Die Firma Birkenstock brachte vor sechs Jahrzehnten ihr erstes Sandalenmodell auf den Markt. Ein Produkt, dessen Image sich bis heute stetig wandelt.

Lifestyle 9 3 Min.

60 Jahre Birkenstocksandale

Wie die einstigen Öko-Latschen zum Kultobjekt wurden

Michael JUCHMES Die Firma Birkenstock brachte vor sechs Jahrzehnten ihr erstes Sandalenmodell auf den Markt. Ein Produkt, dessen Image sich bis heute stetig wandelt.

Die Deutschen und die Mode ... das ist so eine Sache. Klar, es gibt die großen Namen, die sich in den Köpfen eingebrannt haben: Karl Lagerfeld etwa, der 2019 verstarb und nicht nur die Marke Chanel in ein neues Zeitalter führte. Oder Jil Sander, die mit ihren cleanen und androgynen Looks in den 1980er- und 1990er-Jahren für Furore sorgte. Auch andere kreative Köpfe konnten jenseits der Grenzen überzeugen: Wolfang Joop etwa, Dorothee Schumacher oder auch Bernhard Willhelm.

Doch wer an Deutsche und Mode denkt, dem kommen nicht sofort lässig geschnittene Anzüge oder edle Tweed-Kostüme in den Sinn, sondern beige Treckingmode, knallbunte Outdoorjacken und nicht zuletzt weiße Socken in Sandalen. Und wer an Sandalen denkt, der denkt häufig auch an Birkenstock ... und dieser Name steht sinnbildlich nicht nur für Qualität aus Deutschland, sondern immer häufiger auch für zeitgeistige Mode und echtes Trendgespür.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Lässiger Streetstyle: Birkenstocks werden mittlerweile ganz selbstverständlich in den Alltagslook integriert. Foto: Getty Images

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Lässiger Streetstyle: Birkenstocks werden mittlerweile ganz selbstverständlich in den Alltagslook integriert. Foto: Getty Images Das Modell „Madrid“ (um 60 Euro) feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Foto: Birkenstock Das Geburtstagskind „Madrid“ (um 110 Euro) ist mittlerweile auch mit einer XL-Schnalle erhältlich. Foto: Birkenstock Der Klassiker „Arizona“ (um 110 Euro) darf auch feiern: Er wurde vor 50 Jahren, im Jahr 1973, lanciert. Foto: Hersteller

Startschuss im 18. Jahrhundert

Die Marke Birkenstock - laut eigener Aussage heute eine der „Top Five der Global Footwear Brands“ - ist ein Unternehmen mit großer Vergangenheit. Die Wurzeln reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, genauer gesagt ins Jahr 1774: auf einen Schuhmacher namens Johannes Birkenstock aus Langen-Bergheim, einem kleinen Ort in Hessen.

Marc Jacobs war der erste Designer, der sich des deutschen Klassikers annahm - er setzte den „Arizona“ schon 1993 in einer Kollektion in seinem eigenen Stil um.

Einer seiner Nachkommen, Konrad Birkenstock, führte das Familienerbe fort und machte sich mit anatomisch geformten Schuhleisten einen Namen, die während der Schuhherstellung verwendet wurden und sich unter anderem durch eine abgerundete Ferse und eine biegsame Sohle auszeichneten. Er stellte zunächst Einlagen her, mit denen er nicht nur geschädigten Füßen einen perfekten Halt bieten wollte, und ließ ein späteres von ihm ausgetüfteltes Produkt schließlich unter dem Namen „Fußbett“ registrieren.



Sein Enkel Karl entwickelte die Idee weiter und präsentierte vor 60 Jahren die erste „Birkenstocksandale“ (auch „Gymnastik-Sandale“ genannt), in der das Fußbett aus Kork fester Bestandteil war. Halt bot ein verstellbarer Riemen über dem Spann. Die ersten Modelle, die auch in der Gesundheitsbranche schnell auf Zuspruch stießen, wurden mit Nummern gekennzeichnet, den Namen „Madrid“, den das Produkt auch noch heute trägt, erhielt es erst 1979.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow setzt auf die Sandalen aus Deutschland. Foto: Getty Images

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow setzt auf die Sandalen aus Deutschland. Foto: Getty Images Gigi Hadid ist ein Birkenstock-Fan - gerne auch in Kombination mit Strümpfen. Foto: Getty Images

Weitere Kreationen kamen in den Folgedekaden dazu. Etwa das Modell „Arizona“ mit zwei Riemen, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert und sich zu einem wahren Bestseller entwickelte. In den 1970er- und 1980er-Jahren wurde es zwar häufig noch als „Öko-Latsche“ verschrien, aber die Zahl der Fans stieg stetig - und selbst an den Füßen von Hollywoodstars ist die „Arizona“-Sandale bis heute immer wieder zu sehen.

