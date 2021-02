Nur die Liebe zählt - zumindest am 14. Februar! Wer seinen Herzensmenschen dann nicht nur mit lieben Worten, sondern auch mit einem Geschenk überraschen will, findet hier ein wenig Inspiration.

Valentinstag: Geschenketipps für Frischverliebte

Der Valentinstag nähert sich mit großen Schritten: Der 14. Februar steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Liebe. Der Restaurant-Besuch fällt leider aus, aber mit etwas Glück gibt's die heiß geliebte Pasta oder das saftige Steak auch per Lieferdienst. Dazu vielleicht ein romantisches Gedicht? Das war zumindest noch bis vor 200 Jahren der letzte Schrei.

5 Schenken und Gutes tun: Beim Kauf dieses Armbands mit Silberanhänger von Louis Vuitton (um 310 Euro) gehen 100 Euro direkt auf das Konto der UNICEF. Foto: Hersteller

Schenken und Gutes tun: Beim Kauf dieses Armbands mit Silberanhänger von Louis Vuitton (um 310 Euro) gehen 100 Euro direkt auf das Konto der UNICEF. Foto: Hersteller Als Inspiration für dieses Schmuckstück diente ein Gürtel aus den 1950er-Jahren: Armband aus Kalbsleder mit vergoldetem Nietendetail von Hermès, um 895 Euro. Foto: Hersteller Mit der Kraft der vier Herzen: Ohrringe „More Amore Grande Rainbow Hoops" von Romantico Romantico Studios, um 275 Euro. Foto: Hersteller Für alle, die noch nicht Nägel mit Köpfen gemacht haben: Goldring „Juste un Clou" von Cartier, um 2.390 Euro. Foto: Hersteller Für sehr Verliebte mit sehr großem Budget: Ohrringe von Chopard aus Gelbgold mit Diamanten und Perlmutt, um 14.400 Euro. Foto: Hersteller

Wer nicht von der Muse geküsst wurde und mit Reimschemata wenig vertraut ist, kann seinen Gefühlen auch mit einem der hier vorgestellten Geschenke Ausdruck verleihen – schließlich sorgt Materielles neben warmen Worten oftmals für ein großes Lächeln beim Gegenüber.

5 Zuckersüß – im wahrsten Sinne des Wortes: Mini-Kuchen in Herzform von Pierre Marcolini, um 15 Euro. Foto: Hersteller

Zuckersüß – im wahrsten Sinne des Wortes: Mini-Kuchen in Herzform von Pierre Marcolini, um 15 Euro. Foto: Hersteller Jeder darf es wissen: Hier steckt ganz viel Liebe drin! Handgestrickter Woll-Cardigan von Les Tricots d'O, um 449 Euro. Foto: Hersteller Wir setzen uns die rosarote Brille auf: Sonnenbrille von Oliver Peoples, um 298 Euro. Der Sex darf hier natürlich nicht fehlen: Negligee-Set von Hunkemöller, um 33 Euro. Foto: Hersteller So macht Schenken Spaß: Der Erlös aus dem Verkauf dieses T-Shirts von Michael Michael Kors (für Sie und Ihn, um 35 Euro) geht zu 100 Prozent an das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen. Foto: Hersteller

Schmuckdesignerin Fanny Bervard aus Luxemburg glaubt beispielsweise, dass man das Herz einer Frau vor allem mit Diamanten oder einem Schmuck-Klassiker gewinnen kann. „Ein Schmuckstück ist dann besonders, wenn man es über viele Jahre hinweg tragen kann, ohne, dass es aus der Mode kommt“, so die Inhaberin des Labes Romantico Romantico Studios. „Ich würde meistens Ohrringe oder eine Kette empfehlen.“

