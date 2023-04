Seit 2017 bietet das hauptstädtische Athenäum regulären Chinesischunterricht über sechs Jahre. Nicht nur die Lehrer sind von dem Angebot überzeugt.

Internationaler Tag der chinesischen Sprache

Warum der Chinesisch-Unterricht am Athenäum ein Erfolg ist

Dustin MERTES Seit 2017 bietet das hauptstädtische Athenäum regulären Chinesischunterricht über sechs Jahre. Nicht nur die Lehrer sind von dem Angebot überzeugt.

Am 20. April ist der internationale Tag der chinesischen Sprache. Schon heute sprechen mehr Menschen auf der Welt Chinesisch beziehungsweise Mandarin als Englisch und Spanisch zusammen. Höchste Zeit also, dass sich auch europäische Industrienationen mit der Sprache auseinandersetzen.

Am hauptstädtischen Athenäum hatte man diese Erkenntnis bereits im Jahr 2017, als man als erste Schule des Landes Chinesisch im regulären Stundenplan auf 6e anbot. Danach wurde auch am nahen Lycée Michel-Rodange ein Chinesisch-Angebot eingeführt, allerdings nur in der Oberstufe. Jos Salentiny war damals Direktor am Athenäum und erinnert sich: „Wir waren die erste und sind noch immer die einzige Schule, die Chinesisch über sechs Jahre im regulären Unterricht anbietet“.

„Neue Mauern, neue Inhalte“

„Als unser Gebäude vollkommen neu renoviert wurde, da war eigentlich die Idee: neue Mauern, neue Inhalte. Und da lag die Idee sozusagen in der Luft“, erinnert sich Salentiny. „Ich hatte in meiner Funktion viel Kontakt mit ausländischen Schulen, auch mit Politikern. Und da bin ich immer wieder gefragt worden: Wie ist das in Luxemburg mit Chinesisch? Gibt es da kein Interesse?“

Jos Salentiny war von 2007 bis 2018 Direktor am Athenäum. Foto : Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Mittlerweile weiß man am Athenäum: Es gibt Interesse und das nicht gerade wenig. Mit rund 40 Schülern, die auf zwei Klassen aufgeteilt wurden, startete man das neue Angebot im Sommer 2017. Mittlerweile lernen über 150 Schüler die fernöstliche Sprache, so Chinesisch- und Deutsch-Lehrer Yves Berna, der zusammen mit seinen Kolleginnen Yao Pinglan und Yü Qian den Unterricht übernimmt. Im laufenden Jahr - also sechs Jahre später - stehen die ersten Schüler vor ihrem Abschluss mit Chinesisch im regulären Stundenplan.

Auch wenn die Corona-Pandemie das Vorhaben eines China-Austauschs lange verhindert hat, wird dieser im Juli nun doch noch für die Abschlussklasse möglich. In rund zwei Wochen werden die Schüler der letzten beiden Jahrgänge nicht nur die Partnerschule des Athenäums in Chengdu besuchen, sondern auch noch Shanghai und Peking erleben, berichtet Salentiny stolz. Ein solcher Aufenthalt sei von Anfang an geplant gewesen und jetzt könne man ihn „Gott sei Dank“ auch noch mit den „Pionieren“ anbieten, die im Jahr 2017 mit dem neuen Angebot begonnen hatten. Auch das Lycée Michel-Rodange besitzt mit dem Zhonghe Gaozhong-Gymnasium in New Taipei City eine Partnerschule.

Von Anfang an hatte man am Athenäum Wert darauf gelegt, nicht nur die Sprache, sondern auch die chinesische Kultur im Lehrplan zu berücksichtigen, so Salentiny. „Ich bin froh über den Anklang, dass das Angebot von Anfang an gut angenommen wurde und dass die Schüler dabei geblieben sind.“ Die 13-jährige Yaël Thill ist Schülerin am Athenäum und hat vergangenes Jahr mit dem Chinesisch-Unterricht begonnen. „Ich möchte Chinesisch lernen, weil es eine viel gesprochene Sprache ist, die es erlaubt, sich auch anderen Kulturen zu öffnen. Man lernt dadurch neue Schüler in der Klasse kennen, chinesische Kinder in Luxemburg, die man sonst nicht getroffen hätte.“

Der Anfang sei wegen der Schriftzeichen schwer gewesen, aber „sobald man die ersten Basis-Sätze und -Wörter gelernt hat, macht es richtig Spaß.“ Die Sprache erfordere beim Lernen aber große Aufmerksamkeit. „Wenn man einen Strich oder einen Punkt übersieht, bekommt ein Schriftzeichen einen völlig anderen Sinn“, so die Schülerin.

