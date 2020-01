Bereits am ersten Tag der Reisemesse „Vakanz“ tummelten sich zahlreiche Besucher in den Ausstellungshallen in Kirchberg.

Lifestyle 12

Urlaubsträume in der Luxexpo

(LW) - Kanada, Kroatien oder Indonesien? Schiffsreisen auf hoher See, Safaris in Afrika oder Aktivurlaub in den Bergen? Alpenidyll oder Meeresrauschen? Kein Problem – bei der Reisemesse „Vakanz“ in der Luxexpo The Box ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aussteller aus dem In- und Ausland – von Hotels über Reiseanbieter bis hin zu Fluggesellschaften und Tourismusämtern – präsentieren noch bis zum 19. Januar aktuelle Reisetendenzen und die Trenddestinationen für die kommenden Monate.



Der Stand des „Luxemburger Wort“ in Halle 9 ist ein beliebter Treffpunkt. Von links nach rechts: Petz Sandt (Régie.lu), Tourismus-Minister Lex Delles, Robert Hever (Régie.lu), Luxexpo-CEO Morgan Gromy und Claude Feyereisen („Luxemburger Wort“). Foto: Chris Karaba

Am ersten Tag luden verschiedene Stände bereits ein, gedanklich in die Ferne zu schweifen – mit Gaumenfreuden und exotischen Tanzdarbietungen. Bei der 29. Ausgabe der „Vakanz“ hoffen die Aussteller natürlich, wie in den vergangenen Jahren wieder einige tolle Reisen an den Mann oder die Frau bringen zu können.



6 Hingucker: Der Luxair-Zeppelin schwebt durch die Ausstellungshallen. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Hingucker: Der Luxair-Zeppelin schwebt durch die Ausstellungshallen. Foto: Chris Karaba Auch Wohnmobilfans kommen in der Luxexpo The Box auf ihre Kosten. Foto: Chris Karaba Bereits kurz nach der Messeeröffnung drängen sich die Besucher an den Ständen. Foto: Chris Karaba Auch das Großherzogtum präsentiert sich in den Messehallen. Foto: Chris Karaba Größter Aussteller der Messe: Luxair Tours und Luxair. Foto: Chris Karaba Die indonesische Botschaft unterhält die Besucher mit exotischen Tanzdarbietungen. Foto: Chris Karaba

Wer am Stand von „Luxemburger Wort“ vorbeischaut (9C08) kann mit ein wenig Glück auch eine von sieben Traumreisen der Partnerunternehmen Cruisopolis, Neptun Cruises, Sales-Lentz, ULT, We love to travel, Luxair und La Chenaudière gewinnen – und sich damit gleich eine Auszeit vom Alltag für 2020 sichern.



6 Auch einige Länder sind mit eigenen Messeauftritten vertreten, etwa Kroatien (Foto), Kanada und die Seychellen. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Auch einige Länder sind mit eigenen Messeauftritten vertreten, etwa Kroatien (Foto), Kanada und die Seychellen. Foto: Chris Karaba Mehr als 250 Reisefachleute kümmern sich um die wissbegierigen Gäste aus dem In- und Ausland. Foto: Chris Karaba Abflug in einem Monat? Kein Problem: Vor Ort können Buchungen vorgenommen werden. Foto: Chris Karaba Auch Neptun Cruises stellt neue und altbewährte Destinationen vor. Foto: Chris Karaba Beratungen erfolgen unter anderem bei Cruisopolis (vorne) und We love to travel (hinten). Foto: Chris Karaba Zahlreiche luxemburgische Reiseanbieter sind vor Ort - darunter Voyages Emile Weber. Foto: Chris Karaba