5 Achtung, Steinschlag: Ring aus Roségold von Slaets mit Morganit und Diamanten, um 2.200 Euro. Foto: Hersteller

Achtung, Steinschlag: Ring aus Roségold von Slaets mit Morganit und Diamanten, um 2.200 Euro. Foto: Hersteller Bandsalat? Nicht mit diesem Mix-Tape, das von Herzen kommt: Charm aus Silber von Pandora, um 39 Euro. Foto: Hersteller So trägt man die Liebe immer über dem eigenen Herzen: Kette aus Gelbgold von Manalys, um 2.400 Euro. Foto: Hersteller Gibt's natürlich im Doppelpack: Ohrring von Messika aus Weißgold mit Diamantenbesatz, um 2.800 Euro. Foto: Hersteller In der Farbe der Liebe: Ohrringe „Petit Joli" aus Roségold mit Karneol und Diamanten von Pasquale Bruni, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

Sie persönlich freue sich auch über „Quality Time“, wenn man sich also Zeit für seinen Partner oder seine Partnerin nimmt. „Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich das Schönste und das Wichtigste, was man dem Gegenüber schenken kann – oder auch sollte.“ In den vergangenen Monaten sei sie sich auch darüber bewusst geworden, „welch ein Glück man hat, wenn man jemanden an seiner Seite hat, jemanden, mit dem man als Team durch diese Krise geht. Selbst wenn das vielleicht ein guter Freund oder eine gute Freundin ist und kein Partner“.

6 Duftet nach Mohn, Gerste und Tonkabohne: Cologne Intense „Scarlet Poppy” von Jo Malone, 50 ml um 97 Euro. Foto: Hersteller

Duftet nach Mohn, Gerste und Tonkabohne: Cologne Intense „Scarlet Poppy" von Jo Malone, 50 ml um 97 Euro. Foto: Hersteller Nicht nur für Fans des gleichnamigen TV-Formats: Duschgel „Prince Charming" von Lush, um 20 Euro (275 g). Foto: Hersteller Mit Liebe verpackt: Geschenkset von Acqua di Parma mit dem Duft „Magnolia Nobile" und dazu passender Lotion, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Ein sanftes Rot, das auf den Lippen nicht nur zu verführen vermag: Pflegestift von Rituals mit Sheabutter, Aloe Vera und pflanzlichen Ölen, um 10 Euro. Foto: Hersteller Aromatisch-sinnliches Eau de Toilett für ihn: „Supreme Desire" von Stories by Lapidus über planetparfum.com, 100 ml um 40 Euro. Foto: Hersteller Frühlingshaft mit Zitrusnoten und Maiglöckchen: „Omizu" von Annayake via planetparfum.com, 100 ml um 83 Euro. Foto: Hersteller

Für alle Geschenke zum Fest der Liebe - zumindest die materiellen - gilt: Küchengeräte sind tabu. Ausnahmen sind nur erlaubt, wenn die elektronischen Haushaltshelfer ganz oben auf der endlos langen Wunschliste stehen.



5 Für alle, die das Herz nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf ihrem Lieblingsaccessoire tragen wollen: kleine Schultertasche mit großer Herz-Applikation aus der Valentinstagskollektion von Gucci, um 820 Euro. Foto: Hersteller

Für alle, die das Herz nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf ihrem Lieblingsaccessoire tragen wollen: kleine Schultertasche mit großer Herz-Applikation aus der Valentinstagskollektion von Gucci, um 820 Euro. Foto: Hersteller Das sieht doch aus wie ... genau: eine Tasche von Marie Martens, um 125 Euro. Foto: Hersteller Für alle, die es auch 2021 noch kitschig und romantisch mögen: Becherset von La Redoute, um 25 Euro. Foto: Hersteller Ein Haushaltsgerät, über das man sich freuen kann: Kaffeemaschine von illy, um 129 Euro. Foto: Hersteller Auch mit warmen Füßen kann man jemandem eine Freude bereiten: „Pillow Boots" von Louis Vuitton, um 850 Euro. Foto: Hersteller





