Oscar-Events in Hollywood

Vicky Krieps zeigt sich zwei Mal von Kopf bis Fuß in Chanel

Auch Luxemburgs Megastar Vicky Krieps hielt sich am Wochenende in Los Angeles auf - dort wurde sie zweimal in spannenden Luxus-Looks gesichtet.

(mij) - Die Welt schaute am Wochenende gebannt auf die US-amerikanische Pazifikküste, genauer gesagt nach Hollywood und Beverly Hills, denn dorthin lockte es Schauspielerinnen und Schauspieler aus aller Welt, echte Megastars und gefeierte Newcomer zur Oscar-Verleihung und den damit verbundenen Glamour-Events. Und unter ihnen der derzeitige Exportschlager aus dem Großherzogtum: Vicky Krieps.

Einige aktuelle Aufnahmen zeigen eine besonders modische Seite der Aktrice, die mit Auftritten in US-amerikanischen Filmen wie „Phantom Thread“ und „Old“ in den vergangenen Jahren nicht nur die Kritiker und Filmfans in Europa, sondern auch in Übersee aufhorchen ließ.



2 Vor einem Dschungel-Hintergrund: Vicky Krieps in einem aktuellen Frühlingslook von Chanel. Foto: Getty Images

um weitere Bilder zu sehen. Vor einem Dschungel-Hintergrund: Vicky Krieps in einem aktuellen Frühlingslook von Chanel. Foto: Getty Images Und so sieht das Ganze auf dem Laufsteg aus: Look 31 aus der aktuellen Prêt-à-porter-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023. Foto: Chanel

Ihre Verbundenheit zu Chanel stellte Vicky Krieps zunächst einmal mit einem Outfit unter Beweis, das die gebürtige Hauptstädterin am Freitagabend bei einem Oscar-Pre-Dinner in Beverly Hills vorführte, zu dem unter anderem auch die französische Traditionsmarke geladen hatte: ein ärmelloser Jumpsuit in Rosa und gebrochenem Weiß mit einem dazu passenden Shirt und Accessoires - ein Look aus der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion des Labels.



Dezenter Schmuck und buntes Haar

Dazu kombinierte Vicky Krieps eine Uhr aus Gelbgold mit schwarzem Lederarmband sowie dezenten Schmuck aus der „Coco Crush“-Serie: Ohrringe und ein Ring aus Weißgold, besetzt mit Diamanten. Den Allover-Chanel-Look komplettierte das hauseigene Make-up. Ein schöner Kontrast dazu: die bunten Farbakzente in ihrem zu zwei Zöpfen geflochtenen Haar.

6 Mit Vicky Krieps feierten unter anderem: Idris Elba und Jason Clarke (r.) Foto: Billy Farrell/BFA.com

um weitere Bilder zu sehen. Mit Vicky Krieps feierten unter anderem: Idris Elba und Jason Clarke (r.) Foto: Billy Farrell/BFA.com Andrea Riseborough und Andrew Garfield Foto: Billy Farrell/BFA.com Marion Cotillard, Nicole Kidman und Kristen Stewart (v.l.n.r.) Foto: Billy Farrell/BFA.com Rita Ora Foto: Billy Farrell/BFA.com Sigourney Weaver und Michael B. Jordan Foto: Billy Farrell/BFA.com Brie Larson Foto: Billy Farrell/BFA.com

Gefeiert wurde auch am Sonntagabend - nach der großen Preisverleihung -, beispielsweise auf der Oscar-Party des US-Magazins „Vanity Fair“ im Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, das ebenfalls in Beverly Hills zu finden ist.

Wer trug den schönsten Look der Oscar-Nacht? Wer wählte das aufregendste Kleid? Und wer den elegantesten Anzug? Die Redaktion hat einen Blick auf den champagnerfarbenen Teppich geworfen. Stimmen Sie mit ab!

Vicky Krieps wählte für dieses Event einen etwas strengeren Look: ein bodenlanges Mantelkleid in glänzendem Schwarz aus der Haute-Couture-Kollektion Herbst/Winter 2019/2020.

Die Luxemburgerin verzichtete auf wuchtige Accessoires - lediglich die weißen Absatzschuhe mit schwarzer Kappe blitzten auffällig hervor. Ebenfalls ein Hingucker: das in weiß gehaltene Make-up ... und erneut die bunten Farbakzente im Haar.

2 In einem Haute-Couture-Look: Vicky Krieps bei der Party des US-Magazins „Vanity Fair“ am späten Sonntagabend. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. In einem Haute-Couture-Look: Vicky Krieps bei der Party des US-Magazins „Vanity Fair“ am späten Sonntagabend. Foto: AFP Etwas versteckt auf dem Party-Foto, aber hier in voller Pracht: Strickstiefelette mit Kalbslackleder, um 1.400 Euro. Foto: Chanel

Das einzige Detail ihres Looks, das Fragen aufwarf, entdeckte man zwischen den Augenbrauen: ein Bindi ... oder war es doch ein einzelnes Wackelauge? Auch eine Vergrößerung des Bildmaterials liefert keine endgültige Antwort ...



