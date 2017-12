(dpa/tmn) - Die aktuellen Modelle auf dem Markt verführen mit großen Bildschirmen. Aber beim Kauf sollte man unbedingt darauf achten, wie die tatsächliche Situation im heimischen Wohnzimmer ist. Als Regel gilt: Die Größe des neuen Fernsehers sollte abhängig von der Raumgröße und dem späteren Sitzabstand gewählt werden. Die optimale Bildschirmdiagonale ist maximal halb so groß, wie die Entfernung zum Gerät. Ansonsten wird das Betrachten des Bildschirms für die Augen zu anstrengend. Auch Helligkeit und Kontrast müssen bei der Installation an den Aufstellort angepasst werden. So wird Energieverschwendung durch zu starke Hintergrundbeleuchtung vermieden.

Wenn möglich, sollten entsprechende Automatikfunktionen des Fernsehers genutzt werden. Sie regeln dann auch die Helligkeit des Displays herunter, wenn es im Raum dunkel ist.

Wer schon beim Gerätekauf weiß, dass viele Sendungen aufgenommen werden sollen, fährt laut UBA möglicherweise mit einem Kombigerät besser. Im Vergleich zu zwei Einzelgeräten hat ein Fernseher mit integrierter Aufnahmemöglichkeit häufig einen geringeren Stromverbrauch. Ähnlich verhält es sich mit Multi-Tuner-Fernsehern. Wer etwa Kabel- und Satelliten-TV empfangen will, spart sich mit einem solchen Gerät ein zweites Empfangsgerät.

Weitere Stromfresser am TV sind laut UBA auch Schnellstartfunktionen. Hierbei wird der Fernseher nicht ausgeschaltet, sondern für schnellere Aktivierung im Stand-by gehalten. Auch WLAN und Netzwerkfunktionen können abgeschaltet werden, sofern man sie nicht verwendet.