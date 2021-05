An manchen Tagen unterhalten sich einige häufiger mit Siri, Alexa und Co. als mit der Familie. Gefährlich wird dies lediglich für Kinder.

Was uns Menschen an Sprachassistenten reizt

(dpa) - Für viele Menschen gehören Sprachassistenten längst zum Alltag. Durch freundliche Stimmen und vorprogrammierte Antworten auf lustige oder philosophische Fragen könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass man eine Art Beziehung pflegt.

Aber auch nur fast. Denn in der Interaktion mit Technik vermenschlichen Menschen gern Objekte, um Prozesse zu erklären, die sie sonst nicht verstehen, sagt IT-Expertin Esther Görnemann von der Wirtschaftsuniversität Wien. Teilnehmer in Studien berichten, dass Alexa „beleidigt“, „frech“ oder „charmant“ ist oder sogar „ein kleines Familienmitglied, das morgens mit am Frühstückstisch sitzt“.

Ersatz für menschliche Kontakte

Es gebe aber auch ein soziales Motiv dafür, Objekte zu vermenschlichen, so Görnemann. Und hier werde es interessant in Bezug auf Corona: „Wir versuchen, damit einen Mangel an sozialer Bindung mit anderen Menschen zu kompensieren.“ Wer einsam ist, neige eher dazu, soziale Bindungen zu Objekten aufzubauen.

Und wie geht es uns heute? In der Interaktion mit Technik werden Objekte gern vermenschlicht, um Prozesse zu erklären, die sonst nur schwer zu verstehen sind. Foto: dpa

Generell sollte man sich aber keine Sorgen machen, wenn man bemerkt, dass man viel mit einem digitalen Assistenten spricht, meint Arvid Kappas von der Jacobs University Bremen. „Wenn jemand keine Möglichkeit hat, mit irgendjemand anderem zu sprechen oder zusammen zu sein, kann so etwas passieren“, erklärt der Psychologe. Grundsätzlich sollte man aber versuchen, das Konto sozialer Interaktionen auch mit anderen Mitteln aufzubauen, und etwa lieber telefonieren.

Dass zum Beispiel Kinder Sprachassistenten als reale Wesen wahrnehmen könnten, überrascht Kappas nicht: „Man macht sich ja auch keine Gedanken, wenn Kinder längere Zeit mit ihrem Teddybären sprechen und denken, dass der Teddybär ein Seelenleben hat.“ Dass Kinder in der Lage sind, komplexe Interaktionen mit leblosen Gegenständen zu führen, sei keine neue Entwicklung. Die neuste Generation Sprachassistenten könne lediglich wesentlich besser Sprache verstehen.

Trotzdem sei man im Moment immer noch relativ weit davon entfernt, eine tief gehende Konversation mit einem Assistenten führen zu können, sagt Kappas. Esther Görnemann teilt diese Ansicht, glaubt aber, dass sich dies durch den technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) bald ändern könnte: „Durch GPT-3 haben wir jetzt eine KI, die erstaunlich gute Texte formulieren kann und dabei überraschend kreativ und vielseitig ist.“

Kein Seelentröster

Grundsätzlich betrachtet seien Sprachassistenten ein Medium, um Kommunikation zu führen und Dinge zu beschleunigen, meint Andreas Dengel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Als Seelentröster würden sie hingegen nicht taugen – unter anderem, weil sie Empathie nur vorspielen und nur bedingt ausüben könnten. „Der Mensch benötigt auch negative Konversationen, um Empathie spüren zu können. Zwischenmenschliche Kommunikation ist vielschichtiger und vieldimensionaler als es eine Konversation mit einem Sprachassistenten sein könnte.“

Bei aller Faszination, die von Sprachassistenten ausgeht: Kinder sollten nicht zu viel mit ihnen spielen, da sich dies negativ auf ihre Kommunikationsfähigkeit auswirken könne, warnt Dengel. „Kommunikation besteht ja nicht nur aus Sprache, sondern es sind mannigfaltig nonverbale Kommunikationsformen beteiligt, wie etwa Mimik und Gestik oder auch die Spiegelung des Gegenübers. Und das lernt man bei solchen Geräten eben nicht.“ dpa