Sprachenlernen ohne Vorwissen

„Chinesisch hat Vorteile für europäische Lerner, weil es keine alphabetische Sprache ist“, erklärt Yves Berna, der am Lycée Michel-Rodange und am Athénée de Luxembourg Chinesisch und Deutsch unterrichtet und darüber hinaus auch als Übersetzer und Dolmetscher für beide Sprachen arbeitet. „Die Lerner beginnen bei null, es gibt kein Vorwissen, auf das man zurückgreifen kann.“ Auch gebe es nur sehr wenige Lehnwörter aus anderen Sprachen. Eine besondere Eingewöhnung erfordern verschiedenen Töne/Laute, die es so nur im Chinesischen gibt, erklärt Berna.

Die Schriftzeichen könnten zwar eine Herausforderung darstellen, aber dank moderner Lernkonzepte würden diese schrittweise eingeführt, damit die Schüler nicht überfordert werden, so Berna.

Was ist Pinyin? Pinyin ist die offizielle chinesische Romanisierung des Hochchinesischen in der Volksrepublik China, also eine phonetische Umschrift des Chinesischen, die auf der Basis des lateinischen Alphabets entwickelt wurde. So lässt sich die Sprache auch ohne Kenntnis der komplexen Schriftzeichen aussprechen.

Am Athenäum lernen die Schüler zuerst Pinyin. „Wenn die Schüler das richtig kennen, starten wir Schritt für Schritt mit den Schriftzeichen. Strich für Strich nimmt man dann die Schüler an die Hand. Und dann, nach einer gewissen Zeit bringt man ihnen bei, wie sie sich das auch selbst mit diesen Kenntnissen vermitteln können. Nach zwei Jahren können sie sich unbekannte Schriftzeichen dann auch selbst aneignen. Durch moderne Techniken ist Chinesisch lernen viel benutzerfreundlicher geworden“, so Berna.



Yves Berna unterrichtet Chinesisch am Lycée Michel-Rodange und am Athénée de Luxembourg. Foto : Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Die Sprache werde oft als „elitäres Fach angesehen“, beschreibt Berna seine Eindrücke. „Aber ich würde auch sagen, dass es Leuten, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, eventuell sogar einfacher fällt, weil es eine ganz andere Struktur hat. Die Grammatik ist beispielsweise ganz einfach. Es gibt keine Endungen, keine Konjugation, keine Deklination, es gibt keine Zeiten. Vergangenheit ist gleich Gegenwart ist gleich Zukunft.“

Daraus ergeben sich aber auch Schwierigkeiten, denn manche Wörter haben bis zu 42 unterschiedliche Bedeutungen. Eine Unterscheidung ist nur durch das entsprechende Schriftzeichen, oder im Falle von gesprochener Sprache durch Tonunterschiede und den Kontext möglich.

Geduld sei eine der wichtigsten Voraussetzungen für Lernende. „Die Schüler müssen wirklich kontinuierlich den Stoff aufarbeiten. Es ist sehr viel Vokabular, technisches Arbeiten. Rechtschreibregeln gibt es acht insgesamt, das ist sehr übersichtlich. Geduld und Beharrlichkeit sind die wichtigsten Eigenschaften“, erklärt Berna.

Unternehmen und Politiker sind sehr oft auf chinesische Übersetzer angewiesen

Dass Sprachkenntnisse in Chinesisch auf dem Arbeitsmarkt vorteilhaft sein können, liegt auf der Hand. Yves Berna bestätigt dies und erklärt, dass es immer noch recht wenige Europäer gebe, die Chinesisch auf einem höheren Niveau sprechen. Im Gegenzug gebe es aber viele Chinesen, die sehr gut Deutsch (rund 200.000) und auch Französisch sprechen können.

In Situationen, in welchen Übersetzer benötigt werden, müssen europäische Unternehmen und auch Politiker immer noch „sehr oft auf Chinesen zurückgreifen“, so Berna. Das könne je nach Situation durchaus suboptimal sein.

Der derzeitige Handelskrieg zwischen den USA und China zeige allerdings keinen Einfluss auf das Interesse am Chinesisch-Angebot am Athenäum oder die Schülerzahlen in den Kursen.

Bis 2050 werden rund 1,2 Milliarden Menschen weltweit Chinesisch sprechen. Foto: Shutterstock

Die Prognosen gehen dahin, dass Chinesisch (Mandarin), Spanisch, Englisch und Hindi im Jahr 2050 die meistgesprochenen Sprachen der Welt sein werden, so eine Untersuchung des Sprachlernanbieters Preply. Auch wenn Chinesisch die größte Anzahl an Muttersprachlern haben wird (rund 1,2 Milliarden Menschen), wird das Wachstum mit 27 Prozent unter dem von Spanisch und Englisch liegen (44 Prozent). Dies hängt einerseits mit der demografischen Entwicklung im Land zusammen, als auch mit der Bereitschaft der Chinesen, andere Sprachen - vor allem Englisch - zu lernen, um einfacher an der Weltwirtschaft teilnehmen zu können. Der Ansatz am Athenäum, eine ähnliche Möglichkeit aus europäischer Sicht zu bieten, ist die logische Konsequenz für eine gleichberechtigte Beziehung mit China.

























