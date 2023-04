Die englische Hafenstadt steht ganz im Zeichen von Bram Stokers Vampir-Figur, des berühmten Whitby Jets und von Entdecker James Cook.

Lifestyle 9 6 Min.

Reise nach Ostengland

Whitby zwischen Dracula und Glitzerstein

Die englische Hafenstadt steht ganz im Zeichen von Bram Stokers Vampir-Figur, des berühmten Whitby Jets und von Entdecker James Cook.

Von Karsten-Thilo Raab

Mächtig groß sind sie. Noch dazu gut gesättigt und überaus gierig. Mit schrillem Schrei unterstreichen sie, ein wenig angsteinflößend, ihr Verlangen nach einer schnellen Mahlzeit. Rund um den kleinen Hafen am River Esk belagert die Heerschar an Möwen permanent wie hemmungslos einfach jeden, der etwas Essbares in der Hand hält.

Vermutlich hat es sich in Kreisen der Vögel herumgesprochen, dass im englischen Whitby einige der wohl besten Fish-&-Chips-Läden des Landes zu finden sind. Darunter das von vielen als vermeintlich bestes Fischrestaurant in England eingestufte „Magpie Café“. Für die Möwen jedenfalls ist das Setting eine Art Schlaraffenland, wo statt gebratener Tauben vorzugsweise frittierter Fisch oder goldgelbe Pommes in ihrem weit aufgerissenen Schnabel landen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Das Captain Cook Memorial Museum. Foto: Karsten-Thilo Raab

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Captain Cook Memorial Museum. Foto: Karsten-Thilo Raab Whitby ist eine Kleinstadt im Borough of Scarborough der englischen Grafschaft North Yorkshire. Foto: Karsten-Thilo Raab Badehäuschen an den Whitby Sands. Foto: Karsten-Thilo Raab Der Hafen von Whitby dient vor allem einer größeren Fischereiflotte. Foto: Karsten-Thilo Raab

Ein Phänomen, das die kleine Hafenstadt im Norden von Yorkshire fraglos mit vielen anderen Küstenorten teilt. Gleichwohl lassen sich die meisten den Abstecher in das charmante 13.000-Seelen-Nest durch die flatterhaften Gierlappen nicht vermiesen. Dazu hat Whitby abseits von Fisch & Chips und typisch englischen Spiel- und Bingohallen einfach zu viel zu bieten. Rund um den engen Hafen schmiegen sich an beiden Seiten der Mündung des Esks in die Nordsee Häuser mit roten Ziegeldächern malerisch an die Hügel. Dazwischen ducken sich enge, historische Gassen mit kleinen Pubs, Cafés, Teestuben, Restaurants und zum Teil winzigen Geschäften, von denen sich nicht wenige auf den Verkauf des berühmten Whitby Jets konzentrieren.

Vom Meer über Jahrhunderte geprägt

Das rund um die Hafenstadt vorkommende, schwarze Gestein ist tatsächlich kein Mineral, sondern ein fossiles Stück Braunkohle. Geschliffen, verbreitet der Whitby Jet einen besonderen Glanz. Seine Popularität verdankt das Schmuckstück der bis heute in Großbritannien hochverehrten Königin Victoria (1837-1901). Die frühere Monarchin trug nach dem Tod ihres geliebten Gemahls Prinz Albert angeblich nur noch Schmuck aus Whitby Jet. Am prächtigen Strand lässt sich der schwarze Jetstein ebenso wie Bernstein regelmäßig finden – insbesondere bei aufgewühlter See und nach Stürmen.

