Die Destination am Genfer See trägt den Titel Olympische Hauptstadt. Doch nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch und kulturell wird hier einiges geboten.

Zu Gast in der Schweiz

Warum die Frauen aus Lausanne die schönsten Beine haben

Michael JUCHMES Die Destination am Genfer See trägt den Titel Olympische Hauptstadt. Doch nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch und kulturell wird hier einiges geboten.

Die Antwort auf die Frage, die diesen Artikel betitelt, lieferte Regisseur Jean-Luc Godard. Der Grund für die schönen Beine der Frauen aus Lausanne ist die Lage der rund 140.000 Einwohner zählenden Stadt am nördlichen Ufer des Genfer Sees an einem Hügel: Das Stadtzentrum und die Uferpromenade trennen rund 220 Höhenmeter. Die Damen der Schöpfung müssen diesen zu Fuß erklimmen ... und das wiederum sorgt für stramme Waden und Oberschenkel.



Der französische Regisseur, der 2022 im Alter von 90 Jahren starb, mag in den vergangenen Jahrzehnten den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Doch die Zeiten der innerstädtischen Kraxelei sind seit einigen Jahren vorbei – zumindest weitestgehend: Seit 2008 verbindet die Linie m2 der Métro das Seeufer mit dem Vorort Croisettes und überwindet dabei rekordverdächtige 336 Höhenmeter. Die zuvor verkehrende Zahnradbahn (1877-2006) überwand lediglich 100 Höhenmeter.

Relaxed und genussfreudig

Wer will, muss auch gar nicht in die Höhe gehen, denn unten am See lässt es sich herrlich entspannen. Das passt auch zu dem Klischee, mit dem die Bewohner von Lausanne leben müssen. „Wir gelten als relaxed – im Gegensatz zu den stets beschäftigt wirkenden Menschen in Genf“, erklärt Olivia Bosshart vom städtischen Tourismusverband der kleinen Reisegruppe mit Journalisten und Journalistinnen aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.

Auch sie bestätigt die Worte Godards: Gute Beine, die habe man tatsächlich. Aber vermutlich nicht nur wegen der Straßen, sondern wohl auch, nachdem man sich in der Stadt, „die sich wie ein Dorf anfühlt“, die angefutterten Pfunde abtrainiert hat.

3 Steiler Aufstieg: Hoch hinaus geht es auf den „Escaliers du Marché“. Foto: Shutterstock

um weitere Bilder zu sehen. Steiler Aufstieg: Hoch hinaus geht es auf den „Escaliers du Marché“. Foto: Shutterstock Chocolatier Christophe Moret in seiner süßen Werkstatt. Foto: Michael Juchmes Die Kathedrale Notre-Dame, die Arbeitsstätte der „guets“. Foto: Shutterstock

Die „art de vivre“ wird hier großgeschrieben – man genießt, man isst, man ist gesellig. Sterneküche? Ist gerne gesehen. Es geht aber auch traditionell. Etwa im „Café du Grütli“, einem Restaurant im Herzen der Altstadt, das seit 1849 zu den Anlaufstellen für hungrige Mäuler zählt. Serviert werden hier lokale Spezialitäten in rustikalem Ambiente. Wer durch die Tür tritt, weiß aber sofort, was hier eigentlich aufgetischt und gegessen werden sollte: das klassische Fondue. Und zum Nachtisch etwa „meringues et crème double de Gruyère“ – um ebenfalls ein wenig schweizerisch und hochkalorisch zu bleiben.

Die Preise sind – selbst verglichen mit Luxemburg – hoch. 30 Franken (rund 30 Euro) für das einfache Fondue, ein Bier schlägt mit 5 Euro zu Buche. Dazu ein Dessert ... und schon ist man um 50 Euro ärmer und eine schöne Erfahrung reicher.

Geld ausgeben und genießen kann man auch in einer der vielen Chocolaterien der Stadt, beispielsweise bei „L'Espace Chocolat“ im Viertel Sous-Gare/Ouchy. Seit 25 Jahren versorgt hier Christophe Moret seine Kundinnen und Kunden mit süßen Kreationen. Ob es viel Konkurrenz unter den Chocolatiers der Stadt gibt? „Nein, überhaupt nicht“, so der Mittfünfziger. Ein Grund wohl auch, warum sich die Meister der süßen Sünden seit einigen Jahren einmal jährlich zusammentun, um mit dem „ChocoTreck“ neue und alte Kundschaft in die rund ein Dutzend Ladenlokale zu locken. Und: um den Süßmäulern zu zeigen, dass Schokolade nicht gleich Schokolade ist.

