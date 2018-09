Stonehenge, die gewaltige prähistorische Kultstätte im Süden Englands, muss jedes Jahr eine Million Besucher verkraften. Massentourismus in seiner extremsten Form. Doch es gibt Alternativen – und die sind recht nah.

Von der Natur geprägt

von Rotger Kindermann

Wer den Zauber prähistorischer Landschaften sucht, wird auch in Belgien fündig. Zwar nicht in solch spektakulären Dimensionen wie Stonehenge, stattdessen aber direkt erlebbar, begehbar und sogar mit freiem Eintritt. Rund um das Städtchen Wéris, am Fuße der Ardennen, befindet sich eine Reihe von 5 000 Jahre alten Grabstätten und sogenannten Hinkelsteinen aus der Zeit des Megalithikums, als der Mensch begann, sesshaft zu werden.

Auf einer Anhöhe am Ortsrand von Wéris ragt der „Pierre Haina“ in den Himmel, und der Betrachter rätselt zwangsläufig über seine Bedeutung. Steht der spitze Felsblock in einem Zusammenhang mit den Grabanlagen in der Ebene? Ist er nur ein visueller Orientierungspunkt in der Landschaft? Oder verbindet sich damit eine rituelle Handlung? Sicher ist, dass schon vor Tausenden Jahren tonnenschwere Steinblöcke mit Rundhölzern über weite Strecken von Menschen transportiert wurden. Nur so konnten sie die eindrucksvollen Grabstätten – auch Dolmen genannt – erbauen.



Erläuterungen darüber finden Besucher in der „Maison des Mégalithes“, einem kleinen, aber sehr lehrreichen Museum. Es sollte am Anfang eines Besuches von Wéris stehen, das sich selbst als eines der „schönsten Dörfer der Wallonie“ bezeichnet. Die beiden Galeriegräber, der Oppagner Dolmen und der Wériser Dolmen, sind auf dem acht Kilometer langen Spazierweg ohne Zweifel die markantesten Monumente.

Auf einem Hügel bei Wéris ragt der „Pierre Haina“ in den Himmel – vor Urzeiten ein Ort ritueller Handlungen? Foto: Grottes-de-Han

Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wanderer die aus riesigen Steinblöcken erbauten Grabhöhlen ganz für sich alleine betrachten kann. Denn die täglichen Besucherzahlen bewegen sich hier – noch – im zweistelligen Bereich. Unter solch abgeschiedenen Bedingungen, wo nur der Wind durch die Maisfelder rauscht, versteht man eher, warum die natürlichen Felsen und Grabstätten die Menschen dazu angeregt haben, sich fantasievolle Legenden zu erzählen.

Die Megalithen rund um Wéris sind nur ein Höhepunkt im „Geopark Famenne-Ardenne“, der seit April das Unesco-Label tragen darf. Damit wurde die Region ausgezeichnet, weil sie mit bedeutenden Fundstellen, Höhlen und Felsformationen von sich reden macht.



Leben in der Finsternis

Die berühmten Grotten von Han gelten als besonders sehenswert. „Das Flüsschen Lesse hat in den vergangenen Jahrtausenden den Berg horizontal ausgehöhlt. Zugleich sickerte von oben Regenwasser durch die Erde“, erklärt Isabelle Köchli, eine gebürtige Schweizerin, die seit 20 Jahren Gruppen durch die bizarre Unterwelt führt. Ungewöhnlich ist schon die Zufahrt zur Höhle. Mitten im Ort Han-sur-Lesse besteigen die Besucher eine alte Straßenbahn, die sie langsam ruckelnd zum Eingang bringt. Die tatsächliche Höhlenstrecke von rund drei Kilometern wird zu Fuß durchquert, ist aber trotz zahlreicher auf- und absteigender Stufen relativ mühelos zu bewältigen. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind empfehlenswert, denn die Temperatur liegt selbst im Sommer in der Grotte gerade mal bei unter 15 Grad Celsius. Drinnen taucht man für eineinhalb Stunden in eine zauberhafte Welt mit versteinerten Kuriositäten ein. Eine neue Illuminierung mit LED-Lichtern bringt die ungewöhnlichen Formen und Farben noch besser zur Geltung. Prächtig ragt das „Minaret“, ein in über 12 000 Jahren gewachsener Stalagmit, fünf Meter in die Höhe.

Der „Dom des Lichts“ ist ein majestätisches Gewölbe mit den Ausmaßen einer Kathedrale, 62 Meter hoch und 145 Meter lang. Unterwegs stößt man mehrfach auf die Lesse, die gemächlich durch den Fels plätschert und kleine Seen bildet. Wer genau hinschaut, der mag es kaum glauben: In dieser Finsternis existiert Leben. Winzige Fische wühlen sich durch die Sandablagerungen im Flussbett.



Gemächlich plätschert das Flüsschen „Lesse“ durch die Grotte. Foto: Grottes-de-Han

Neue Heimat für seltene Tiere

Im sogenannten Waffensaal gerät Höhlen-Kennerin Köchli ins Schwärmen, wenn sie die neue „Sound- & Lightshow“ vorstellt: „Lassen sie sich berauschen von der ungewöhnlichen Klangfülle und bezaubern von der Farbenpracht des Lichtspiels“. Ein geräuschvolles Spektakel, das aber von der Betrachtung der Natur eher ablenkt. Am Ende des Rundgangs wird es noch einmal richtig laut, wenn nach alter Tradition ein Böllerschuss abgegeben wird. Zweck der Übung ist nicht nur, den Widerhall des Echos zu hören, in früheren Zeiten sollten damit die bösen Geister vertrieben werden. Mythen besagen, dass sich in Höhlen Monster, Dämonen und sogar Teufel verbergen. Vermutlich haben im Jahr 1857 noch zahlreiche Menschen daran geglaubt, als die Tropfsteinhöhle erstmals für Touristen erschlossen wurde.

Nicht nur Fans unterirdischer Wanderungen kommen in Han auf ihre Kosten. Ein 250 Hektar großer Park auf den umliegenden Hügeln der Grotte ist eine Oase für Natur- und Tierliebhaber. In fast unberührter Landschaft haben typische Ardennen-Tiere eine neue Heimat gefunden. Damwild, Wildschweine, seltene Steinböcke, Luchse, Bisons, Aasgeier und sogar Braunbären leben hier in einem riesigen Gehege. Nur wenn am Horizont ein dunkelgrüner Safaribus auftaucht, wird man gewahr, dass auch dieses Naturerlebnis nicht ohne Kompromisse auskommt.



Unesco-Global-Geoparks Weltweit gibt es in 38 Staaten insgesamt 140 Unesco-Geoparks, also Regionen mit bedeutenden Felsformationen, Fossilfundstellen oder Höhlen. Sie erhalten das geowissenschaftliche Erbe und laden dazu ein, die Entstehung des Planeten Erde und die Bedingungen des Lebens besser zu verstehen. Der Famenne-Ardenne-Park, der mit dem Auto von Luxemburg aus in rund zwei Stunden zu erreichen ist, umfasst das Gebiet zwischen Beauraing und Durbuy, das auch als Calestienne bekannt ist.