Gerade das Meer hat die Geschichte von Whitby über Jahrhunderte entscheidend mitgeprägt. Lange galt der Ort als eines der wichtigsten britischen Walfangzentren. Davon zeugt der markante Whalebone Arch, der sich aus zwei Kieferknochen eines Wales zusammensetzt. Lange war Whitby zudem neben Newcastle-upon-Tyne und London der bedeutendste Werftstandort des Landes. Hier lief unter anderem die HMS Endeavour vom Stapel. Mit ihr segelte James Cook durch den Pazifik und kartografierte Australien und Neuseeland. Auch die Whitby Cat und Whitby Colliers, mit denen der Entdecker in die Südsee reiste, wurden in der nordenglischen Hafenstadt gefertigt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Der Whalebone Arch setzt sich aus zwei Kieferknochen eines Wales zusammen. Foto: Karsten-Thilo Raab

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Whalebone Arch setzt sich aus zwei Kieferknochen eines Wales zusammen. Foto: Karsten-Thilo Raab Das Cook Monument in Whitby. Die HMS Endeavour, mit der der berühmte Seefahrer in den Pazifik aufbrach, lief in der Stadt vom Stapel. Foto. Karsten-Thilo Raab

Überbleibsel aus längst vergangener Zeit

Überhaupt schmückt sich Whitby gerne mit dem Südseeforscher als bekanntestem Sohn der Stadt, obschon James Cook tatsächlich im Jahre 1728 in Marton, einem kleinen Dorf, das heute zu Middlesbrough gehört, das Licht der Welt erblickte. In Whitby absolvierte er bei der Reeder-Familie Walker eine Lehre. Heute erinnern neben einem Nachbau der Endeavour ein Denkmal und sein ehemaliges Wohnhaus, das zum Captain Cook Memorial Museum umfunktioniert wurde, an den großen Abenteurer.

Auf den Klippen am Ostufer des Esk befinden sich die Ruinen der Whitby Abbey, die über die 199 Treppenstufen der Church Stairs erreicht werden. Die imposante Ruine der Benediktiner-Abteikirche thront geisterhaft hoch über der Nordsee. Sie ist alles, was von einem der ältesten und einst reichsten Klöster Nordenglands übriggeblieben ist. Die heilige Hilda of Hartlepool, Tochter des Königs Oswiu von Northumbrien, gründete 657 dort die erste Kirche. Hier fand im Jahre 664 jene Synode statt, in deren Verlauf die römische Kirche die keltisch-irische unterwarf und Ostern festlegte.

Angesichts der zunehmenden Überfälle durch die Wikinger wurde das Kloster im 9. Jahrhundert aufgegeben. Nach der normannischen Eroberung Englands im Jahre 1066 gründete ein Benediktinermönch namens Reinfried abermals eine religiöse Gemeinschaft an diesem Ort. Um 1220 begann schließlich der Wiederaufbau der Abteikirche. Die Arbeiten gingen jedoch nur langsam voran. Um 1280 war die Vierung errichtet, aber das Hauptschiff wurde erst im 15. Jahrhundert vollendet. Nach seinem Bruch mit Rom ließ Heinrich VIII. die Klöster schließen und die Abtei in Whitby musste 1539 ihr Land und Gut an die Krone übereignen.

Dracula betritt englischen Boden

Der Abgeordnete Sir Richard Cholmley (1579-1631) erwarb schließlich im 17. Jahrhundert das Klostergelände und war vermutlich für den Abbruch eines Großteils des Klosters verantwortlich. Denn die Steine wurden verwendet, um das angrenzende Abbey House als Wohnstatt zu errichten. Heute findet sich in dem stattlichen Gemäuer ein kleines Museum mit Funden vom Gelände der Abtei. In einem anderen Teil des Anwesens ist die örtliche Jugendherberge untergebracht.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die St. Mary Church und der Friedhof von Whitby. . Foto: Karsten-Thilo Raab

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die St. Mary Church und der Friedhof von Whitby. . Foto: Karsten-Thilo Raab Ein Wegweiser zeigt Ziele der James-Cook-Expeditionen an. Foto: Karsten-Thilo Raab Ein Blick auf die Whitby Abbey. Foto: Karsten-Thilo Raab

Die dachlose Ruine der Abteikirche überdauerte möglicherweise nur, weil sie lange Jahre als wichtiges Seezeichen diente. 1736 stürzte das südliche Querschiff ein, im Jahre 1762 das Hauptschiff und 1830 schließlich der mittlere Kirchturm. Seither fristet der Rest des einst stolzen Gotteshauses ein Dornröschendasein.

