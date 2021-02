Volvo V60 T8: Sparen auf hohem Niveau

Zwei Motoren und 405 Pferdestärken machen den Schweden zum agilen Sprinter - mit reinem Öko-Gewissen. Fahrbericht.

Die Tochterfirma Polestar steht bei Volvo für Sportlichkeit und erinnert an andere Edelschmieden à la AMG oder Alpina. So wundert es nicht, dass der an und für sich unauffällige V60 als T8 Polestar Engineered mit diversem optischem Zierrat wie goldfarbenen Brembo-Bremssätteln und einem schwarzen Kühlergrill auftritt. Damit wird auch ein Schwede zum Hingucker.

Dennoch bleibt er dezent im Auftritt und überlässt prollige Wichtigtuerei anderen, weitaus weniger potenten Konkurrenten ...