und Co. nicht allzu lange in der prallen Sonne aufhalten - vor allem dann, wenn man zu einem der helleren Hauttypen zählt. Und besonders wichtig: Die Haut gewöhnt sich im Frühjahr erst langsam an die Sonne: Wer im Winter in die Tropen fliegt, sollte daher besonders vorsichtig sein.

Vorsicht ist auch nach dem Sprung ins Wasser geboten oder wenn man stark schwitzt: Dann sollte besonders kräftig „nachgeschmiert“ werden. Dabei erhöht sich aber der Sonnenschutz nicht, er wird lediglich aufrechterhalten.

Selbst im Schatten ist man vor den UV-Strahlen nicht sicher - aufgrund der Reflexion der Umgebungsstrahlung. Daher empfiehlt es sich, tagsüber generell zu Sonnencreme greifen. Und diese ist in Kombination mit Kopfbedeckungen, Sonnenbrillen und körperbedeckender Kleidung auch kein Freibrief, wie Experten immer wieder betonen: Ein sorgsamer Umgang mit der Sonne ist und bleibt das A und O.

