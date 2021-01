Der deutsche Ernährungsprofi über gute Vorsätze zum Jahresanfang und die schnelle Küche für Abnehmwillige.

Lifestyle 4 Min.

TV-Koch Christian Henze: „Die Dosis macht das Gift“

Michael JUCHMES Der deutsche Ernährungsprofi über gute Vorsätze zum Jahresanfang und die schnelle Küche für Abnehmwillige.

Ein paar Pfunde sollen purzeln – das wünschen sich nicht wenige Menschen für das recht junge Jahr 2021. Schließlich haben einige in den vergangenen Monaten etwas zugelegt – was unter anderem den Lockdown-Phasen geschuldet ist, die viele auf der Couch verbracht haben. Neben körperlicher Betätigung trägt auch die richtige und vor allem gesunde Ernährung zum Abnehmen bei.

Das weiß auch TV-Koch Christian Henze: Der deutsche Küchenprofi liefert mit dem „Schlank geht auch anders“-Diätkonzept eine Anleitung zur richtigen Ernährung, die auch ohne Hungern zur Wunschfigur führen soll. Worum es dabei genau geht und was sein Abnehmprogramm von anderen unterscheidet, verrät der 52-jährige gebürtige Bayer im Interview.

Christian Henze, abnehmen, mehr Sport oder weniger am Smartphone daddeln: Haben Sie sich für den Jahresanfang – wie viele Menschen – auch neue Ziele gesteckt?

Zum Jahreswechsel habe ich persönlich keine guten Vorsätze gefasst. Ich versuche immer, mich über das Jahr hinweg neu einzustellen. Das klappt prima.

China: Vegetarismus trifft Fleischliebhaber In China verzichtet nur eine Minderheit auf Fleischkonsum. Die Corona-Krise sowie dutzende Lebensmittelskandale führen jedoch auch in der Volksrepublik zu einem Ernährungswandel.

Was denken Sie: Warum gehen viele gerade im Januar wieder das Thema Abnehmen an?

Für viele Menschen ist der Jahresanfang ein guter Zeitpunkt, um mit neuen Ideen und guten Vorsätzen zu starten. In Bezug auf das Thema Abnehmen liegt es auch daran, dass man im Herbst, Winter und in der Weihnachtszeit eher ein paar Kilos zugenommen hat. Dann ist die Not zu diesem Zeitpunkt am größten.

Es gibt unzählige Abnehmprogramme auf dem Markt. Was unterscheidet Ihren Ansatz, den Sie im Buch „Schlank geht auch anders“ vorstellen, von den bisherigen?

Unser Programm ist keine Diät im klassischen Sinne, mit vielen Verboten und Verzicht. Nein, es ist eine wissenschaftlich fundierte und hoch kluge Ernährung, die Spaß macht.

Christian Henze: „Schlank geht auch anders“, Becker Joest Volk Verlag, 216 Seiten, ISBN: 978-3954531882, € 26. Foto: Verlag

Was sind Ihrer Meinung nach die Fehler, die viele beim Abnehmen machen?

Der größte Fehler ist, zu sehr Verzicht zu üben und sich viele Verbote aufzuerlegen.

Sind sie auch ein Fan des „Ich räume jetzt mal erst die Küche um“-Prinzips?

Meines Erachtens nach gibt es keine ungesunden Lebensmittel – die Dosis macht das Gift. Ich selbst bin Freund von allen natürlichen Zutaten und nicht von bereits vorgefertigten oder zubereiteten Lebensmitteln, wie etwa Fertiggerichten.

Forschung: Gesundheit geht durch den Darm Mikrobiologe Mahesh Desai über über den Zusammenhang zwischen richtiger Ernährung und allgemeinem Wohlbefinden.

Wie schaffen Sie es, auf Ihre Linie zu achten?

Mir hilft mein jahrelang ausgearbeitetes Konzept „Schlank geht auch anders“. Somit muss ich nicht auf vieles verzichten und kann jeden Tag genießen.

Welche Rolle spielt Sport dabei?

Gut zu wissen ist, dass es zu 80 Prozent auf Ernährung und zu 20 Prozent auf Sport ankommt. Ich selbst versuche, zwei bis drei Mal pro Woche 30 bis 45 Minuten Sport zu treiben – etwa Fitnesstraining und Laufen. Das reicht völlig aus.

