von Fern Morbach

„Wo immer Sie hinschauen, es gibt was zu sehen. Venedig ist und bleibt eine Traumstadt.“ Seit zwei Stunden ist Fremdenführerin Antonella mit einer zehnköpfigen Besuchergruppe aus Luxemburg in ihrer Traumstadt unterwegs. Sie hat den Gästen aus dem Großherzogtum die Piazza San Marco und den Dogenpalast gezeigt, sie ist mit ihnen zum Theater La Fenice geschlendert, nun steht – sozusagen als Hauptgang – die Biennale auf dem Programm. Es wartet eine Überdosis Kunst im Schnelldurchlauf.

Sorgen um eine Stadt

Mit einem Vaporetto, einem der für Venedig typischen Wasserbusse, sind die Luxemburger zur Anlegestelle Arsenal in Steinwurfnähe zur Biennale gefahren. Die hervorragend Französisch sprechende Fremdenführerin schwärmt in hohen Tönen von der Schönheit Venedigs, von den jährlich 300 Sonnentagen und der fantastischen Geschichte – und rät im nächsten Atemzug doch von einem Besuch im Sommer ab. „Im Sommer sind einfach zu viele Touristen hier, dann ist Venedig zu voll. Kommen Sie im Herbst.“ In der Tat: Derzeit ist es in der „Serenissima“ fast schon wohltuend ruhig. Wohl schieben sich bei angenehmen Temperaturen von knapp 20 Grad wieder Tausende durch die Gassen Richtung Rialto-Brücke – man kommt aber problemlos voran. Vor Kirchen, Museen, Palästen und anderen Sehenswürdigkeiten sind die Schlangen und die Wartezeiten erfreulich kurz. Unter einem strahlend blauen Himmel warten an jeder Ecke freie Gondeln auf Passagiere.

Fluch oder Segen

Zur Freude vieler Luxemburger bietet Luxair nun das ganze Jahr über Flüge nach Venedig an. Im Herbst und Winter startet drei Mal wöchentlich eine Q400 vom Findel aus in die italienische Stadt. Flugzeit: eine Stunde und 45 Minuten, häufig geht es aber auch deutlich schneller. Schon beim Anflug auf den Flughafen von Venedig wird ersichtlich, weshalb es im Herbst in der Lagunenstadt ruhiger ist als noch einige Wochen zuvor. Im Schiffshafen am Rande der Stadt liegt an diesem Tag nicht ein einziges Kreuzfahrtschiff. Das sind schon mal 2 000 oder 3 000 oder sogar 5 000 Touristen auf einen Schlag weniger.

Es ist bekannt: Das Verhältnis der Einwohner Venedigs zu den Touristen ist in den zurückliegenden Jahren immer angespannter geworden. An guten oder – je nach Sichtweise – schlimmen Tagen kommen auf nur noch knapp 55 000 Einwohner mehr als 100 000 Gäste. Seit Jahren wird darüber gestritten, ob die jährlich weit über tausend in Venedig festmachenden Kreuzfahrtschiffe mehr Fluch oder Segen sind. Und über alldem hängt die Gefahr, dass die Stadt durch die enorme Wasserverdrängung der Riesenschiffe in ihren Grundfesten erschüttert und beschädigt wird.

Während Aktivisten und viele Einwohner die Schiffe ganz aus der Stadt heraushalten möchten, weisen Politiker und Geschäftsleute auf den wirtschaftlichen Nutzen und den möglichen Schaden von zu viel Touristenfeindlichkeit hin: An den Kreuzfahrtschiffen hängen angeblich Einnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro. Trotzdem droht die Unesco mit dem Entzug des Weltkulturerbe-Titels. Zumindest in einem Punkt ist man sich weitgehend einig: Die Schiffe sollen irgendwann nicht mehr an der Piazza San Marco vorbeifahren, sondern auf dem Weg zum Hafen umgeleitet werden. Kurz nach Mittag hat Fremdenführerin Antonella ihre Gäste aus Luxemburg zum „Caffè Lavena“ an der Piazza San Marco begleitet. Das Lavena ist eines der ältesten und angeblich auch besten Häuser der Stadt – über die Preise, die auf der Terrasse für einen Kaffee oder ein Bier verlangt werden, schweigt allerdings des Sängers Höflichkeit. Lage und Blick am Rande des San-Marco-Platzes sind auf jeden Fall einmalig, die pausenlos dargebotene Schrammelmusik ist es nicht.

Kulturerbe und kein Spielplatz

In Venedig hat man sich, Anfang Herbst, bereits auf das erste Hochwasser eingestellt. Überall liegen montagefertige Hochwasserstege. In den vergangenen 100 Jahren ist der Wasserspiegel um 30 Zentimeter gestiegen, bei etwas heftigerem Wind wird das Wasser schnell in die Stadt gedrückt, als einer der ersten Plätze wird San Marco überflutet. In diesem Jahr droht bislang noch keine Gefahr von unten, die kommt eher von oben. „Passen Sie bloß auf die Tauben auf.“ Antonella wiederholt die Warnung immer wieder und rollt mit den Augen. Schon seit geraumer Zeit ist das Füttern von Tauben nicht mehr erlaubt. Viele Touristen scheren sich freilich nicht um das Verbot. Es sind diese Kleinigkeiten, die die Einwohner Venedigs zur Weißglut treiben. Ihre Stadt sei kein Spielplatz und auch kein Vergnügungspark, heißt es immer wieder.

Touristenmassen hin, Touristenmassen her. Wer nach Venedig kommt, ob mitten im Sommer oder Ende Herbst, möchte wenigstens vorübergehend eintauchen in die Geschichte und die Kultur der auf 118 Inseln ruhenden Stadt. An der Piazza San Marco befindet sich das „Museo Correr“, das städtische Museum Venedigs. Nur wenige Gehminuten entfernt schauen sich Besucher des „Chiostro di Sant’ Apollonia“ eine aufwendige Multimedia-Show über Antonio Vivaldi an – beeindruckend und doch ausgesprochen kitschig. Kein Weg führt auch an der Biennale vorbei, die allerdings Ende November ihre Türen schließen wird.

Wer sucht, kann aber auch heute noch in Venedig Überraschendes entdecken. Knapp zehn Minuten dauert zum Beispiel die Vaporetto-Fahrt auf die kleine Insel San Servolo. Von dort aus hat man nicht nur eine einmalige Sicht auf die Stadt. In einem früheren Krankenhaus befinden sich heute unter anderem ein Hotel, eine Universität und ein Museum. Im 18. Jahrhundert waren auf der Insel bis zu 600 vorwiegend psychisch Kranke untergebracht, alle wurden gepflegt, viele wurden geheilt. Krankenakten, Tausende Bücher, aber auch medizinische Utensilien erlauben es Besuchern, sich ein Bild vom Leben und Leiden der kranken Venezianer zu machen. Auch dieses Stück Geschichte gehört zu Antonellas Traumstadt.