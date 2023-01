Cate Blanchett, Michelle Yeoh und Zendaya konnten sich bei der Preisverleihung Trophäen sichern. Aber wer überzeugte auf dem Roten Teppich? Stimmen Sie ab!

Golden Globes

Wer trug das schönste Kleid des Abends?

Cate Blanchett, Michelle Yeoh und Zendaya konnten sich bei der Preisverleihung Trophäen sichern. Aber wer überzeugte auf dem Roten Teppich? Stimmen Sie ab!

(LW) - Die erste große Award-Show des Jahres lockte die Film- und TV-Stars an wie das Licht die Motten. Das Schaulaufen auf dem Red Carpet - der bei den diesjährigen Golden Globes leider grau war - gehört an einem solchen Abend natürlich dazu. Doch wer konnte hier begeistern? Die Redaktion stellt zehn Hingucker des Abends vor:

Verspielt

Michelle Williams Foto: AFP

Versteckte sich ein wenig in ihrem Kleid: Michelle Williams in einem Rüschentraum von Gucci - dazu kombinierte sie Schmuck von Tiffany & Co.

Mit Babybauch

Kaley Cuoco Foto: AFP

Nein, diese Rundungen kann man nicht mehr verstecken: Die schwangere Kaley Cuoco entschied sich für ein Empire-Kleid von Vera Wang.

Vintage

Laverne Cox Foto: AFP

„Orange is the New Black“-Star Laverne Cox griff in die „Mottenkiste“ - und trug eine Robe von John Galliano aus dem Jahr 2007.

Großer Auftritt

Billy Porter Foto: AFP

Ein echter Hingucker: Musical-Star und „Pose“-Darsteller Billy Porter zog mit seinem bodenlangen Doppelreiher mit langer Schleppe von Christian Siriano alle Blicke auf sich.



Zartes Rosa

Margot Robbie Foto: AFP

Derzeit nicht nur auf dem Red (beziehungsweise Grey) Carpet äußerst gefragt: Margot Robbie in einer exklusiven Robe von Chanel.

Elegant

Sigourney Weaver Foto: AFP

Pretty in Black: Sigourney Weaver machte in einer Robe mit Rosendetail von Yves Saint Laurent Eindruck.

Federleicht

Jenna Ortega Foto: AFP

Doch nicht in Schwarz: „Wednesday“-Star Jenny Ortega griff - wie Michelle Williams - zu einem Kleid von Gucci, dazu kombinierte sie ebenfalls Schmuck von Tiffany & Co.

Raumgreifend

Lily James Foto: AFP

Na endlich! Ein wenig Rot auf dem Grey Carpet zeigte Lily James. Die Schauspielerin brauchte ein wenig mehr Platz in ihrem Entwurf von Atelier Versace.

Funkelnd

Michelle Yeoh Foto: AFP

Einen glänzenden Eindruck - im wahrsten Sinne des Wortes - machte Michelle Yeoh: Die Preisträgerin strahlte bereits vor der Preisverleihung in einem raffinierten Kleid von Armani Privé.



Detailreich

Claire Danes Foto: AFP

Auch Claire Danes versteckte einen Babybauch (die Schwangerschaft ist erst seit wenigen Tagen bekannt) - das gelang ihr in einer auffälligen Robe von Giambattista Valli.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.