Traditionsgericht zum Jahresstart: Christians Niçoise-Salatxx Foto: Hubertus Schüler, Stefan Pielow

Christians Niçoise-Salat Zutaten für 2 Personen: Salatkomponenten: 150 g junge grüne Bohnen; Meersalz; 6–7 Knoblauchzehen (20 g); 50 ml gutes Olivenöl; 10 g Mandelkerne; 150 g gekochte junge Pellkartoffeln vom Vortag; 1 ½ TL Harissa (8 g; alternativ Sambal Oelek); schwarzer Pfeffer aus der Mühle; 1 EL gehackte glatte Petersilie; 150 g Romanasalatherzen; 150 g Thunfisch in Olivenöl; 2 hart gekochte Bioeier Sardellen-Dressing: 6 g Sardellenfilets in Lake; 1 EL Zitronensaft (10 ml); 3 EL Obstessig (30 ml); 1 Prise Zucker; 40 g schwarze Oliven ohne Stein; Meersalz Mayonnaise-Dressing: 2 EL Mayonnaise (80 % Fett; 20 g); 1 EL Naturjoghurt (3,5 % Fett; 10 g); 1 EL Obstessig (10 ml); Meersalz Zubereitung: Für die Salatkomponenten Bohnen putzen, waschen und in sprudelnd kochendem Salzwasser bissfest blanchieren. Dann in Eiswasser abschrecken und abtropfen lassen. Knoblauchzehen schälen und halbieren. Öl in einer Pfanne leicht erhitzen, Knoblauch darin etwa zehn Minuten sanft weich garen – keinesfalls rösten, da er sonst bitter wird. Inzwischen Mandeln hacken. Pellkartoffeln pellen und halbieren. Den Knoblauch mit einer Schaumkelle aus der Pfanne nehmen, mit einer Gabel zerdrücken und mit Mandeln, Harissa, etwas Salz und Pfeffer zu einer Paste verrühren. Kartoffelhälften unter die Paste heben. Die Pfanne mit dem Öl wieder erhitzen und die marinierten Kartoffeln darin 3–4 Minuten kräftig anbraten und rösten. Petersilie zugeben, in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen. Inzwischen Salatherzen waschen, in Streifen schneiden und trocken schütteln. Thunfisch abtropfen lassen. Für das Sardellen-Dressing die Fischfilets hacken und mit Zitronensaft, Essig und Zucker verrühren. Oliven halbieren, unterrühren und mit Salz abschmecken. Für das Mayonnaise-Dressing alle Zutaten, eine Prise Salz und 1 EL Wasser verrühren. Bohnen, Salatstreifen und Thunfisch zu den Kartoffeln geben und vermengen. Sardellen-Dressing locker unterheben und den Salat auf zwei Schalen verteilen. Eier pellen, hacken, darauf verteilen und mit dem Mayonnaise-Dressing beträufeln. Zum Schluss etwas Pfeffer grob darübermahlen. Zubereitungszeit: 40-45 Minuten Nährwerte pro Portion: 493 kcal; 33 g Fett; 15 g Eiweiß; 30 g Kohlenhydrate; 7 g Ballaststoffe

Sind Ihre Gerichte auch etwas für Menschen, die nicht so gerne in der Küche stehen?

Die Rezepte sind natürlich auch etwas für Kochmuffel. Die Zutaten kann man überall einkaufen und die Zubereitung mit wenigen Zutaten verspricht eine Geling-Garantie. Es geht schnell und schmeckt immer.

Thomas Schanz aus Piesport ist „Koch des Jahres“ Der Chef des gleichnamigen Restaurants nahe Trier erhält die begehrte Auszeichnung des "Gault&Millau".

Gibt es auch Tage, an denen Sie nicht gewillt sind, den Kochlöffel zu schwingen?

Natürlich habe auch ich nicht immer Lust, zu kochen und am Herd zu stehen. Dann gibt es meist eine leckere Brotzeit mit frischem selbst gebackenem Brot mit wenig Kohlenhydraten, gutem Schinken und Käse. Einfach lecker!

Abschließend Hand aufs Herz: Welchen Leckereien können Sie nicht widerstehen?

Ich esse gerne mal ein Stück Schokolade – dabei gilt natürlich auch: Die Dosis macht das Gift.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.