In der benachbarten Pfarrkirche St. Mary, die durch eine kuriose Mischung aus Stilen des 17. bis 19. Jahrhunderts besticht, soll Graf Dracula in dem gleichnamigen Schauerroman von Bram Stoker erstmals englischen Boden betreten haben. Dracula soll den Tag im Grab einer Selbstmörderin verbracht haben und stellte nachts der mutigen Heldin Lucy nach.

Ein Kreuz markiert die Wiege der Literatur

Eine Luxemburgerin erklärt das dänische Lebensgefühl Hygge Von geköpften Fabelwesen über Nachhaltigkeit bis hin zum Freistaat inmitten Kopenhagens: Das gemütliche Dänemark wird nie langweilig.

Bram Stoker selbst soll sich im Sommer des Jahres 1890 für lediglich eine Woche in Whitby aufgehalten und hier die Inspiration für sein berühmtes Vampir-Epos gefunden haben. In der lokalen Bücherei stöberte er in einem historischen Schinken über das heutige Rumänien. Dort war von dem durch seine Grausamkeit bekannt gewordenen Herrscher der Walachei, Vlad Tepes, Beiname Dracula, die Rede.

Zudem stieß Stoker in Whitby wohl auf weitere Ideen für seinen bis heute viel beachteten und mehrfach verfilmten Schauerroman. Der Bogen spannt sich von Fledermäusen, die nachts in der Ruine umherflattern, über den spektakulär auf einer Klippe gelegenen Friedhof der St. Mary Kirche bis hin zu einem dort befindlichen Grab mit der Aufschrift „Swales“. Daher dürfte es wohl kein Zufall sein, dass im Roman Draculas erstes Opfer Swales heißt.

Bei all den literarischen Verknüpfungen ist es wenig verwunderlich, dass die Mitarbeiter der Kirche und des Friedhofs immer wieder gefragt werden, welches denn das Grab Draculas sei – obschon es ein solches in Whitby definitiv nicht gibt.

Dafür gibt es eine weitere Besonderheit in dem Hafenstädtchen: Zwischen der Kirche und Abtei erhebt sich ein sechs Meter hohes Hochkreuz, das Caedmon‘s Cross, das an den Mönch Caedmon erinnert. Dieser soll zu Zeiten Hildas den Neunzeiler „Song of Creation“, das älteste erhaltene Gedicht Großbritanniens, verfasst haben. Whitby Abbey gilt daher nicht nur als eine Wiege des englischen Christentums, sondern auch der Literatur.

Reiseinformationen Anreise: Whitby liegt an der Nordostküste Englands, nordöstlich von York und grenzt an den North Yorkshire Moors National Park. Die Anreise empfiehlt sich über den Flughafen von Newcastle-upon-Tyne. Sehenswertes: Captain Cook Memorial Museum (www.cookmuseumwhitby.co.uk). Zu sehen sind unter anderem zeitgenössische Möbel, Zeichnungen und Bilder von den Expeditionen sowie Schiffsmodelle und Seekarten. Essen & Trinken: „Magpie Café“ (www.magpiecafe.co.uk), ein mehrfach ausgezeichnetes Fischrestaurant im Herzen von Whitby. Übernachten: Youth Hostel Whitby (www.yha.org.uk) - die Jugendherberge grenzt direkt an den Friedhof der Dracula-Kirche St Mary. Saxonville Hotel (www.saxonville.co.uk) - das auf den West Cliffs gelegene Hotel bietet Übernachtungen ab 66 Pfund (circa 75 Euro) an. www.visitwhitby.com





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.