„Sie enthält weniger Zucker als früher“, so der Experte, der sein „Material“ teilweise von einer Plantage aus Kamerun bezieht, mit der er eng zusammenarbeitet. Die Haselnüsse – in Lausanne wurde 1830 übrigens die Noisette-Schokolade erfunden – stammen aus dem Piemont, die Milch, natürlich, aus der Schweiz. Christophe Moret gibt zum Abschluss des Besuchs in seiner Wirkstätte noch eine Antwort auf die Frage, ob er selbst auch viel Schokolade isst. „Ja, sehr viel.“ Vor allem zu Hause, um neue Geschmäcker ausfindig zu machen.

Wein aus der Schweiz

Eine weitere Spezialität der Region findet man nicht nur in den Restaurants der Stadt, sondern auch rund um den Genfer See: Wein. Wein aus der Schweiz ... was zunächst seltsam klingt, scheint aber bei einem Besuch in Cully, das malerisch am See zwischen Lausanne und dem für sein Jazz-Festival weltweit bekannten Montreux gelegen ist, doch ganz natürlich zu sein. Die Hänge am Ufer sind ideal für den Anbau, das Wetter sowieso, nicht zu heiß im Sommer, nicht zu kühl im Winter, dazu viel Regen im Frühling und zu Beginn des Sommers.

Ob die Höhenlage nicht gegen den Weinbau spricht? „Nein“, sagt Patricia Longet vom Familienbetrieb Longet-Voruz. „Man kann Wein sogar noch auf 700 Metern Höhe anbauen.“ Seit dem 11. Jahrhundert ist dies in der Region belegt. Anfangs waren es Mönche, wie Patricia Longet erklärt, die die Terrassen errichtet haben. Später wurden diese an Privatpersonen verkauft. Ihre Familie sei seit drei Generationen mit von der Partie und bewirtschafte zwei Hektar. Da alle Betriebe ähnlich groß beziehungsweise klein seien, arbeite man mehr mit- als gegeneinander und noch eher traditionell. Auch die gesetzlichen Vorgaben zum Anbau (etwa, dass maximal ein Kilogramm Trauben pro Quadratmeter geerntet werden darf und der Zukauf von Trauben nicht erlaubt ist) verhindern die Bildung großer Kooperativen.

2 Winzerin Patricia Longet führt Gäste durch die Weinberge am Genfer See. Foto: Michael Juchmes

um weitere Bilder zu sehen. Winzerin Patricia Longet führt Gäste durch die Weinberge am Genfer See. Foto: Michael Juchmes Wein wird schon seit dem 11. Jahrhundert angebaut. Foto: Schweiz Tourismus

Familie Longet-Voruz bietet Führungen durch die Weinberge an, beherbergt Besucher in einem Bed & Breakfast und bringt in- und ausländischen Gästen bei Weinproben mit einfachen und doch leckeren Speisen die Produkte der Region näher. Kartoffeln mit würzigem Käse, später Wurst und ein Stück Kuchen: Mehr braucht es manchmal nicht. Zurück in die Stadt geht es mit der Fähre ... und einem Blick auf die idyllischen Weinberge.

Kurz vor dem Anlegepunkt in Lausanne fällt ein Blick auf ein großes Gebäude, nur einen Steinwurf vom Seeufer entfernt. Hier thront auf einem Hügel das Olympische Museum, das auf Initiative des vormaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch gebaut und 1993 eröffnet wurde. Im Inneren erwartet die Besucherinnen und Besucher eine interaktive Ausstellung über die Geschichte der Spiele – vom Leben des Pioniers Pierre de Coubertin über die Medaillen der Sieger bis hin zu den witzigen Maskottchen. Wechselnde Schauen ergänzen das Programm, derzeit etwa „Riding the Olympic Wave“, die die Trendsportarten wie Sportklettern und Skateboarden beleuchtet, die mittlerweile den Weg in das offizielle Programm gefunden haben.

Lausanne selbst war – anders als St. Moritz – nie selbst Ausrichter von Olympischen Sommer- oder Winterspielen. Trotzdem trägt die Stadt seit 1994 den offiziellen Titel „Olympische Hauptstadt“. Das kommt nicht von ungefähr: Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat hier seinen Sitz. „Der Olympismus wird in der unabhängigen und stolzen Atmosphäre, die man in Lausanne atmet, die Sicherheit der Freiheit finden, die er für seine Entwicklung braucht“, so Pierre de Coubertin vor mehr als 100 Jahren über die Stadt am Genfer See, die mittlerweile vielen Sportverbänden und -organisationen als Hauptsitz dient.

