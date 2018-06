Portugal erlebt ein touristisches Rekordjahr nach dem anderen. Eine Folge davon: Büroräume in alten Bahnhöfen kommen zweckentfremdet zu neuen Ehren.

Von der Bahn direkt ins Bett

von Thomas Fischer (Porto)

In der portugiesischen Nordmetropole Porto machen auch Fremde, die nicht mit der Eisenbahn reisen, keinen Bogen um den Bahnhof von São Bento. In keinem Reiseführer fehlt eine Erwähnung dieses Kopfbahnhofs, der seit 1896 in Betrieb ist. Von dort fahren unter anderem Züge in die idyllische Anbauregion der Trauben für den Portwein im Tal des Douro-Flusses. Wie es in der Region vor gut hundert Jahren aussah, zeigen an den Wänden der Vorhalle große blau-weiße Tafeln aus kleinen Kacheln, die für Portugal so typischen "Azulejos". Andere Tafeln illustrieren Szenen aus der portugiesischen Geschichte und wieder andere die Entwicklung der Transportmittel, ehe es die Eisenbahn gab. Und wer todmüde gerade erst in diesem historischen Bahnhof ankommt, kann heute fast von der Bahn ins Bett fallen.



Sehen Sie hier ein Video vom Passenger Hostel - vorher und nachher:

Junge Leute, alter Charme

Nur wenige Schritte von dieser Azulejo-Pracht aus dem frühen 20. Jahrhundert entfernt eröffnete eine Gesellschaft aus Lissabon im letzten Juli "The Passenger Hostel". Und das ist nicht etwa eine schmuddelig-billige Absteige, wie es sie an Bahnhöfen früher häufig gab. Günstige Preise bietet das vor allem von jungen Leuten und von Rucksackreisenden genutzte Haus für bis zu 120 Gäste in dem unter Denkmalschutz stehenden Bahnhof schon, aber auch Ambiente und Komfort.

"The Passenger Hostel" entstand in ehemaligen Büroräumen der Bahngesellschaft – die meisten von ihnen fast sechs Meter hoch, einige mit Stuckdecken. Zwischen 19 und 27 Euro kostet in Zimmern für bis zu zwölf Personen eine Nacht im Etagenbett, inklusive Frühstück. Es gibt allerdings auch stilvolle Doppelzimmer, denen nur das eigene Bad fehlt. Im Gedränge an der Rezeption versorgen junge Angestellte die Gäste mit Tipps für ihren Aufenthalt in der Stadt an der Mündung des Douro-Flusses, die dem Portwein den Namen gab.

Frauen und Männer gemischt

Das Ambiente ist informell, auch unter den 15 Angestellten des Hostels. "Ich mache von allem etwas – die Finanzen, manchmal Rezeption und auch Betten", sagt der 23-jährige Tomás Graça, der das Hostel leitet. Manche der Gäste sind noch jünger als er, andere dreimal so alt. In den meisten Zimmern schlafen Frauen und Männer gemischt, wie in praktisch allen Hostels des Landes.

Gerade Portugal ist bekannt für seine Hostels, bei deren Gestaltung vielerorts Künstler Hand anlegten. Im internationalen Netzwerk Hostelworld rangieren Hostels in diesem fernen Südwesten von Europa immer wieder unter den besten der Welt.

Nicht nur in Porto können Gäste in Bahnhöfen nächtigen. Hostels gibt es in Lissabon im Gebäude des zentral gelegenen Rossio-Bahnhofs ("Lisbon Destination Hostel"), der für sein neomanuelinisches Dekor bekannt ist, sowie im Bahnhof Cais do Sodré ("Sunset Destination Hostel"), am Ufer des Tejo-Flusses, von wo die Züge in die Seebäder Estoril und Cascais abfahren. Vorbei ist die Zeit, da man mit diesem Quartier erst einmal ein verruchtes Hafen-Ambiente assoziierte. Geblieben ist ein reges Nachtleben, das aber mit der Zeit geht.

Der Trend weitet sich aus

Insgesamt neun noch genutzte oder stillgelegte Bahnhöfe nähmen bereits Gäste auf, teilt die für die staatlichen Verkehrsnetze zuständige Gesellschaft Infraestruturas de Portugal mit. Und nicht nur Hostels stehen zur Wahl. Eine Pension ("Pensão Destino") wurde etwa in dem mit Azulejos geschmückten Bahnhofsgebäude der bildschönen Kleinstadt Castelo de Vide eröffnet, nahe der Grenze zu Spanien, wo jedoch keine Züge mehr vorbeifahren. Früher hielten hier die Züge von Lissabon nach Madrid, die heute aber auf einer weiter nördlich verlaufenden Strecke verkehren. In anderen Bahnhofsgebäuden des Landes wurden unter anderem ein Hotel, eine Jugendherberge und sogar ein Studentenwohnheim eingerichtet.

Mehrere andere Unterkünfte in Bahnhöfen sind geplant, und nicht nur für Leute mit wenig Geld. So soll im Lissabonner Bahnhof Santa Apolónia, wo 1856 Portugals allererste Bahn abfuhr und bis heute die meisten Fernzüge starten, ein Viersternehotel entstehen. Wer dort nächtigt, erreicht im Nu die labyrinthische Altstadt Alfama und geht nur ein geringes Risiko ein, etwa wegen eines Verkehrsstaus den Zug am Morgen zu verpassen.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“