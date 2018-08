Wellnesstrend Barfußwandern: Tut echt nicht weh

Barfuß über Stock und Stein: das ist beispielsweise in Medernach möglich. Télécran hat Jenny Da Fonseca und Tom Schartz, die Gründer der Gruppe „Nupieda“, begleitet – barfuß selbstverständlich.

Barfuß über Stock und Stein: das ist beispielsweise in Medernach möglich. Télécran hat Jenny Da Fonseca und Tom Schartz, die Gründer der Gruppe „Nupieda“, begleitet – barfuß selbstverständlich.

Dieser Artikel erschien in der Télécran-Ausgabe am 08.August. Die neue Ausgabe erscheint am 16. August (siehe nachfolgendes Cover).

Von Uli Botzler

Vor hundert Jahren predigte Pfarrer Kneipp das Barfußlaufen als abhärtende Wohltat ...