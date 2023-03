Eine österreichische Ateliergemeinschaft mit Bezug zum Großherzogtum präsentiert am Wochenende Schmuckkreationen in einem Pop-up-Store in der Grand Rue.

Lifestyle 8 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Design

Wie eine silberne Brezel Luxemburg und Wien zusammenbringt

Michael JUCHMES Eine österreichische Ateliergemeinschaft mit Bezug zum Großherzogtum präsentiert am Wochenende Schmuckkreationen in einem Pop-up-Store in der Grand Rue.