(mij) - Plateausohlen, Felljacken oder Minirock: Was heute in ist, ist morgen wieder out und womöglich übermorgen schon wieder total angesagt. Trends kommen und gehen, manchmal einige Jahre später, manchmal auch erst nach Jahrzehnten. Erlaubt ist weiterhin, was gefällt. Das wusste auch schon Couturier Jean Paul Gaultier: „Es gibt keine modischen Verbrechen. Was heute als schlechter Geschmack gilt, könnte morgen schon wieder in sein.“