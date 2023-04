Mit Preisen ab rund 35.000 Euro ist der neue Avenger zwar kein Schnäppchen, aber zumindest im hochpreisigen Elektromarkt eine gelungene Alternative.

Lifestyle 5 4 Min.

Kompakter E-SUV

Warum Trump den Jeep Avenger hassen und Europa ihn lieben wird

Mit Preisen ab rund 35.000 Euro ist der neue Avenger zwar kein Schnäppchen, aber zumindest im hochpreisigen Elektromarkt eine gelungene Alternative.

Von Thomas Geiger



Von wegen „USA first“ oder „Make America Great Again“. Wenn Jeep als die vielleicht amerikanischste aller Automarken jetzt zu Preisen ab etwa 35.000 Euro (Einstiegspreis: 34.520 Euro) ihren neuen Hoffnungsträger Avenger an den Start bringt, nehmen die Amerikaner ein Stück weit Abschied von Amerika und dürften den patriotischen Lautsprecher Donald Trump selbst nach dem Ende seiner Amtszeit noch gegen sich aufbringen. Denn obwohl der Neuling das erste Elektroauto der Marke ist und Jeep so nach über 80 Jahren endlich in die Zukunft führen soll, wird es ihn daheim erst gar nicht geben. Und damit nicht genug: Gezeichnet wurde er in Turin, gebaut wird er in Polen und die Technik steuert der französische Zweig der Stellantis-Familie bei.

BMW bringt den Wasserstoff-Prototypen iX5 nach Luxemburg BMW betont trotz stärkerem E-Fokus immer wieder seine Technologieoffenheit. Der aktuelle Wasserstoff-Prototyp iX5 Hydrogen belegt dies eindrücklich.

Aber keine Sorge – lange müssen auch die Amerikaner nicht mehr auf ihren ersten e-Jeep warten: Bis 2025 will Jeep vom Grand Wagoneer bis zum Wrangler-Pendant gleich drei neue Akku-Autos bringen, die dann hüben wie drüben in den Handel kommen. Und bis 2003 soll es – zumindest diesseits des Atlantiks – sogar nur noch reine Elektroautos geben.

Perfekt für das europäische Straßenbild

Für die Amerikaner ein Fluch, ist der Eskapismus des kleinen „Rächers“ für die Europäer ein Segen: Denn mit 4,08 Metern Länge der kürzeste Jeep seit dem legendären Willy’s aus den 1940er-Jahren, passt der hemdsärmelige Vetter von Opel Mokka, Peugeot 208 oder DS3 damit zum ersten Mal perfekt ins europäische Straßenbild und zielt auf das mit Abstand größte Segment des Marktes.

Und nur, weil er sich mit seiner handlichen Lenkung und seinem flotten Antritt pudelwohl fühlt in quirligen Innenstädten und auf kurvigen Nebenstraßen, muss er seine Identität ja nicht gleich verleugnen: Nicht umsonst haben die Designer mit dem typischen Grill, den trapezförmigen Radläufen und Details wie den von Benzinkanistern inspirierten Rückleuchten für einen hohen Wiedererkennungseffekt gesorgt.

Jeep Avenger Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Jeep Avenger

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Jeep Avenger fühlt sich mit seinem Frontantrieb auf der Straße wohler als im Gelände. Foto: Jeep/Stellantis Aber auch für sanfte Off-Road-Abenteuer ist der kompakte Elektro-Flitzer gerüstet. Foto: Jeep/Stellantis Der Innenraum präsentiert sich aufgeräumt und modern. Foto: Jeep/Stellantis Mit 4,08 Metern Länge ist der Avenger kompakter als viele Mitbewerber. Foto: Jeep/Stellantis Beim Laden des E-SUVs muss man aufgrund der eher durchschnittlichen Ladeleistung von 11 KW an der Wallbox und 100 kW am Schnelllader etwas mehr Zeit einplanen. Foto: Jeep/Stellantis





Das Gebirge im Rückspiegel

Selbst die Abenteuerlust ist dem Avenger nicht abhandengekommen. Ja, es gibt ihn – für eine Marke wie Jeep eigentlich ein No-Go – erst einmal nur mit Frontantrieb, das Gebirge werden die meisten Kunden nur im Rückspiegel als Grafik auf der Heckscheibe sehen und das halbe Dutzend Fahrprogramme für Sand & Co. sind kaum mehr als eine Mogelpackung der ESP-Programmierer.



