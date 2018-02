(dpa/tmn) - Den Teig am Schneebesen kann man zwar auch gut abschlecken. Aber wer viel backt, hat das Säubern von klebrigem Teig bald satt. Lösungen für Alltagsprobleme sind der aktuelle Fokus der Produktdesigner. Sie arbeiten an Ideen, die das Arbeiten in der Küche ein wenig leichter machen sollen.

Der Schaber namens Revowhisk der Firma Daudi Sarl streift nach dem Rühren mit dem Schneebesen Teigreste rückstandslos von den Drahtschlaufen ab.

Foto: dpa

In der Zitronenpresse von Fackelmann lässt sich die Frucht auch aufbewahren, wenn man sie nur schrittweise auspressen möchte.

Foto: dpa

Die Pfannenserie SensoRed von Fissler hat eine besondere Antihaftbeschichtung, die sich signalrot einfärbt, wenn das Fleisch die perfekte Temperatur erreicht.

Foto: dpa

Der Teigroller namens Mason Cash Roller Shaker der Rayway Group lässt sich mit Mehl befüllen. Dieses lässt sich durch Öffnungen am Rand dosiert entnehmen.

Foto: dpa

Der Topfdeckel Multitop von Mono ist nach innen gewölbt, so dass sich hier eine kleine Menge Gemüse zwischenlagern lässt, um es im richtigen Moment in den Topf zu geben.

Foto: dpa