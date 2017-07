von Jesse Dhur

Eine ganze Menge Porsche-Klassiker, rasante Spritztouren und ordentlich Pferdestärken: Am ersten Augustwochenende wird all dies unter dem Motto „Meet Luxembourg – A Whole World in One Single Place“ vereint. Die Palette an teilnehmenden Porsche-Klassikern reicht von Exemplaren aus dem Jahr 1957 bis zum Jahr 1997. Die Fahrer der kultigen Zeitzeugen aus vergangenen Ären werden dabei die Straßen Luxemburgs von ihrer malerischsten Seite kennenlernen.

Vorreiterrolle für Luxemburg

Marc Olsem, Präsident des „Porsche Classic Club“, erfüllt sich mit dem bevorstehenden Event einen langjährigen Wunsch: „Lange Zeit haben wir versucht, ein solches Treffen in die Wege zu leiten. Leider waren die Anstrengungen immer mit einem zu hohen Aufwand verbunden. Nun freuen wir uns umso mehr, eine Veranstaltung zu organisieren, die es so noch nie gegeben hat. Luxemburg übernimmt hierbei ganz klar eine Vorreiterrolle.“ Neu ist das Konzept der Veranstaltung in dem Sinne, dass das „International Porsche Classic Meeting“ den Rahmen für die Präsentation mehrerer klassischer Modelle bietet. Bei internationalen Porsche-Treffen stehen in der Regel nur einige oder gar nur ein einzelnes Modell der Stuttgarter Traditionsmarke im Vordergrund.

Die Veranstalter erwarten Eigentümer von Porsche-Old- und Youngtimern aus der ganzen Welt, unter anderem aus Dänemark, Russland, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und natürlich Luxemburg. Das viertägige Treffen beinhaltet dabei keineswegs nur starre Veranstaltungen mit zur Schau gestellten Fahrzeugen. Dynamik, Erlebnis und Vielfalt sind Programm.

Das Spektakel vereint sowohl spritzige Fahrten über kurvenreiche Strecken des Landes als auch ausgedehnte Ruhemomente, beispielsweise in der Altstadt, sowie Einblicke in die nationale Gastronomie und Kultur.

Die Organisation des exklusiven Events nahm mehr als zwei Jahre in Anspruch, die Zustimmung der Porsche-Zentrale in Stuttgart kam erst im August 2016. Nach Bewältigung der bürokratischen Hürden habe die größte Schwierigkeit vor allem darin bestanden, in dem begrenzten Rahmen ein ganzes Land hinreichend präsentieren zu können. Diesbezüglich waren auch die Streckenplanung und Koordinierung der diversen Aufenthalte zeit- und arbeitsintensiv, so der Präsident des „Luxemburger Porsche Classic Clubs“. Schließlich betont Marc Olsem die Bedeutung Luxemburgs für die Austragung des ersten „International Porsche Classic Meetings“: „Im Herzen Europas gelegen und Aushängeschild von Globalisierung und Multikulturalismus bietet unser Ländchen den perfekten Austragungsort des bevorstehenden Events.“

Ösling, Moselregion und Altstadt

Das vielseitige Programm sieht wie folgt aus: Nach Ankunft im „Alvisse Parc Hotel“ am 3. August brechen die Fahrer mit ihren Kultwagen am Folgetag zeitig zu ihrer ersten Fahrt gen Norden des Landes auf. Die eigens von einem auserkorenen „Roadmaster“ entworfene Strecke steht ganz im Zeichen von Kurvenreichtum und Idylle des Ösling-Raumes. Vom Hotel aus führt die knapp 110 Kilometer lange „Nordentour“ über malerische, hügelige Asphaltstraßen durch Colmar-Berg, Vianden und Diekirch bis nach Esch/Sauer und Useldingen.

Am vorletzten Tag steht die „Moseltour“ auf dem Programm. Die Reise führt durchs Müllerthal, die von Weinbau geprägte Moselgegend und das für die Europäische Union so symbolträchtige Schengen. Nach Absolvierung des ersten Streckenteils wird eine ausgedehnte Pause im „Hesper Park“ eingelegt, wo die Porsche-Klassiker gegen Mittag zur Schau gestellt werden. Schließlich endet die Tour in der Luxemburger Altstadt, wo Piloten und Fahrzeuge unter Ankündigung eines Sprechers am großherzoglichen Palast vorbeigeführt werden.

Am 6. August erwartet die PS- und Porsche-Freunde dann die Heimreise auf dem See- oder Landweg. Die vierrädrigen Protagonisten drehen den luxemburgischen Straßen wieder ihr Heck zu, bis die Faszination ihrer Besitzer sie womöglich aufs Neue ins Großherzogtum zieht.

www.pcml.lu