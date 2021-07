Die vierte Corona-Welle trifft Griechenland mit voller Wucht – doch nicht alle Destinationen sind betroffen.

Urlaub ja, Party nein

Was Griechenland-Touristen diesen Sommer erwartet

Die vierte Corona-Welle trifft Griechenland mit voller Wucht – doch nicht alle Destinationen sind betroffen.

Von Ferry Batzoglou (Sikinos)

Die Kykladeninsel Sikinos, rau, bergig, drei Orte, zusammen 260 Einwohner, zwischen den deutlich größeren Eilanden Ios und Folegandros in der südlichen Ägäis gelegen, bietet eigentlich alles, was das Herz des Griechenlandurlaubers so begehrt: schöne Sandstrände, ein kristallklares Meer, absolute Sonnengarantie.

Und wer hätte das angesichts des trockenen Klimas erwartet: Hier erstreckt sich noch ein kleines Weingut, die Rebflächen in Hanglage angelegt, mit einem erstklassigen Restaurant, wo der Besucher nach der Gratis-Weinprobe auf der Terrasse nicht nur dessen kulinarischen Köstlichkeiten, sondern zugleich auch einen immerzu atemberaubenden Sonnenuntergang genießen kann. Und dies alles zu erfreulich fairen Preisen. Was Sikinos aber nicht bietet: laute Musik, wilde Partys. Sikinos hat keine einzige Beachbar, keine Disco, keinen Nachtclub. Eine Unterhaltungsindustrie auf Sikinos? Völlige Fehlanzeige.

Christos Marakis, 38, sportlich, gepflegter Vollbart, ein gebürtiger Sikinioter, hat damit gar kein Problem. Im Gegenteil. Im Hauptort Chora, 280 Meter über dem Meeresspiegel mit seinen für die Kykladen so typisch mit weißem Kalkwasser gestrichenen Häusern gebaut, betreibt er direkt am kleinen Hauptplatz das Café „Plateia“. Für das Frühstück, für etwas Süßes zwischendurch, für eine leckere Pizza am Abend.

„Der Sommer war nicht einfach“

„Ich habe am 12. Juli 2019 das Café eröffnet. Damals konnte keiner ahnen, was folgen würde“, sagt Christos Marakis. „Der erste Sommer war für mich sehr gut, der letzte Sommer war nicht einfach. Natürlich wegen Covid-19. Jetzt läuft es wieder“, fügt er lächelnd hinzu.

Fest steht: Die Tische draußen im Café „Plateia“ sind an diesem lauen Samstagabend Mitte Juli voll besetzt. Franzosen, Spanier, Deutsche, Griechen. Familien mit Kindern, junge Pärchen, Einzelreisende. Café-Besitzer Marakis eilt ins Innere des Cafés, um noch neue Tische auf den Platz zu bringen, damit alle Gäste überhaupt einen Platz finden.

In diesen 45 Tagen ab Mitte Juli verdienen wir das Geld, um den Winter hier überstehen zu können. Christos Marakis, Café-Besitzer

Sikinos liegt fernab vom Massentourismus. Ein Wanderparadies. Ein Geheimtipp auch für den Sommer. Doch genau das macht die urige Insel nun, im zweiten Corona-Sommer, für den bewussten Urlauber so attraktiv. Sikinos boomt, für seine Verhältnisse.

„Sikinos ist jetzt ausgebucht. Bis Ende August wird man hier kaum noch Zimmer finden. Für uns Bewohner auf Sikinos, die hier das ganze Jahr leben, ist das sehr wichtig. In diesen 45 Tagen ab Mitte Juli verdienen wir das Geld, um den Winter hier überstehen zu können. In Athen gibt es keine Jobs, die Arbeitslosigkeit dort ist sehr hoch. Gott sei Dank schätzen uns unsere Gäste. Die meisten kommen immer wieder. Das ist besonders in diesen Zeiten für uns eine enorme Hilfe, auch psychologisch.“

Partystopp auf Mykonos

Keine 50 Seemeilen weiter nordöstlich, auf Mykonos, Griechenlands ultimativer Party-Insel, könnte der Kontrast nicht größer sein. Die Wut, gar Empörung unter allen, die im Tourismus vor Ort ihr Geld verdienen, ist seit diesem Samstag riesengroß. Der Grund dafür: Die griechische Regierung ordnete mit sofortiger Wirkung eine nächtliche Ausgangssperre von ein Uhr bis sechs Uhr in der Früh auf Mykonos an. Ferner herrscht ein Tanz- und Musikverbot. Gültigkeit: bis zum 26. Juli. Mindestens.

Die Einhaltung des Lockdowns auf Mykonos soll scharf kontrolliert werden. Mit Befehl der Athener Polizeidirektion werden zusätzlich 40 Polizisten der Spezialeinheit „Opke“ nach Mykonos abkommandiert. Ferner werden Drohnen zum Einsatz kommen, um unter anderem Geheimpartys auf Land und auf Yachten zu entdecken und schon im Ansatz zu stoppen. Obendrein ist die Hafenpolizei vor Ort in erhöhter Einsatzbereitschaft.

Für Mykonos' florierende Tourismusindustrie sei das ausgerechnet zu Beginn der Hochsaison „eine wahre Katastrophe“, gar „der Todesstoß“, wie die hiesigen Unternehmervereinigungen poltern – schließlich gehören Partys hier zum täglichen Geschäft.

Prognosen gesenkt

Griechenland kann sich nach 2020 kein zweites katastrophales Jahr in Folge in Sachen Tourismus leisten, nachdem schon die ersten vier Monate im laufenden Jahr wegen des in Griechenland herrschenden Lockdowns touristisch einen Totalausfall bedeuteten.

Einer Studie der Athener Notenbank (TTE) zufolge waren die Direkterlöse im griechischen Tourismus 2020 im Vergleich zum Rekordjahr 2019 um knapp 77 Prozent auf 4,31 Milliarden Euro eingebrochen. Die Zahl der nach Griechenland einreisenden Urlauber ging im Gesamtjahr 2020 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahr um gut 78 Prozent auf 7,406 Millionen Urlauber zurück. Laut Angaben der Athener Notenbank (TTE) besuchten 2019 genau 31,348 Millionen ausländische Urlauber Griechenland (ohne Kreuzfahrttouristen) – ein Allzeitrekord.

Ursprünglich hoffte Athen darauf, dass die Direkterlöse im griechischen Tourismus im laufenden Jahr neun Milliarden Euro und damit 50 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019 erreichen würden. Wie die regierungsnahe Athener Tageszeitung „Kathimerini“ erst kürzlich berichtete, sei die Prognose für die Direkterlöse aus dem griechischen Tourismus in diesem Jahr mittlerweile auf 6,3 Milliarden Euro und damit gut 30 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019 gesenkt worden. Die betreffende Schlagzeile in „Kathimerini“ lautete: „Drahtseilakt für den griechischen Tourismus“. Nach dem nun verhängten Lockdown auf Mykonos gilt das mehr denn je. Die Party ist vorbei.