Kunst am Bahnhof

Nach einer Stärkung im Restaurant „TOM Café“, das auf seiner großen Dachterrasse zu einer Pause einlädt, geht es weiter zum nächsten Museum ... oder gleich zu mehreren: Im Museumsviertel Plateforme 10 – nur einen Katzensprung vom Hauptbahnhof entfernt – sind gleich mehrere Kunst- und Stilformen vertreten. Dort, wo früher Lokomotiven der Schweizer Bahn SBB standen, sind das Musée cantonal des beaux-arts, das Musée cantonal de la photographie und das Musée de design et d'arts appliqués contemporains beheimatet.

Kunst, Kultur, Kulinarik ... fehlt noch ein weiteres K: die Kirche. Die Beeindruckendste, die Kathedrale Notre-Dame, thront weit oben über der Altstadt und zahlreichen Bistroterrassen. Sie gilt als eines der wichtigsten gotischen Bauwerke des Landes.

Einzigartig – oder zumindest zu etwas ganz Besonderem – macht sie ein nächtlicher Bewohner: der „guet“, ein Nachtwächter. Er übernimmt täglich, von 22 Uhr bis 2 Uhr in der Früh, die Aufgabe eines Zeitansagers: In vier Himmelsrichtungen gewandt ruft er etwa „C'est le guet, il a sonné dix, il a sonné dix“ – dazu gibt's ein ohrenbetäubendes Glockengeläut. Eine Tradition, die in ähnlicher Form nur noch in wenigen Städten Europas bewahrt wird. Und die man (oder frau) auch hautnah erleben kann, denn regelmäßig nimmt der „guet“ Gäste mit auf seinen Turm – gelegentlich sogar ohne vorherige Anmeldung.

3 Vor dem großen Sportpalast: eine Fußballer-Skulpturengruppe von Niki de Saint-Phalle am Olympischen Museum. Foto: Michael Juchmes

um weitere Bilder zu sehen. Vor dem großen Sportpalast: eine Fußballer-Skulpturengruppe von Niki de Saint-Phalle am Olympischen Museum. Foto: Michael Juchmes „Le Baiser“ von August Rodin – zu Besuch im Musée cantonal des beaux-arts. Foto: Michael Juchmes Kunst am Wasser: das Werk „Eole“ von Clelia Bettua am Seeufer in Ouchy. Foto: Schweiz Tourismus

Erstmals übernahm 1405 ein Mann diese Aufgabe. Seitdem ertönt jede Nacht eine Stimme über der Stadt – seit 2021 auch eine weibliche. Cassandre Berdoz wurde im August 2021 zur ersten „guette“ ernannt. Sie konnte sich unter 200 Bewerberinnen und Bewerbern durchsetzen. Das Vorstellungsgespräch, verrät Simon Bhatt, der beim Besuch der BeNeLux-Gruppe Dienst hat, beinhalte auch einen akustischen Teil: Der zukünftige „guet“ müsse auch seine stimmlichen Qualitäten unter Beweis stellen.

Kondition spielt offenbar keine Rolle – obwohl viele Treppenstufen auf dem Weg nach oben, wo der „guet“ oder die „guette“ seine beziehungsweise ihre Dienste verrichtet und sich in den Pausen in einen kleinen Unterschlupf zurückzieht, erklommen werden müssen. Womöglich geht man bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt davon aus, dass ihnen das Kraxeln im Blut liegt. Die schönsten Beine der Welt haben sie ja nicht ohne Grund ... zumindest die Frauen.

Reiseinformationen Anreise: Wer mit dem Auto über Frankreich in die Schweiz reist, ist rund sechs Stunden unterwegs. Ähnlich lange dauert auch die Fahrt mit der Bahn (etwa über Straßburg und Basel). Unterkunft: Gut und günstig kommt man im Hotel Alpha Palmiers (Rue du Petit-Chêne) in der Nähe des Bahnhofs und des Kunstquartiers unter. Wer mehr Luxus braucht, kann etwa im Beau-Rivage Palace (Place du Port) am Seeufer einchecken. Gastronomie: Traditionelle Schweizer Küche wird im „Café du Grütli“ (Rue Mercerie) serviert; einen bunten Mix aus Tradition und Moderne findet man auf den Karten des „TOM Café“ im Olympischen Museum oder in der „Brasserie de Montbenon“ (Allée Esard Ernest-Ansermet); wer Gin und gutes Essen mag, wird im „Sardine“ unterhalb der Kathedrale (Rue de la Barre) fündig; süße Mitbringsel von Chocolatier Christophe Moret gibt's im „Espace Chocolat“ (Avenue Frédéric-César-de-la-Harpe). Weitere Informationen unter www.myswitzerland.com und www.lausanne-tourisme.ch.

