Die C-Klasse ist seit Jahren das mit Abstand meistverkaufte Modell im Hause Mercedes-Benz. Um die Attraktivität des Bestsellers weiter zu steigern, hat der Autobauer aus Stuttgart die aus vier Karosserievarianten bestehende Baureihe vor allem technisch überarbeitet.

Upgrade für den Bestseller

Die Mercedes-Benz C-Klasse der aktuellen Generation startet mit umfangreichen Modifizierungen in ihr fünftes Produktionsjahr. In Stuttgart spricht man vom größten Facelift in der rund 36-jährigen Geschichte der Baureihe und verweist diesbezüglich auf "6 500 neue oder geänderte Teile". Das klingt beachtlich – und doch sieht man davon auf den ersten Blick kaum etwas. Das liegt vor allem daran, dass die C-Klasse in erster Linie unter dem Blechkleid weiterentwickelt wurde. So betreffen rund 70 Prozent der neuen beziehungsweise überarbeiteten Komponenten allein den Antrieb.

Neue Vierzylinder-Generation

Die Mittelklasse-Familie aus Stuttgart fährt nämlich mit komplett neuen Motoren vor. Dazu gehört unter anderem eine neue Vierzylinder-Generation auf Benzinerseite. Das Herzstück bildet dabei der mit einem 48-Volt-System kombinierte C 200 mit 1,5 Liter Hubraum, einer Leistung von 135 kW (184 PS) und einem maximalen Drehmoment von 280 Nm. Dank der sogenannten EQ-Boost-Funktion stehen bei besagtem Aggregat beim Beschleunigen zusätzlich 10 kW (14 PS) und 160 Nm Drehmoment zur Verfügung. Das bringt laut Hersteller nicht nur Vorteile bei den Fahrleistungen, sondern soll sich auch positiv auf den Verbrauch auswirken.

Effizienzverbesserungen versprechen die Ingenieure aus Stuttgart ebenfalls durch den Segelbetrieb mit ausgeschaltetem Motor und die Rekuperation mit intelligentem Motorstopp bei rollendem Fahrzeug Als Normwerte für den C 200 nennt Mercedes-Benz 6,3 bis 6,8 Liter pro 100 Kilometer – das entspricht CO2-Emissionen von 144 bis 154 Gramm pro Kilometer. Für die 4Matic-Allradvariante stehen 6,9 bis 7,2 Liter und 156 bis 165 Gramm im Datenblatt.

Als 2,0-Liter-Variante leistet der neue Vierzylinder-Benziner 190 kW (258 PS) im C 300 (bisher 180 kW/245 PS). Weitere Benziner sind der ausschließlich für die Limousine und den Kombi (T-Modell) lieferbare, 95 kW (129 PS) starke C 160, der C 180 mit 115 kW (156 PS), das Sechszylindermodell C 400 (245 kW/333 PS) und das Topmodell Mercedes-AMG C 43 4Matic mit neuerdings 287 kW (390 PS) – das sind 17 kW (23 PS) mehr als bisher. Um die strengen Abgasnormen zu erfüllen, rüstet Mercedes-Benz alle Ottomotoren mit einem Partikelfilter aus – zumindest in Europa.

Das Dieselprogramm beginnt künftig mit dem völlig neuen 1,6-Liter-Vierzylinder C 180d mit 90 kW (122 PS) und 300 Nm – allerdings nur für die Limousine und das T-Modell. Bei Coupé und Cabriolet geht es mit der 118 kW (160 PS) starken 1,6-Liter-Variante C 200d los. Weitere Selbstzünder sind der C 200d mit 2,0-Liter-Vierzylinder (110 kW/150 PS) und der 143 kW (194 PS) leistende C 220d mit ebenfalls zwei Liter Hubraum.



Im Cockpit gibt es auf Wunsch ein volldigitales Instrumenten-Display, auf einen Touchscreen für das Infotainmentsystem müssen C-Klasse-Fahrer aber weiterhin verzichten. Foto: Daimler

Optisch hat Mercedes-Benz die einzelnen Karosserievarianten nur äußerst behutsam weiterentwickelt. Die minimalen Designkorrekturen beschränken sich weitestgehend auf die Fahrzeugfront und die Heckleuchten. Im Interieur gibt es ein neues Lenkrad, ein überarbeitetes Infotainmentsystem mit größerem Schirm – allerdings nach wie vor ohne Touchscreen-Funktion – und auf Wunsch ein volldigitales, individualisierbares Instrumentendisplay.

Hightech aus E-und S-Klasse

Auch bei den Assistenzsystemen verringert die C-Klasse den Abstand zu E- und S-Klasse – wenn auch überwiegend nur gegen Aufpreis. Dank verbesserter Kamera- und Radarsysteme können Limousine, T-Modell, Coupé und Cabriolet jetzt bis zu 500 Meter vorausschauen und dadurch in noch mehr Situationen teilautomatisiert fahren. Zum Serienumfang gehören unter anderem ein Attention Assist mit einstellbarer Empfindlichkeit und ein erweiterter aktiver Bremsassistent, der nicht nur Auffahrunfälle, sondern auch Kollisionen mit querenden Fußgängern und Fahrradfahrern vermeiden oder aber zumindest in ihrer Schwere mindern soll. Für ein Höchstmaß an Komfort und Agilität soll das optional bestellbare Dynamic-Body-Control-Fahrwerk sorgen. Dieses verfügt über eine kontinuierliche Verstelldämpfung für die Vorder- und Hinterachse und bietet dem Fahrer die Wahl zwischen den Fahrmodi "Comfort", "Sport" und "Sport+".