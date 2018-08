Lieber nur einige Lieblingsstücke im Schrank als einen Haufen Kleidung, die man eh nie anzieht: Darauf basiert das Konzept der „Capsule Wardrobe“. So stellt man seine eigene Mini-Garderobe zusammen.

Wenn weniger mehr ist

von Kerstin Smirr

Da steht man vor dem gut gefüllten Kleiderschrank und findet doch nichts zum Anziehen ... Ein Szenario, das mit dem Konzept der "Capsule Wardrobe" der Vergangenheit angehören dürfte. Die Idee: Pro Jahreszeit finden im Kleiderschrank 30 bis 40 Lieblingsteile Platz, die sich gut kombinieren lassen und eine Vielzahl an Looks ergeben.

Den Begriff prägte die Londoner Boutique-Besitzerin Susie Faux in den 1970er-Jahren. Sie wollte aufzeigen, dass Frau sich auch stilvoll kleiden kann, wenn sie auf wenige, aber hochwertige Stücke setzt. In Zeiten übermäßigen Konsums wird die "Capsule Wardrobe" wieder aktuell, als ein Gegentrend zur sogenannten Fast Fashion, günstigen Kollektionen, die sich bei den einschlägigen Modeketten rasant ablösen.



Erst einmal aussortieren

Doch wie funktioniert der Minimalismus im Kleiderschrank genau? Alles beginnt mit dem Ausmisten. Nicole Wiesner, die mit ihrem Unternehmen Less in Luxemburg eine Art Ordnungs-Coaching anbietet, empfiehlt, in Ruhe den gesamten Schrank auszuräumen. Aussortieren sollte man zunächst Kleidung, die kaputt ist, zu klein oder zu groß und in der man sich nicht wohlfühlt. "Die Sachen kann man spenden, verschenken, tauschen oder einfach in den Keller räumen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man sie nicht doch noch einmal anziehen wird", erklärt sie.

Auch Kleidung, die man nie trage, gehöre nicht zurück auf den Bügel, auch wenn sie teuer war. "Wenn man bestimmte Sachen nicht anzieht, war es offensichtlich ein Fehlkauf. Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke sollte man noch einmal vor einem Spiegel anprobieren und schauen, wie man sich vom Aussehen und vom Körpergefühl her darin fühlt." Was gefalle, dürfe zurück in den Kleiderschrank.



Was ziehe ich noch an? Was kann weg? Diese Fragen sollte sich jeder beim Ausmisten stellen. Foto: Chris Karaba

Für die Braunschweigerin Sunray Dollase, die auf "The Organized Cardigan" über das Thema "Capsule Wardrobe" bloggt, ist es wichtig zu analysieren, in welchen Farben, Materialien und Passformen man sich gerne sieht. Dementsprechend lasse sich dann die eigene Garderobe gestalten, auch durch gezielte Einkäufe. Denn Shopping ist bei der "Capsule Wardrobe" kein Tabu. Anstatt aber impulsiv Kleidung auszuwählen, geht es vielmehr darum, Lücken im Kleiderschrank zu schließen und abgenutzte Teile zu ersetzen.



Auf faire Mode zu setzen, ist kein Muss, wenngleich der Nachhaltigkeitsgedanke und das Schonen von Ressourcen beim Erstellen einer Kapsel-Garderobe für viele eine Rolle spielen. Trends rücken dagegen in den Hintergrund. So rät Anuschka Rees, die im Buch "Das Kleiderschrank-Projekt" für modischen Minimalismus plädiert, sich nicht von stetig wechselnden Kollektionen verleiten zu lassen, sondern seinen individuellen Stil zu finden.



Das richtige Maß finden

Einige englischsprachige Blogger, die sich mit dem Thema "Capsule Wardrobe" einen Namen im Netz gemacht haben, propagieren bei der Zusammenstellung ihrer Garderobe eine festgelegte Anzahl an Kleidungsstücken pro Saison. So setzt etwa Courtney Carver, die unter "Be more with less" schreibt, auf 33 Teile, die sich in Kleidung, Schuhe, Schmuck und Accessoires aufsplitten. Die Amerikanerin Caroline Rector von "Unfancy" hingegen hat mit 37 Stücken – bestehend aus Ober- und Unterteilen, Kleidern, Schuhen und Jacken – ihre perfekte Anzahl gefunden. Unterwäsche und Wohlfühlklamotten wie Jogginghosen sind nicht inbegriffen.

Wie viele Teile eine "Capsule Wardrobe" tatsächlich umfassen sollte, bleibt für Nicole Wiesner eine individuelle Frage: "Eine Geschäftsfrau, die oft verreist, auf Abendveranstaltungen geht und Kinder hat, benötigt einen diversifizierteren Kleiderschrank als eine Mutter, die meist zuhause ist."



Auch Sunray Dollase hält nichts davon, sich auf Zahlen zu fixieren: "Sie sind am Anfang eine gute Orientierung. Ab einem gewissen Punkt sollte man sich davon aber lösen. Mir ist wichtig, dass in meinem Kleiderschrank alles vorhanden ist, um meine Garderobe im Alltag zufriedenstellend gestalten zu können." Mehrere Wochen lang das Gleiche anzuziehen, könne zwar recht langweilig sein, "aber dann schaue ich einfach, wie ich die Teile neu kombinieren kann."