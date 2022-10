Am 31. Oktober ist Halloween! Zahlreiche geschnitzte Kürbisse verraten, dass der US-Trend auch in Luxemburg angekommen ist. Was halten Sie davon?

Frage des Wochenendes

Was halten Sie von Halloween?

