Interview: Simone Mayer/dpa

Christoph Killgus, warum ist es lohnenswert, sich um ein Grab zu kümmern?

Viele empfinden die Verantwortung für ein Grab von einem Angehörigen eher als Last. Zum einen, weil es eben etwas ist, wonach man schauen muss. Zum anderen, weil man oft die Vorstellung hat, man muss bestimmte Vorschriften bei der Gestaltung einhalten. Es muss ordentlich aussehen, und wenn das nicht der Fall ist, gucken einen die Leute merkwürdig an. Viele haben das Gefühl, sie müssen es genauso wie die anderen machen. Dabei kann es Freude machen, wenn man das Grab ein Stück weit als eigenes und ganz persönliches Gärtchen ansieht.

Sie schlagen vor, das Grab für das Hobbygärtnern zu nutzen?

Ja, es ist ein kleiner Garten. Ich glaube, es ist ein erster hilfreicher Schritt, es so zu nennen. Denn Garten ist ein Wort, das viel positiver klingt als Grab. Der andere große Ansatz ist, zu sagen, ich gestalte diesen kleinen Grabgarten so persönlich wie ich das bei einem anderen Garten auch tun würde. Hier kann man Pflanzen setzen, die man gerne mag. Oder man hatte eine enge Beziehung zum Verstorbenen und bringt mit dem, was man auf das Grab pflanzt, ein Stück weit diese Verbundenheit zum Ausdruck. Vor allem am Anfang kann das Trauerbewältigung sein.

Wie kann das aussehen?

Wenn der Verstorbene Imker gewesen ist, setze ich Pflanzen, die besonders Bienen anziehen. Oder er hatte einen Bezug zur Landwirtschaft – warum dann nicht in einer Ecke Weizen säen? Das mag vielleicht gestalterisch nicht der absolute Hit sein, aber damit wird die Bepflanzung persönlich. Eine Nachbarin hat für das Grab ihres Mannes eine Rose aus dem Vorgarten verpflanzt. Die hatte ihm besonders gut gefallen.

Ist das nicht sonderbar, etwas vom Grab zu ernten?

Ich finde, das ist eine nette Idee. Es müssen ja nicht gleich Tomaten sein – man kann auch sehr gut Kräuter auf das Grab setzen, gerade wenn der Verstorbene den mediterranen Raum mochte. Wenn man dann etwas mit nach Hause nimmt, das auf dem Grab gewachsen ist, das mag dem einen oder anderen befremdend vorkommen, aber das ist rein sachlich-biologisch nicht begründet.

Gilt das nur für Pflanzen?

Nein, ich denke da an meine eigene Oma, die einen ausgehöhlten Naturstein im Vorgarten hatte. Das ist ihr Grabstein geworden. Und jeder aus der Familie erkennt sofort, das ist ihr Stein. Und jeder denkt damit auch an das Frühere im Vorgarten. Persönlich gestalten kann man auch mit einer Farbe, zu der die Person eine besondere Liebe hatte.

Wie könnte die etwas andere Grabgestaltung dann aussehen?

Auf den Friedhöfen sieht man picobello gestaltete Gräber, alle Pflanzen sind gleich groß und stehen in Reih und Glied. Es gibt hier oft reflexartige Pflegegedanken, weil die anderen Leute meinen könnten, dass etwas unordentlich aussieht. Aber wenn es einem gefällt, und wenn der Verstorbene gerne im Wald spazieren gegangen ist, was gibt es Schöneres als wenn etwas buntes Herbstlaub auf dem Grab liegt?