Warum Gerson Rodrigues mit Miss Luxembourg 2020 Mode entwirft Sein lange gehegter Traum wird wahr: Der Luxemburger Fußballnationalspieler und seine Exfreundin Emilie Boland stehen mit ihrem Fashionlabel Bogère in den Startlöchern.

Ein weiterer Klassiker erblickte 1976 das Licht der Welt: der Kork-Clog „Boston“, der einerseits als Liebling der Angestellten der Gesundheitsbranche gilt, andererseits als lässiger Alltagsschuh von Jung und Alt in aller Welt getragen wird. Schon seit vielen Jahren wird er von Modemagazinen und -blogs in den höchsten Tönen gelobt, etwa aufgrund seines hohen Tragekomforts.

Designerlieblinge

Das immer größer werdende Interesse an der Marke Birkenstock könnte aber ebenfalls an den Modellen liegen, die in den vergangenen Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit weltbekannten Labels auf ein neues Level gehoben wurden: Marc Jacobs war der erste Designer, der sich des deutschen Klassikers annahm - er setzte den „Arizona“ vor 30 Jahren in einer Kollektion in seinem eigenen Stil um. Es folgten weitere Branchenplayer, die auf das deutsche Qualitätsprodukt setzten (und auch noch setzen) wie etwa Rick Owens, Valentino und Proenza Schouler.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Polkadots: Die Schuhmarke Manolo Blahnik verwandelte den Birkenstock-Clog in ein tragbares Kunstobjekt, um 395 Euro über Mytheresa.com. Foto: MyTheresa.com

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Polkadots: Die Schuhmarke Manolo Blahnik verwandelte den Birkenstock-Clog in ein tragbares Kunstobjekt, um 395 Euro über Mytheresa.com. Foto: MyTheresa.com Dior lancierte das Birkenstock-Modell „Milano“ (um 960 Euro) jüngst in sommerlichem Pistaziengrün. Foto: Dior Die Franzosen machen es vor: Der Birkenstock-Clog „Tokio“ (um 960 Euro) von Dior lässt sich hervorragend mit Socken kombinieren. Foto: Dior

Die ganz Großen machen mittlerweile gemeinsame Sache mit dem Schuhhersteller, dessen Wurzeln in einem beschaulichen Teil Hessens liegen. Die Liebe zum Handwerk, auf der die Partner fußen, verbindet die auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Welten. Unter der Linie „1774“ fasst Birkenstock die Kooperationen mit „gleichgesinnten Marken“ zusammen.

Diane von Fürstenberg: „Freiheit steckt in meiner DNA“ Im Interview spricht die 76-jährige belgische Designerin, die seit rund fünf Jahrzehnten in den USA lebt, über ihre Wurzeln, die Leitsätze ihrer Mutter und das Geheimnis ihres Erfolges.

In dieser Saison führt das französische Luxuslabel Dior zwei Designs der Schuhbrand in Richtung Designzukunft: zum einen die Sandale „Milano“, die unter anderem in einem sommerlichen Pistaziengrün erstrahlt und mit Dior-Verschlüssen versehen wurde. Auch der Clog „Tokio“, der dank einer Schnalle an der Ferse für unwegsames Gelände geeignet scheint, wurde einem Dior-Upgrade unterzogen.

Auf den Kampagnen-Fotos der Pariser Luxusmarke sind bunte, grobe Stricksocken in Kombination zu den Birkenstock-Modellen zu sehen ... sogar in Kombination zu Shorts. Ein modisches und „germanisches“ No-Go? Offenbar schon lange nicht mehr, wenn man selbst in Paris den deutschen Urlaubslook als en vogue ansieht. Zumindest dann, wenn er derart stilvoll umgesetzt wird ...

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.