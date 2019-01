"Vakanz 2019": Ein Land in Urlaubsstimmung

Am Freitag, dem 18. Januar, öffneten sich erneut die Pforten der Luxexpo The Box für die beliebte Urlaubs- und Freizeitmesse des Großherzogtums.

Nicole WERKMEISTER Am Freitag, dem 18. Januar, öffneten sich erneut die Pforten der Luxexpo The Box für die beliebte Urlaubs- und Freizeitmesse des Großherzogtums.

Die Reisedauer verkürzt sich, es wird immer spontaner gebucht - und die Urlaubsgestaltung beinhaltet zunehmend aktive Elemente. So prophezeit es die Touristikbranche, die an diesen Tagen erneut reisefreudige Besucher auf die Messe "Vakanz 2019" in die Hallen der Luxexpo The Box in Kirchberg einlädt.



Noch bis einschließlich Sonntag haben Interessierte die Gelegenheit, sich bei den ausstellenden 130 Reiseveranstaltern und Touristik-Vertretern verschiedener Destinationen über deren Angebot zu informieren. Hier einige Eindrücke eines ersten Fotorundgangs:



21 Auf der Ferien-Messe in Kirchberg können Besucher Idee für den nächsten Urlaub sammeln. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Auf der Ferien-Messe in Kirchberg können Besucher Idee für den nächsten Urlaub sammeln. Foto: Chris Karaba An den verschiedenen Ständen konnten Besucher neue Länder entdecken. Foto: Chris Karaba Aber auch fremde Kulturen kennenlernen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Auch Luxemburg ist mittlerweile ein beliebtes Reiseziel geworden - so lohnt sich auch ein Urlaub daheim. Foto: Chris Karaba Immer mehr Menschen nutzen für ihren Urlaub ein provisorisches Heim auf vier Rädern. Foto: Chris Karaba Andere fliegen doch lieber ganz klassisch mit dem Flieger in den Urlaub. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Wer Glück hat, kann auf der Messe sogar einen Traumurlaub gewinnen. Foto: Chris Karaba Besucher können sich allerdings auch beim Klettern so richtig auspowern. Foto: Chris Karaba Bei den insgesamt 130 ausstellenden Reiseveranstaltern und Touristik-Vertretern konnten die Besucher sich über die verschiedenen Destinationen informieren. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Manche blätterten vor Ort in den Prospekten. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Andere sammelten Brochüren, um sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen. Foto: Chris Karaba Viele Besucher gingen mit prall gefüllten Tüten nach Hause. Foto: Chris Karaba

Auch das "Luxemburger Wort", das gemeinsam mit verschiedenen Reisepartnern seit nunmehr 40 Jahren Leserreisen - darunter auch die beliebten Kreuzfahrten - anbietet, ist mit einem Stand in Halle 8 (A 71) vertreten.



Alle Messebesucher können an einem Preisausschreiben teilnehmen, bei dem es insgesamt sechs Reisen zu gewinnen gibt.

Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Eintritt für Erwachsene: 5 Euro (für Kinder bis 18 Jahre gratis) Mehr Informationen auf der Website des Veranstalters.