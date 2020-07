Die Uhrenmarke Bell & Ross inspirierte sich über viele Jahre an der Aeronautik. Doch auch die Formel 1 spielt bei der Designfindung eine wichtige Rolle.

Uhrenhersteller Bell & Ross: Mit Vollgas voraus

Die französisch-schweizerische Uhrenmarke Bell & Ross wurde in den 1990er-Jahren von Bruno Belamich und Carlos Rosillo ins Leben gerufen. Die beiden Technikfans verfolgten von Anfang an ein klares Ziel. Die Design- und Aeronautikliebhaber wollten Uhren für Extremsituationen schaffen, die auch in Sachen Handwerkskunst keine Wünsche übrig lassen.

Gut ablesbare Instrumente, klares Design, puristische Elemente - das Innere eines Cockpits diente dem Kreativteam über viele Jahre als wichtigste Inspirationsquelle.

2 Forml-1-Pilot Daniel Ricciardo neben dem aktuellen Rennfahrzeug des Renault-Teams. Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.

um weitere Bilder zu sehen. Forml-1-Pilot Daniel Ricciardo neben dem aktuellen Rennfahrzeug des Renault-Teams. Foto: XPB / James Moy Photography Ltd. Konzeptfahrzeug "R.S.2027" Foto: Renault Design

Auf der Suche nach neuen Ideen und Stilrichtungen ging das Unternehmen, dessen Hauptsitz in Paris liegt, vor vier Jahren erstmals eine Partnerschaft mit dem Formel-1-Team des französischen Automobilherstellers Renault ein. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine jährliche Sonderkollektion.

Die Kooperation von Bell & Ross steht im fünften Jubiläumsjahr unter dem Motto „Formula 1 of the future“: Das Designteam entwickelte vier Sport-Chronografen, jeweils in limitierter Stückzahl, die das Design und das Farbenspiel der aktuellen Fahrzeuge der Piloten Daniel Ricciardo und Esteban Ocon aufgreifen. Auch ein Concept Car namens „R.S.2027“ diente als Grundlage für die neuen Zeitmesser.

4 Modell “BR V3-94 R.S.20” mit Stahlgehäuse (wahlweise auch mit Lederarmband), limitiert auf 999 Exemplare, Preis: 4.300 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Modell “BR V3-94 R.S.20” mit Stahlgehäuse (wahlweise auch mit Lederarmband), limitiert auf 999 Exemplare, Preis: 4.300 Euro. Foto: Hersteller Modell “BR 03-94 R.S.20” mit mattem, kratzsicherem Keramikgehäuse, limitiert auf 999 Exemplare, Preis: 5.990 Euro. Foto: Hersteller Modell "BR-X1 R.S.20" mit einem Gehäuse aus Titanium, Keramik und Gummi, limitiert auf 250 Exemplare, Preis: 19.900 Euro. Foto: Hersteller Modell "BR-X1 Tourbillon R.S.20" mit fliegendem Tourbillon und einem Gehäuse aus Titanium und Keramik, limitiert auf 20 Exemplare, Preis: 169.000 Euro. Foto: Hersteller

Die kleinen Details - etwa die übernommene Typografie des Renault-Teams, die stilisierte Zielfahne oder die Materialauswahl - zeigen die Möglichkeiten auf, wie Designelemente eines anderen Technikbereichs in die Sprache des Uhrenhandwerks übernommen werden können.

An der Zeit drehen, das ist aber auch mit den vier Chronografen nicht möglich - auch wenn dies den beiden Formel-1-Piloten durchaus gefallen könnte ...

