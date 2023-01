„What‘s in your bag?“ zählt neben diversen Tanz-Challenges zu den populärsten Internetphänomenen der Gegenwart. In diesem Format zeigen auch Promis offenherzig, was sie Tag für Tag mit sich herumschleppen.

Intime Einblicke

Warum Stars so gerne den Inhalt ihrer Taschen offenbaren

Nathalie RODEN „What‘s in your bag?“ zählt neben diversen Tanz-Challenges zu den populärsten Internetphänomenen der Gegenwart. In diesem Format zeigen auch Promis offenherzig, was sie Tag für Tag mit sich herumschleppen.

Würden Sie den Inhalt Ihrer Tasche der Weltöffentlichkeit offenbaren? Bei vielen Menschen würden da wohl spontan nebst Smartphone und Portemonnaie auch jede Menge gebrauchte Taschentücher, angeknabberte Müsliriegel oder in Papierchen entsorgte Kaugummikadaver zutage gefördert werden. Nicht so beim Gros der Stars, die (nebst einer Armada an Digital Natives und Influencern) unter dem Hashtag #whatsinmybag beziehungsweise #whatsinyourbag Einblick in das Innenleben ihrer Designerbags gewähren.



Ein Fest für Hobbypsychologen und solvente Fans

Eines der zurzeit populärsten Internetphänomene startete ursprünglich als Offline-Format. „What’s in your bag?“, also: „Was befindet sich in deiner Tasche?“, wurden Schauspieler, Sänger, Models und Reality-Stars immer wieder gerne von Boulevard- und Lifestylemagazinen gefragt – woraufhin der besagte Inhalt in Form eines fotografischen Stilllebens den neugierigen Lesern präsentiert wurde.

Das beliebte Format funktioniert allerdings noch besser als Video auf YouTube, TikTok und Co. Womöglich, weil man dem Star durch die bewegten Bilder noch näher zu sein scheint, als man sich durch den fast schon verboten anmutenden Blick auf das, was sonst fremden Blicken verborgen bleibt, ohnehin schon wähnt.

Und offenbar haben etliche Promis - darunter auch gestandene Damen wie Jane Fonda oder Helen Mirren - nur darauf gewartet, den Inhalt ihrer Tasche vor laufender Kamera auszubreiten. Werden sie nicht von Hochglanzmedien wie etwa der „Vogue“ explizit darum gebeten, produzieren manche kurzerhand ihr eigenes Video. So auch US-Reality-Star und Businessfrau Kylie Jenner, deren Luxustaschen-Peepshow sich mit über 13,5 Millionen Klicks der mit Abstand größten Beliebtheit auf YouTube erfreut.

Was die 25-Jährige aus ihrer sündhaft teuren Birkin-Bag kramt? Als Erstes ein Handdesinfektionsspray aus ihrer eigenen Kosmetiklinie, gefolgt von Serum und Parfum. Am Ende sind es nicht weniger als 21 solcher Produkte, die sie aus der Tasche hervorzaubert – wohl weniger Zufall als schamlose Werbung in eigener Sache.

Derart auf die Spitze treibt es zwar kaum ein anderer Star, aber ausnahmslos alle vermarkten sich mit dem Format selbst. „What’s in your bag?“ bietet die optimale Gelegenheit zur Selbstinszenierung, denn nur in den seltensten Fällen erfolgt der Blick in die Tasche spontan – deutlich erkennbar an den fehlenden Taschentüchern.

Offene Geheimnisse

Wenn also, wie jüngst, „Emily in Paris“-Star Lily Collins nebst selbstklebenden Nippel-Covern ein lachsrosa Hundespielzeug in Form eines Hummers präsentiert und schließlich tatsächlich doch noch ein vereinsamtes Hundeleckerli zwischen Daumen und Zeigefinger materialisiert, dann steckt dahinter zwar ansatzweise der echte Star, aber noch vielmehr jene Persona, als die die Taschenbesitzerin gerne selbst wahrgenommen werden möchte – wahlweise ausgestattet mit reichlich Witz, Familiensinn, Tiefgang oder Charme.

Dass das durchaus authentisch wirken kann, zeigt auch das mittlerweile bereits vier Jahre alte Beispiel von Schauspiel-Shootingstar Jenna Ortega, die zuletzt mit ihrem „Wednesday“-Tanz einen viralen Hit landete (und dadurch in den vergangenen Wochen auch noch einmal ordentlich viele Klicks auf ihrem knapp über 13 Millionen Mal gesehenen „Whats in your bag?“-Video hinzugewonnen haben dürfte). Immerhin hält sie ungeniert einen Tampon in die Kamera und normalisiert so für viele jüngere Fans ein vermeintliches Tabuthema.

Voyeuristische Gelüste werden durch dieses eigentlich danach schreiende Format in den wenigsten Fällen befriedigt werden. Aber in seinen Bann zieht das zu Sehende trotzdem, liegt die Magie doch in dem Moment, in dem sich das gut Verborgene dann doch dem Auge offenbart - ähnlich dem mittlerweile wenig überraschenden Kaninchen, das Magier hin und wieder noch aus ihrem Zylinder zaubern.





