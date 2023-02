Eine an der TU München entwickelte Software für selbstfahrende Autos entscheidet im Falle eines unvermeidbaren Unfalls differenzierter als bisherige Programme.

Autonomes Fahren

Wer wird überfahren? Neuer Algorithmus trifft ethische Entscheidungen

Sebastian WEISBRODT Eine an der TU München entwickelte Software für selbstfahrende Autos entscheidet im Falle eines unvermeidbaren Unfalls differenzierter als bisherige Programme.

Wie wird die in autonomen Fahrzeugen verbaute Künstliche Intelligenz (KI) künftig entscheiden, was zu tun ist, wenn sie einen Unfall nicht mehr vermeiden kann? Schützt sie in erster Linie den Fahrer oder das Kind, dessen Ball auf die Straße gerollt ist? Oder ist die Zahl der Menschen letztlich ausschlaggebend, die durch den Unfall verletzt oder getötet werden könnten?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das sogenannte Trolley-Problem – ein moralphilosophisches Gedankenexperiment, bei dem eine außer Kontrolle geratene Eisenbahn auf fünf Personen zurollt und droht, diese zu überfahren. Ein Weichensteller kann die Bahn auf ein anderes Gleis umleiten, auf dem sich jedoch ebenfalls eine Person befindet. Soll der Weichensteller handeln und so den Tod einer Person in Kauf nehmen, um dafür fünf Menschenleben zu retten? Verletzt er dann aber nicht seine Pflicht, niemandem aktiv Schaden zuzufügen oder gar jemanden zu töten?

Mit existenziellen Fragen wie diesen haben es auch Experten im Bereich KI- und Robotik zu tun, die an der Entwicklung autonomer, also selbstfahrender Fahrzeuge arbeiten. Denn bevor autonom fahrende Autos flächendeckend auf den Straßen unterwegs sein können, muss nicht nur die fahrtechnische Umsetzung bewerkstelligt werden. Die Software muss auch mit unvorhersehbaren Situationen umgehen können und im Falle eines drohenden Unfalls die notwendigen Entscheidungen treffen.

Grau statt Schwarz und Weiß

Forschende der Technischen Universität München (TUM) haben nun eine Software entwickelt, die das Risiko bei unvermeidbaren Unfällen im Straßenverkehr möglichst gerecht verteilen soll. Sie treffe ihre Entscheidungen nicht nach dem Entweder-oder-Prinzip. Nach Angaben der Universität gilt sie als der erste Algorithmus, der die Ethik-Empfehlungen der EU-Kommission berücksichtigt und so deutlich differenzierter abgewogene Entscheidungen trifft als bisherige Algorithmen.

Die Forschenden aus München haben zur Entwicklung ihrer KI rund 2.000 kritische Szenarien durchgespielt, die sich nicht nur auf unterschiedlichen Straßentypen ereigneten, sondern auch auf unterschiedlichen Ländern in Europa, den USA und China. Beteiligt an der Arbeit waren die Lehrstühle für Fahrzeugtechnik und für Wirtschaftsethik am Institute for Ethics in Artificial Intelligence der TU München. Ihr Code ist für die Öffentlichkeit einsehbar.



Im Zweifel wird das autonome Gefährt mit der neuen Software immer warten, bis das Risiko für alle akzeptabel ist. Aggressive Manöver werden vermieden. Maximilian Geißlinger, TU München

Maximilian Geißlinger vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik, erklärt: „Bislang wurden autonome Fahrzeuge im Falle einer ethischen Fragestellung immer vor die Entscheidung entweder/oder gestellt. Allerdings lässt sich der Straßenverkehr nicht in Schwarz und Weiß einteilen, sondern bedarf auch der Betrachtung der unzähligen Graustufen. Unser Algorithmus wägt verschiedene Risiken ab und trifft aus tausenden möglichen Verhaltensweisen eine ethische Entscheidung – und das in Sekundenbruchteilen.“ Die ethischen Rahmenbedingungen, die der Software zugrunde liegen, beinhalten Grundsätze wie den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer und die Aufteilung von Risiko im gesamten Straßenverkehr.

Foto: Shutterstock

Um diese Regeln in mathematische Berechnungen zu übertragen, teilten die Forschenden Fahrzeuge und Personen anhand der von ihnen ausgehenden Risiken für andere und ihrer unterschiedlichen Risikobereitschaft ein: Ein Lastwagen kann anderen Verkehrsteilnehmenden beispielsweise großen Schaden zuführen, während er selbst in vielen Szenarien nur in kleinerem Maße beschädigt wird. Bei einem Fahrrad ist es genau umgekehrt. Zudem wurde dem Algorithmus vorgegeben, in den unterschiedlichen Situationen ein maximal akzeptables Risiko nicht zu überschreiten. Außerdem kalkulierte das Forschungsteam Variablen ein, die aus der Verantwortung der Verkehrsteilnehmer resultieren, beispielsweise sich an Verkehrsregeln zu halten.

Stehenbleiben ist (k)eine Option

Bisherige Ansätze behandelten kritische Situationen auf der Straße nur mit einer geringen Anzahl möglicher Manöver. Demzufolge sei das Fahrzeug im Zweifel oft einfach stehen geblieben. Durch die neue Risikobewertung sollen aber mehr Freiheiten bei weniger Risiko für alle entstehen.

Die Forschenden erklären das an einem theoretischen Beispiel: „Ein autonomes Fahrzeug möchte ein Fahrrad überholen, auf der Gegenfahrspur kommt ihm ein Lkw entgegen. Alle vorhandenen Daten über die Umgebung und die einzelnen Teilnehmenden werden nun zurate gezogen. Lässt sich das Rad überholen, ohne in die Gegenfahrspur zu fahren und gleichzeitig genug Abstand zum Fahrrad zu halten? Welches Risiko besteht für welches Fahrzeug und welches Risiko bedeuten diese Fahrzeuge für einen selbst? Im Zweifel wird das autonome Gefährt mit der neuen Software immer warten, bis das Risiko für alle akzeptabel ist. Aggressive Manöver werden vermieden“, so Maximilian Geißlinger. Gleichzeitig falle das selbstständig fahrende Fahrzeug nicht eine Schockstarre und bremse abrupt ab. Ja und Nein spielten keine Rolle, es fände eine Abwägung statt, die viele Optionen beinhaltet.

Zwar könnten Algorithmen wie dieser eine Vielzahl an möglichen Situationen abdecken und Entscheidungen auf Basis von ethischen Prinzipien treffen, allerdings nicht für einen unfallfreien Straßenverkehr garantieren, wie die Wissenschaftler betonen. In Zukunft müssten weitere Differenzierungen wie etwa kulturelle Unterschiede in ethischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Bislang wurde der Algorithmus aus München nur in Simulationen angewandt. In einem nächsten Schritt soll er in Forschungsfahrzeugen im echten Verkehr getestet werden.





