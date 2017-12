von Michael Juchmes



„So, jetzt singen wir uns erst einmal warm“, erklärt Corinna von Wedel-Gerlach, die alle einfach Cori nennen, den rund 60 Gästen, die sich in der Phoenix-Lounge des Kreuzfahrtschiffes „MS Artania“ versammelt haben. Die Chorleiterin, die viele Passagiere auch aus der Fernsehreihe „Verrückt nach Meer“ kennen, versucht an diesem Morgen als Leiterin des Gästechores, dem auch einige Teilnehmer der Leserreise nach Kanada von „Luxemburger Wort“ und Kreuzfahrtspezialist Cruisopolis angehören, für ein wenig Abwechslung zu sorgen.



An mehreren Tagen probt das kunterbunte Gesangsensemble, um bei einem öffentlichen Auftritt eines der einstudierten Stücke – darunter Rod Stewarts weltbekanntes „Sailing“ – zum Besten zu geben.

Auf der „MS Artania“ wird aber nicht nur gesungen: Sportkurse, Meditation, Computerseminare – das Team von Phoenix-Reisen versucht alles, um Langeweile von Bord zu halten. Dazu kommen die allabendlichen Shows mit Gaststars, die alle 1 200 Passagiere nach dem Abendessen für ein, zwei Stunden unterhalten.

Ein Job für Multitalente

Cori, die ursprünglich aus München stammt, ist an Bord für das Unterhaltungsprogramm zuständig. „Von morgens ab dem Gottesdienst bis abends zur Show oder Party“, berichtet Cori. „Ich bin dafür zuständig, dass es keine räumlichen Überschneidungen gibt, kümmere mich um die Anliegen der Künstler und darum, dass alle gut betreut sind.“

Angefangen hat bei ihr alles mit einer Ausbildung zur Tanzpädagogin und einem Musicalstudium. Auf das Schiff ging es für die Alleskönnerin vor vier Jahren – mit einem sechsmonatigen Engagement auf der „MS Albatros“. „Ende 2014 habe ich hier auf der Artania als Entertainment-Managerin angefangen“, berichtet sie voller Begeisterung. „Ich bin seither immer rund sechs, sieben Monate im Jahr auf dem Schiff.“

Dass sie einmal so lange auf Hoher See bleiben würde, hätte sie vorher nie gedacht. „Ich mag Reisen total gerne und finde es faszinierend, habe mich selber aber nie da gesehen“, so Cori. „Es war irgendwie ein Zufall, dass ich da reingerutscht bin – und der zweite Zufall war, dass ich dann als Entertainment-Managerin engagiert wurde.“ Im Nachhinein ein Glücksfall: „Ich bin aber sehr froh dass mir das passiert ist, weil ich bis jetzt wahnsinnig viel gesehen habe. Eine tolle Erfahrung.“

Als positiv empfindet sie vor allem die große Abwechslung. „Die Organisation und das Kümmern um die Kollegen, die Moderation auf der Bühne und dann die Arbeit im Team. Wir haben ein ganz tolles Team hier an Bord – das ist immer wieder wie nach Hause kommen zur Familie. Und dann natürlich auch, dass man jeden Tag woanders ist, von einer Stadt in die Nächste, oder die vielen unterschiedlichen Landschaften.“

Natürlich gibt es auch „Schattenseiten“, wie die ausgebildete Sängerin mit einem Lachen berichtet. „Was mich richtig nervt hier, ist, dass ich nie ausschlafen kann. Ich bin echt eine Langschläferin. Aufstehen vor 9 Uhr ist für mich ganz schlimm – und der Tag beginnt hier ja immer zwischen 7 und 7.30 Uhr.“ Zudem habe man während des Engagements auf See keinen einzigen Tag frei – Urlaub gibt es nur an Land. Nach der Weltreise auf der „MS Artania“ könnte für Cori womöglich Schluss mit dem Leben auf See sein. „Ich habe mir überlegt, in den Bereich Tourmanagement zu wechseln, also Künstler auf ihren Tourneen betreuen. Das ist wie der Job hier an Bord – nur halt an Land.“

Arbeiten vor der Kamera

Das Showteam wird wie viele andere, die auf dem Schiff arbeiten, auch häufig von Kameras der Serie „Verrückt nach Meer“ begleitet. „Das Fernsehteam stört mich überhaupt nicht, manchmal ist das so als wäre niemand da“, erklärt die 36-Jährige. Es sei lediglich seltsam, sich selbst als Privatperson auf dem Bildschirm zu sehen – und nicht einen Schauspieler in einer einstudierten Rolle. „Es fällt mir aber natürlich leichter als anderen, die noch nie Berührung mit Kameras hatten.“

Eine abschließende Frage darf natürlich nicht fehlen: Wie sieht es denn mit Seekrankheit aus? „Ich hatte zum Glück noch nie Probleme damit. Ich fahre auch gerne Achterbahn“, berichtet Cori. „Wenn ich dann Kollegen hier sehe, die krank sind, bin ich äußerst dankbar, davon verschont geblieben zu sein.“