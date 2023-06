Bei der „Ukrainian Fashion Show" in Luxemburg-Stadt stellten fünf Labels aus der Ukraine ihr modisches Know-how zur Schau.

Ukrainisches Modedesign glänzt vor Luxemburger Publikum

(nr) - Die Fraktion der Liebhaber ukrainischer Mode dürfte in Luxemburg seit dieser Woche einige Anhänger mehr zählen. Bei der „Ukrainian Fashion Show“ in der hauptstädtischen „Brasserie Schuman“ zeigten gleich mehrere Labels auf Einladung der gemeinnützigen Organisation LUkraine (gegründet von der ukrainischen Community in Luxemburg), dass ihr Repertoire über die traditionelle Trachtenbluse Vyshyvanka hinausreicht - auch wenn der Einfluss der bestickten Hemden hier und da durchaus zu erkennen war.

Bei der Charity-Veranstaltung, deren Erlöse der Nothilfe für die Überflutungsopfer in der Region Cherson zugutekommen sollen, durften die ukrainischen Designerinnen und Designer ElenaReva (die sich besonders auf skulpturale Korsetts und Bustier-Tops versteht), Poustovit (in deren Kleidern sich oftmals das kulturelle Erbe ihrer Heimat widerspiegelt, wenn auch deutlich stilisierter), Foberini (bekannt für seine modernen Vyshyvanka-Kleider), Gunia (ein Lifestyle-Label, das in seinen Designs gleichfalls auf folkloristische Elemente zurückgreift, um sie modern zu interpretieren) und das Schmucklabel Guzema ausgewählte Highlights ihrer aktuellen Kollektionen präsentieren.

