Vanilla Latte statt Espresso

Die amerikanische Starbucks-Kette will Italien erobern. In wenigen Jahren soll der ganze Stiefel mit 200 bis 300 Filialen erschlossen werden. Sind die Tage der traditionellen italienischen Kaffeebars bald gezählt?

von Astrid Diepes

Schier Unerhörtes kündigt sich in diesem Jahr für Millionen Kaffeefreunde in Italien an: In der zweiten Jahreshälfte soll in Mailand die erste Starbucks-Filiale des Landes eröffnet werden ...