Wenn die Achterbahn am Hotelzimmer vorbeirast

Luxemburger Platz eingeweiht Rosen, Melusina und Roter Löwe im Europa Park

Für die Betreiber des Europa-Parks in Rust sind die in Scharen anreisenden Gäste aus Luxemburg eine kleine Bank. Am Samstagvormittag wurde in dem größten Freizeitpark Deutschlands ein Luxemburger Platz eingeweiht – mit Politikern, Prominenz, Musik und zahlreichen Besuchern aus Luxemburg.