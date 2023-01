2023 ist das Jahr, in dem nicht nur das Mindset, sondern auch die Pflegeroutine neu definiert wird. Die Redaktion stellt sieben Produkte für einen Neuanfang vor.

Neues Jahr, neue Beauty-Routine

Was schöne Männer noch schöner macht

Trockene Haut? Das war gestern! Falten? Die werden jetzt bekämpft! 2023 ist das Jahr, in dem der strahlend schöne Mann noch schöner wird. Und nein, keine Sorge: Emaskuliert sollen die Vertreter des vermeintlich starken Geschlechts nicht werden. Das Ziel ist ein strahlender Teint, eine gepflegte Haut oder einfach nur eine „dufte“ Erscheinung - im wahrsten Sinne des Wortes.

Gegen das Altern

„Anti-Ageing Face Care“ von Clyde, 50 ml um 50 Euro. Foto: Hersteller

Nicht alles, was aus Belgien stammt - wie etwa Pommes frites oder Schokolade -, sorgt für schlechte Haut. Die Produkte der kürzlich lancierten Marke Clyde for Men sind sogar dafür konzipiert, das größte Organ, das der Mensch besitzt (nein, es ist nicht die Leber!), mit all dem zu versorgen, was es braucht. Die Inhaltsstoffe sind zu 99 Prozent natürlichen Ursprungs, vegan und hypoallergen - das Bio-Zertifikat tragen die Cremes und Seren also nicht grundlos.

Trainingspartner

„Allure Homme Sport All-Over Spray“ von Chanel, 100 ml um 82 Euro. Foto: Hersteller

Im Gym werden von den Muskeln und auch von der Nase Höchstleistungen erwartet - und in diesem Zusammenhang ist nicht nur von Schweiß die Rede. Nach dem Training und dem obligatorischen Sprung unter die Brause stehen nämlich für einige Freizeitsportler noch weitere Duschvorgänge an: die Deo- und die anschließende Parfum-Dusche. Chanel macht das Ganze jetzt noch einfacher ... und angenehmer für die anderen Umkleidekabinen-Benutzer. Denn: Die Produkte der „Allure“-Reihe gibt's jetzt auch als praktische Bodysprays. Für einen schnellen und durchaus dezenten Frischekick.

Die fantastischen Vier

Pflegemasken von Annayake, jeweils 75 ml um 34 Euro. Foto: Hersteller

Männerhaut ist nicht gleich Männerhaut: Die einen klagen über eine fettige T-Zone, die anderen über trockene Flächen auf Stirn und Wangen ... und wieder andere haben gleich mehrere Problemchen. Vor allem für letztgenannten Hauttyp ist es schwierig, die perfekte auf ihn abgestimmte Pflege zu finden. Daher heißt es auch in diesem Fall: Selbst ist der Mann! Die vier Masken von Annayake - „Détoxifiant et Purifiant“ (grün), „Hydratant et apaisant“ (blau), „Repulpant et nourrissant“ (pink) und „Anti-fatigue et éclat“ (gelb) - können nicht nur einzeln, sondern auch kombiniert eingesetzt werden.

Frische Brise

Gesichts- und Körperpeeling „Ocean Salt“ von Lush, 120 g um 15 Euro. Foto: Hersteller

Die deutsche Sprache kann so unschön sein. Bestes Beispiel: der Begriff „Hautunreinheiten“. Und damit dieses Wort erst gar nicht mehr in den Mund genommen (oder in einen Onlineartikel eingebaut) werden muss, gibt's Peelings für alle Hauttypen und Pflegebedürfnisse. Einige davon hat etwa Lush auf Lager, darunter sogar solche, deren Inhaltsstoffe (in Wodka extrahierte Limetten, Grapefruit und Salz) selbst Kneipenhelden und Partymäuse ansprechen werden ... also genau die Männer, deren Teint am Morgen nach dem großen Fest dringend eine Erholungskur braucht.

Retter in der Not

„Lip Balm #1“ von Kiehl's, 15 ml um 9 Euro. Foto: Hersteller

Ein Date am Abend und die Lippen haben mal wieder die Konsistenz von Schmirgelpapier? Da gibt's nur eine Lösung: Lippenpflege. Und nein, keine Angst, Lippenpflegestifte oder -cremes machen nicht abhängig. Das ist nur eine Urban Legend. Und wem das Ganze zu langweilig oder gar geschmacklos ist, der muss ebenfalls nicht verzagen: Den glättenden und beruhigenden Lippenbalsam von Kiehl's gibt es auch in den Duftrichtungen Cranberry, Mint und Mango.

Ein Muss

„Lait Corporel - L'Original“ von Biotherm, 200 ml um 25 Euro. Foto: Hersteller

Wir sagen es immer wieder: Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit! Die Haut am ganzen Körper - das gilt ebenfalls für Männerhaut - schreit förmlich nach Pflegesubstanzen, die sie widerstandsfähig und elastisch halten, gleichzeitig aber keine Irritationen auslösen. Daher sollten auch Jungs lediglich zu Produkten greifen, die nur leicht - wie die Bodymilk von Biotherm - oder gar nicht parfümiert sind, und von den Herstellern auch zur Anwendung auf sensibler Haut empfohlen werden.

Neustart

„Armani Code Parfum“, 50 ml um 87 Euro. Foto: Hersteller

Nicht nur der Computer im Büro, sondern auch der Lieblingsduft freut sich ab und an über ein Update: Das Eau de Toilette „Armani Code“ von - man kann es fast schon erahnen - Giorgio Armani, das erstmals im Jahr 2004 lanciert wurde, ist nun auch als Parfum erhältlich. Und wie duftet das Ganze nun? Nach Bergamotte und Muskatellersalbei, Iris, Tonkabohne und Holz. Der Flakon - der übrigens nachfüllbar ist - wurde ebenfalls dem Zeitgeist angepasst. Ein willkommener Neuzugang im heimischen Badezimmer!

