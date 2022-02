Welche Arbeit hinter den Kleidern steckt, die die Stars bei der diesjährigen César-Verleihung in Paris trugen, verrät das Traditionshaus Louis Vuitton.

Lifestyle 14 2 Min.

César 2022

Wie eine Haute-Couture-Robe entsteht

Michael JUCHMES Welche Arbeit hinter den Kleidern steckt, die die Stars bei der diesjährigen César-Verleihung in Paris trugen, verrät das Traditionshaus Louis Vuitton.

Endlich ein wenig Normalität, endlich wieder eine große Gala: Die César-Verleihung, die am vergangenen Wochenende stattfand, lockte wieder Stars aus aller Welt in die französische Hauptstadt. Die Kameralinsen waren natürlich auf die Preisträger gerichtet, etwa Valérie Lemercier, die für ihren Auftritt in „Aline“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Oder Benoît Magiel, der den Preis für den besten Darsteller erhielt.

Im Blitzlichtgewitter standen ebenfalls viele andere Gäste der Veranstaltung, allen voran die weiblichen, die mit ihren aufwändigen Roben das Augenmerk der Fotografen auf sich zogen. So etwa Agathe Rousselle. Die Französin, die für ihre Rolle im Film „Titane“ in der Kategorie „Meilleur espoir féminin“ nominiert war, trug ein maßgeschneidertes Spitzenkleid mit einem auffälligen weißen Kragen und einer Samtschleife, das mit schwarzen Pailletten versehen wurde.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Alleine die Anbringung der Pailletten zog sich über 220 Arbeitsstunden hin. Foto: Gregoire Vieille

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Alleine die Anbringung der Pailletten zog sich über 220 Arbeitsstunden hin. Foto: Gregoire Vieille Agathe Rousselle entschied sich für eine minimalistische und doch äußerst auffällige Robe. Foto: Getty Images Ein echter Hingucker: der weiße, aufgesetzte Kragen, der mit einer Samtschleife versehen wurde. Foto: Gregoire Vieille Insgesamt 420 Arbeitsstunden stecken in der Gesamtkomposition. Foto: Gregoire Vieille Lässt tief blicken: Ein Fokus des Kleides liegt auf der freien Rückenpartie. Foto: Gregoire Vieille

Das Pariser Traditionshaus Louis Vuitton, das die Aktrice ausstattete, gewährte mit Fotografien Einblick in den aufwändigen Herstellungsprozess: Die Pailletten, die das gesamte Kleid - das aus der Feder des Designers Nicolas Ghesquière stammt - bedecken, wurden per Hand angebracht. Alleine diese Sisyphusarbeit wurde mit 220 Arbeitsstunden veranschlagt. Dazu kommen nochmals 200 Stunden für die Fertigung der Gesamtkomposition.

Viel Schwarz, wenig Farbe

Ähnlich auffälig und aufwändig waren auch die Roben der anderen Gästinnen, die sich von Louis Vuitton ausstatten ließen: Megastar Léa Seydoux etwa trug ein schulterfreies Seidenkleid und dazu ein weißes Polka-Dot-Cape. Cate Blanchett griff zu einem Pailletten-Blazer in Kombination mit einer schwarzen Hose.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Renate Reinsve neben Regisseur Joachim Trier. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Renate Reinsve neben Regisseur Joachim Trier. Foto: AFP Das Atelier-Team arbeitete rund 350 Stunden am Haute-Couture-Kleid für die César-Verleihung. Foto: Hersteller Die Bustier-Partie wurde per Hand mit Perlen und Pailletten versehen. Foto: Gregoire Vieille Auch der Saum des Kleides ist mit Spitze versehen. Foto: Gregoire Vieille

Schwarz war nicht nur bei diesen drei Schauspielerinnen die alles bestimmende Farbe: Viele der Anwesenden hielten sich an einen ungeschriebenen Dresscode. Wer nicht auf dunkle Töne setzte, entschied sich für eine dezente Farbe: Noée Abita (in Celine) etwa für Gold oder Cécile de France (in Dior) für einen Creme-Ton. Ebenfalls nicht in Schwarz wollte Schauspielerin Renate Reinsve auf den roten Teppich treten.

Vicky Krieps verpasst César für beste weibliche Hauptrolle Dafür holte aber „Le Sommet des Dieux", eine Koproduktion der Luxemburger Mélusine Productions, den César des besten Animationsfilms.

Die 34-jährige Norwegerin entschied sich für ein burgunderrotes Samtkleid mit schwarzer Spitze. Alleine um die Bustier-Partie mit Pailletten und Perlen zu versehen benötigte man im Louis-Vuitton-Atelier rund 150 Stunden, wie das Luxushaus mitteilte. Für die restlichen Arbeiten gibt die Marke eine Arbeitszeit von 200 Stunden an.

Es bleibt abzuwarten, ob dieser Trend auch weiter bestehen bleibt. Das wird sich spätestens in einem Monat zeigen: Am 28. März findet die diesjährige Oscar-Verleihung statt - und dann heißt es erneut „sehen und gesehen werden“ - und das in einem noch größeren Ausmaß.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Léa Seydoux bezauberte die Fotografen in einem halterlosen Kleid mit einem auffälligen Cape. Foto: Getty Images

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Léa Seydoux bezauberte die Fotografen in einem halterlosen Kleid mit einem auffälligen Cape. Foto: Getty Images Vicky Krieps setzte ebenfalls auf Schwarz - und Chanel. Foto: AFP Noée Abita in einem Kleid von Celine. Foto: AFP Cate Blanchett griff zu Blazer und Hose. Foto: Getty Images Cécile de France - hier neben Benjamin Voisin - trat in einem cremefarbenen Hosenanzug von Dior auf den Roten Teppich. Foto: AFP





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.