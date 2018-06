Grand comme une tablette, le fragment brunâtre ne pèse guère que quelques dizaines de grammes. Il s’agit de fibres de lin assemblées au moyen d’une résine. C’est le matériau qui habillera le bolide du Belge Tony Gillet lors de la course de côte de Pikes Peak, le 24 juin prochain.

Un bolide habillé de lin

par Max Helleff (Bruxelles)



Tony Gillet n’a pas inscrit son nom au palmarès de la F1, et pourtant beaucoup d'amateurs d’automobile connaissent cet ancien champion de courses de côte reconverti dans la fabrication artisanale de voitures surpuissantes. Il est le père de la Vertigo, un monstre de vitesse équipé d’un moteur Maserati V8 développant 420 chevaux, produit à ce jour à 31 exemplaires. Chaque voiture est confectionnée avec un soin infini par la petite équipe qui travaille dans l’entreprise Automobiles Gillet, à deux pas de Gembloux.

Le parcours de Tony Gillet a souvent croisé la technologie. Il y a 25 ans, il a eu recours à la fibre de carbone et au nid d’abeille pour rendre plus performante sa Vertigo. Avec la fibre de lin, le constructeur belge franchit un pas: il fait entrer sa machine dans l’ère écologique en l’habillant d’une matière végétale potentiellement biodégradable. Le développement de la voiture, sa fabrication et la participation à la course de Pikes Peak sont rendus possibles par un chèque de 450.000 euros, essentiellement déboursés par la société de consultance informatique Delaware, le sponsor numéro 1 de cette belle aventure.

Car il s’agit bien d’une aventure. On ne sait rien en effet de la manière dont se comportera la fibre de lin lors d’une course aussi éprouvante que Pikes Peak. Quid de la résistance du matériau? De sa capacité à encaisser les torsions? De son influence sur l’adhérence de la Vertigo? «Tout reste à prouver. Mais au feeling, je pense que cela ira», affirme Gillet qui a acquis une grande expérience en la matière, puisque dès ses premières courses de côte il a construit lui-même ses voitures.

Ce savoir-faire lui a valu ces dernières années d’être approché par le Suisse Bcomp pour mettre au point cette carrosserie à base de fibres de lin. Le procédé s’inspire de méthodes employées dans la fabrication des vêtements à base de chanvre. Quant au lin, «il est produit en Belgique par une entreprise flamande qui a semé ses graines en… Wallonie», insiste Gillet qui a toujours été passionné par les fibres naturelles. «En revenant d’un Paris-Dakar, se souvient-il, j’ai voulu lancer la production de petites voitures à base de ce matériau. Fabriquées par des Africains, elle aurait été vendue aux Africains.»

Le lin a d’indéniables qualités. «Contrairement à la fibre de carbone qui s’éparpille en éclats lors d’un impact, il ne se désolidarise pas. C’est pourquoi Bcomp travaille aussi avec la Formule E». L'entreprise suisse se verrait bien associer son image à des bolides propulsés par l’électricité.

En fin de vie, la fibre de lin a de surcroît la capacité de se dégrader sans polluer. S'agissant de son implication dans une carrosserie, cette caractéristique ne sera toutefois avérée que lorsque la résine servant de liant sera elle-même biodégradable. Mais pour l’heure, Gillet ne boude pas son plaisir. Il annonce avec fierté les performances de sa 31e vertigo: 920 kilos et 480 chevaux délivrés par un moteur V8 deux litres turbocompressé de marque VW. Une sprinteuse qui peut compter sur un couple de 400 newton/mètre pour arpenter les lacets de Pikes Peak. Vanina Ickx, la fille du pilote belge Jacky Ickx, sera au volant du bolide.

Reste à savoir si la fibre de lin aura un avenir au-delà du 24 juin. Gillet, lui, y croit. «Il existe déjà un marché dans la planche à voile, le ski, etc.», rassure-t-il. «Si le recours au lin reste artisanal, cette technologie demeurera chère. Si au contraire il se popularise, les prix baisseront. La fibre de lin sera alors accessible à tous.»