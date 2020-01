Über 30 000 Besucher bei Reisemesse "Vakanz"

Über 30 000 Besucher verbuchte die Veranstaltung in der Luxexpo The Box dieses Jahr.

Um 19 Uhr ging am Sonntag die Reisemesse "Vakanz" zu Ende. Über 30 000 Besucher verbuchte die Veranstaltung in der Luxexpo The Box dieses Jahr.



300 Reiseexperten, darunter Aussteller aus dem In- und Ausland, präsentierten am Wochenende aktuelle Reisetendenzen und die Trenddestinationen für die kommenden Monate.



Dieses Jahr lag der Fokus auf den Inselreisezielen. Dieses Thema fand sich in dem Angebot der Aussteller wieder, die mehr als fünfzig Inseldestinationen anboten. Viele davon wurden zum ersten Mal in Luxemburg präsentiert.

2021 feiert die Reisemesse "Vakanz" vom 15. bis 17. Januar ihr 30. Jubiläum.