Geht BMW mit dem iX1 auf die Elektro-Überholspur? Lange Zeit schien es, als hätten die Bayern die Elektromobilität nach einem guten Start verschlafen. Doch nun geht es Schlag auf Schlag weiter.

Doch Bodenfreiheit und Böschungswinkel kommen einem schließlich auch an Bordsteinkanten und Bodenwellen in der Stadt zugute, und was gegen Kratzer in der Pampa schützt, verhindert auch Schäden beim Parken. Schließlich passieren dabei in Europa die meisten Unfälle. Also hat das Designteam die Plastikplanken so um die gesamte Karosse gezogen, dass der Lack - genau wie die Leuchten - bei Remplern nicht getroffen wird. Und besonders gefährdete Kunststoffteile wie der Unterfahrschutz oder die Ladekante am 380 Liter großen Kofferraum sind so eingefärbt, dass Kratzer nahezu unsichtbar bleiben.

Viele Ablagen, wenig Raum auf den hinteren Plätzen

Dazu gibt’s aus der Abteilung Alltagstauglichkeit ein Bediensystem mit einem vernünftigen Mix aus digitalen Instrumenten, je nach Modellvariante mehr oder minder großem Touchscreen und ein paar wenigen, aber wichtigen Hardkeys für Klima und Radio sowie jede Menge Ablagen mit noch mehr Platz: Mit 34 Litern wird der Avenger zum König der Kleinigkeiten in einem Segment, in dem sonst durchschnittlich 15 Liter Stauraum reichen müssen.



Nur die Platzverhältnisse sind eher durchschnittlich: Weil Stellantis die Plattform auch für Verbrenner nutzt, profitieren die Entwickler nicht vom flachen Wagenboden und dem kleinen Motor, müssen sich mit 2,56 Metern Radstand begnügen und erwachsene Hinterbänkler in eine vergleichsweise unbequeme Sitzhaltung zwingen.



Batterie und Motorleistung wachsen

Immerhin profitiert Jeep als erste Marke in der Großfamilie vom überfälligen Update des Antriebs: Die Batterie, die Stellantis übrigens in Polen selbst produziert, hat deshalb jetzt 54 statt 50 kWh, von denen stolze 51 kW genutzt werden. Und wo sich Mokka-e-Fahrer mit 136 PS bescheiden müssen, leistet die E-Maschine im Bug des Avenger jetzt immerhin 156 PS – nur das Spitzentempo ist mit 150 km/h weiterhin eher bescheiden.

Das sind die wichtigsten Neuheiten im Autojahr 2023 Die Lieferfristen sind lang und weder Corona, Energiekrise noch Ukraine-Krieg sind überwunden. Trotzdem gibt es einige spannende Neuheiten.

Genau übrigens wie die maximale Ladeleistung von 11 KW an der Wallbox und 100 kW am Schnelllader, die einen zu vergleichsweise nervigen Stopps zwingt. Es sei denn, man ist zumindest dem Wesen nach ein Italiener. „Denn in der Zeit eines Espressos lädt der Avenger den Strom für 30 Kilometer“, lacht Produktplaner Marco Montepeloso. Und Espresso können Italiener ja gar nicht genug trinken.

Damit es trotzdem keinen Koffein-Schock gibt, haben die Entwickler auch die Effizienz noch einmal verbessert. Der Akku trägt dazu zwölf Prozent bei, der Motor fünf und die neue Wärmpumpe im Extremfall sogar zehn Prozent. Das Ergebnis ist eine Normreichweite, die mit bis zu 404 Kilometern der Alltagstauglichkeit ein gutes Stück näherkommt und den Jeep zum Häuptling der Stellantis-Stromer macht.

Ein cooles Design, ein paar pfiffige Details sowie ein deutlich verbesserter Antrieb und das alles zu einem stolzen, aber nicht völlig überzogenen Preis: Es spricht vieles dafür, dass der Avenger zum Erfolgsmodell der Amerikaner wird. Doch auf die Generation E allein will sich Jeep dabei offenbar nicht verlassen, sosehr sie den Avenger auch als elektrischen Erstling feiern. Zumindest in Polen und Spanien und vor allem daheim in Italien gibt es den Boten der neuen Zeit deshalb mit einem Antrieb von gestern: als klassischen Benziner.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.