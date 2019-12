Von Kropemann und Päiperleksgaart - ein Spieletest

Die Lifestyle-Redaktion hat für Sie das Gesellschaftsspiel „Kenns du Lëtzebuerg? Junior Editioun“ unter die Lupe genommen.

Wo liegt eigentlich der Päiperleksgaart? Die Karte, die Sara in ihrer rechten Hand hält, ist für die 14-Jährige keine große Herausforderung: Ohne zu zögern setzt sie den kleinen blauen Holzpfeil auf das Feld 5-W-A: Gemeinde Grevenmacher im Kanton Grevenmacher. Die Schülerin, die derzeit die Sixième eines Lycée classique in der Hauptstadt besucht, ist auch ein wenig im Vorteil, wie sie zugibt. Sie stammt aus Trintingen, kennt sich also im Osten Luxemburgs bestens aus.

Kleine Orientierungshilfe

Die Spielregeln von „Kenns du Lëtzebuerg?“, die Junior-Version der „Kenns du“-Reihe, sind recht einfach: Jeder Spieler zieht zunächst eine Karte, auf der eine Ortschaft, ein Event oder ein Gebäude vermerkt ist, und muss anschließend Gemeinde und Kanton bestimmen ...