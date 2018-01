(mid/MB) - Frische Farben, freche Formen, moderne Technik: Der T-Roc, das jüngste SUV-Modell aus dem Hause Volkswagen, zeigt auf rund 4,23 Meter Länge eine kräftige Portion Charme und überrascht mit einem vergleichsweise großen Platzangebot – allerdings mit einer kleinen Einschränkung.



Wenn man es ganz platt ausdrücken wollte, könnte man den T-Roc als höher gelegten Golf bezeichnen. Oder als die goldene Mitte zwischen dem „normalen“ Kompakten und dem deutlich größeren Tiguan. Er steht auf der gleichen Plattform wie der Golf, bedient sich aus dem gleichen Motorenregal und nutzt auch die sonstige Technik und Ausstattung des Bestsellers.



Allerdings verbreiten das Box-Design und die aufrechtere und höhere Sitzposition das angesagte SUV-Gefühl. Fahrer und Beifahrer dürfen sich über viel Platz freuen. Auf der Rückbank wird es allerdings ein wenig eng für die Knie, wenn vorne ausgewachsene Zeitgenossen Platz genommen haben. Gute Noten fährt wiederum der Kofferraum ein, der mit 445 Liter Volumen bei voller Fünfer-Bestuhlung knapp 100 Liter mehr bietet als der Golf. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine stufenlose, aber leicht nach oben geneigte Staufläche mit 1 237 Liter Ladevolumen.



Der T-Roc richtet sich an junge und jung gebliebene Käufer, deswegen ist er auch kräftig individualisierbar. Es gibt elf zum Teil ziemlich auffällige Außen- und vier Dachfarben, insgesamt sind 24 Kombinationen möglich. Auch der Innenraum ist in der Ausstattungsversion „Style“ auf Wunsch recht bunt, Armaturenbrett, Einfassungen und Sitze lassen sich in der jeweiligen Außenfarbe ordern, das ist nach VW-Maßstäben fast schon avantgardistisch poppig.

Optional bieten die Wolfsburger das bereits aus anderen Baureihen bekannte digitale Cockpit an. Die Vernetzungs- und Infotainment-Angebote im T-Roc sind auf dem aktuellsten Stand und auch die Ausstattung mit Assistenzsystemen belegt die Demokratisierung dieser Helfer für mehr Sicherheit, also ihren Siegeszug aus den großen in die immer kleineren Baureihen. Vom Frontassistenten mit Fußgängererkennung über den Spurverlassens- und den Toter-Winkel-Warner bis zum Stau- und Notfallassistenten – ist fast alles zu haben, teils serienmäßig, teils optional.



Ein echter Volkswagen



Eine der wichtigsten Fragen bei einem neuen Fahrzeugmodell lautet natürlich: Wie fährt es sich denn? Nun, diesbezüglich präsentiert sich der T-Roc als echter Volkswagen. Leicht zu bedienen, solide bis ins Detail, agil, flink und stabil, mit gutem Geradeauslauf und einer Extra-Portion Fahrspaß in schnellen, engen Kurven.



Bei den Triebwerken setzt Volkswagen erst einmal auf Bewährtes. Zur Auswahl stehen sechs Turboaggregate – drei TSI-Benziner und drei TDI-Diesel, die jeweils in den Leistungsstufen 85 kW (115 PS), 110 kW (150 PS) und 140 kW (190 PS) angeboten werden. Die beiden Einstiegsmotoren werden mit Frontantrieb und manuellem Schaltgetriebe kombiniert, während die Käufer bei den 150-PS-Varianten zwischen Frontantrieb und Allradantrieb wählen und sich auch für ein Doppelkupplungsgetriebe (DSG) entscheiden können. Die 190-PS-Motoren werden serienmäßig mit Sieben-Gang-DSG und Allradantrieb ausgeliefert.